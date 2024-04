Az Amadeustól Tom és Jerryn át a Maestróig: ezek a legemlékezetesebb filmek a komolyzene világáról

Amadeus (1984)

Minden idők egyik leghíresebb életrajzi filmje nem is csak egy, de kapásból két nevezetes zeneszerző sorsát is megörökíti. Milos Forman remekművében a címadó Mozart mellett a vetélytárs Salieri életébe (és lelkébe) is belepillanthatunk, ráadásul utóbbi szemén át (és visszaemlékezésében) látva az előbbit. Így pedig a végeredmény sokkal többé tud válni, mint egy (sőt két) szimpla mozgóképes élettörténet.