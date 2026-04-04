Ki volt Beethoven „halhatatlan kedvese”? Misztikus nő a levél mögött

Számos nővel gabalyodott szerelmi viszonyba, ám Ludwig van Beethoven sohasem nősült meg. Pompás zenei öröksége mellett egy titokzatos nő tartja ámulatban a tudósokat, ugyanis a zeneszerző egy el nem küldött levelében egy „Halhatlan Kedvesem” néven becézett nőhöz szól. Az asszony kilétére majdnem két évszázad távlatából sem sikerült rálelni, ám lehetséges, hogy most közelebb kerültünk az igazsághoz. Lássuk, ki lehetett Beethoven életének nagy szerelme.

Beethoven "halhatatlan kedvesének" kilétét máig rejtély övezi.

Évszázadok talánya volt, hogy ki lehetett a titokzatos nő, két potenciális jelölt van.

Beethoven zűrös szerelmi élete és híres szerelmes levele

A német zeneszerző szerelmi életét a reménytelen románcok jellemezték, ugyanis több nővel, nem ritkán férjes asszonyokkal is viszonyba keveredett. Ennek ellenére soha nem nősült meg, ám egy asszony úgy tűnik, mégis kivételes helyet foglalt el Ludwig van Beethoven szívében, amiről egy el nem küldött szerelmes levele tanúskodik. Miután 1827. március 26-án távozott, tanítványa, Anton Schindler néhai mesterének asztalát átrendezve talált egy szerelmes levelet.

A lírai levél talán nem lenne ilyen érdekes, ha ismernénk a címzettje kilétét, ám a szerelem titokzatos tárgyát mindössze a „halhatatlan kedvesem” néven említi. A szövegkörnyezetből világosan kitűnik, hogy viszonzott, nem pedig plátói szerelemről volt szó, ami csak fokozza a rejtélyt.

A forrás elemzése során megállapításra került, hogy a zeneszerző a levelet 1812. július 6. és 7. között írhatta, és a szerelmi vallomás megírása előtt nem sokkal Prágából a csehországi Teplitzbe utazott. A levél alapján a pár közvetlenül előtte a fővárosban töltött el egy szenvedélyes éjszakát. Az is valószínű, hogy férjezett asszonyról van szó, mivel Beethoven azt írja a nőnek, hogy „nem vagy teljesen az enyém".

Ki volt a halhatatlan kedves?

A levél vizsgálata alapján két jelöltre lehet leszűkíteni a szerelmes levél potenciális címzettjét.