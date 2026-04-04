Ki volt Beethoven „halhatatlan kedvese”? Misztikus nő a levél mögött

Számos nővel gabalyodott szerelmi viszonyba, ám Ludwig van Beethoven sohasem nősült meg. Pompás zenei öröksége mellett egy titokzatos nő tartja ámulatban a tudósokat, ugyanis a zeneszerző egy el nem küldött levelében egy „Halhatlan Kedvesem” néven becézett nőhöz szól. Az asszony kilétére majdnem két évszázad távlatából sem sikerült rálelni, ám lehetséges, hogy most közelebb kerültünk az igazsághoz. Lássuk, ki lehetett Beethoven életének nagy szerelme.
Beethoven rejtélyes kedvese
- A zeneszerző 1827. márciusi halála után egy rejtélyes szerelmes levelet fedezett fel egykori tanítványa.
- A levelet Beethoven egy „halhatatlan kedves” fedőnevű nőnek címezte.
- Évszázadok talánya volt, hogy ki lehetett a titokzatos nő, két potenciális jelölt van.
Beethoven zűrös szerelmi élete és híres szerelmes levele
A német zeneszerző szerelmi életét a reménytelen románcok jellemezték, ugyanis több nővel, nem ritkán férjes asszonyokkal is viszonyba keveredett. Ennek ellenére soha nem nősült meg, ám egy asszony úgy tűnik, mégis kivételes helyet foglalt el Ludwig van Beethoven szívében, amiről egy el nem küldött szerelmes levele tanúskodik. Miután 1827. március 26-án távozott, tanítványa, Anton Schindler néhai mesterének asztalát átrendezve talált egy szerelmes levelet.
A lírai levél talán nem lenne ilyen érdekes, ha ismernénk a címzettje kilétét, ám a szerelem titokzatos tárgyát mindössze a „halhatatlan kedvesem” néven említi. A szövegkörnyezetből világosan kitűnik, hogy viszonzott, nem pedig plátói szerelemről volt szó, ami csak fokozza a rejtélyt.
A forrás elemzése során megállapításra került, hogy a zeneszerző a levelet 1812. július 6. és 7. között írhatta, és a szerelmi vallomás megírása előtt nem sokkal Prágából a csehországi Teplitzbe utazott. A levél alapján a pár közvetlenül előtte a fővárosban töltött el egy szenvedélyes éjszakát. Az is valószínű, hogy férjezett asszonyról van szó, mivel Beethoven azt írja a nőnek, hogy „nem vagy teljesen az enyém".
Ki volt a halhatatlan kedves?
A levél vizsgálata alapján két jelöltre lehet leszűkíteni a szerelmes levél potenciális címzettjét.
Antonie Brentano
A gazdag kereskedő felesége 1810-ben ismerkedett meg Beethovennel, aki sokra tartotta a zeneszerzőt, és férjével együtt az egyik fő mecénása lett. Az Örömóda megkomponálója nem csak Antonie-val, de gyerekeivel és férjével is jó kapcsolatot ápolt, és tudni lehet, hogy a levél megírása előtt Prágában tartózkodott, mielőtt tovautazott volna Karlsbadba.
Ugyan vitathatatlanul érdekes jelölt, de sokan rámutatnak, hogy nincs bizonyíték arra, hogy szorosabb viszony lett volna köztük a barátságnál.
Brunsvik Jozefina
A magyar származású grófkisasszony, Brunsvik Jozefina már jóval ígéretesebb jelölt. Mindössze húsz éves volt, amikor 1799-ben Beethoven tanítványa lett, amikor pedig a lány évek múltán megözvegyült, szenvedélyes szerelem lobbant kettejük között. Összesen 14 szerelmes levelet váltottak 1805 és 1807 között, Beethoven zenei műveket is írt hozzá. Többen találtak arra vonatkozó utalásokat, hogy ő lehetett a zeneszerző halhatatlan kedvese, például ugyanúgy „angyalom” és „szeretett” jelzőkkel illeti a nőt, mint a titokzatos asszonyt.
Ez szépen hangzik ugyan, viszont arról nincs bizonyíték, hogy levelezésük lezárta után is folytatódott volna a kapcsolat, ráadásul Jozefina családja a botrány elől rejtegette viszonyukat. Az viszont tény, hogy a levél megírása előtt nem sokkal ő is Prágában tartózkodott.
Törvénytelen gyereke születhetett Beethovennek?
Különös egybeesés, hogy a szerelmes levél keltezése után nyolc, illetve kilenc hónappal mindkét nő gyereket szült. Karl Jozef Bretano 1813. március 8-án, Minona von Stackelberg, Jozefina lánya pedig 1813. április 9-én jött világra. Különösen Minona születése gyanús, mivel ez volt legendabeli ír költő, Osszián lányának a neve, aki mit ad az Úr, épp Ludwig van Beethoven egyik kedvenc költője volt. Ráadásul Brunszvik Jozefina addigra elhidegült a férjétől.
Ha sikerülne DNS-vizsgálattal bebizonyítani, hogy valamelyik gyereknek a zeneszerző az apja, az pontot tehetne az évszázados rejtélyre. Kivéve, ha mindét esetben bizonyítást nyer az apaság.
Beethoven rejtélye tovább gyűrűzik
Mivel az exhumálási eljárások igen bonyolultak lennének, egyelőre nem lehet bizonyítani Beethoven apaságát. Mindenesetre a titokzatos halhatatlan kedves kiléte továbbra is megmozgatja a művészek fantáziáját.
