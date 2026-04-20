katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
patrick muldoon

Váratlan tragédia: 57 évesen meghalt szívrohamban a Melrose Place sztárja

patrick muldoon szívroham of our lives melrose place
A színész 2026. április 19-én, vasárnap reggel hunyt el. Patrick Muldoon halála különösen megrázó, mindössze két nappal korábban még új filmes projektjéről adott hírt a közösségi médiában.

57 éves korában, szívroham következtében elhunyt a Days of Our Lives és a Melrose Place egykori színésze. Patrick Muldoon a minap még boldogan beszélt terveiről, egy készülő filmről. 

Patrick Muldoon 57 éves volt.
Patrick Muldoon 57 éves volt. 
Forrás: Getty Images North America
  • Patrick Muldoon  április 19-én 57 évesen hunyt el szívrohamban.
  • Két nappal korábban új filmes projektjéről posztolt.
  • A Days of Our Lives és a Melrose Place sorozatok tették ismertté.
  • Produceri munkái is jelentősek voltak.

Patrick Muldoonnak nagy tervei voltak 

A Deadline információi szerint Patrick Muldoon, több amerikai televíziós sorozat szereplője vasárnap reggel, 2026. április 19-én hunyt el, szívrohamot kapott. 

A portál hangsúlyozta, hogy a halálának semmi előjele nem volt, a színész mindössze két nappal korábban az Instagramon jelentette be, hogy producerként csatlakozik egy új filmhez.

 Bejegyzésében így fogalmazott: „Nagyon izgatott vagyok, hogy részese lehetek ennek a csodálatos KOCKROACH projektnek, amelyet Matt Ross rendez, Chris Hemsworth, Taron Edgerton, Zazzie Beetz és Alec Baldwin főszereplésével.” 

A Melrose Place-ben alakította Richard Hart karakterét

Muldoon karrierje az 1990-es években ívelt fel, amikor Austin Reed szerepében vált ismertté a Days of Our Lives című szappanoperában, amelben 1992 és 1995 között szerepelt, majd 2011 és 2012 között visszatért a sorozatba

. Ezt követően a Melrose Place című produkcióban alakította Richard Hart karakterét 1995 és 1996 között.

Filmes pályafutása során is számos jelentős szerepet vállalt: 1997-ben Zander Barcalow-ként tűnt fel a Starship Troopers című filmben, majd szerepelt az 1999-es Stigmata című alkotásban is. Később, 2021-ben a Deadlocked című filmben játszott Bruce Willis oldalán, míg 2022-ben a Marlowe című produkcióban szerepelt Liam Neesonnal.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu