A magas derekú rövidnadrágokkal idén te is olyan stílusos lehetsz, mint Margot Robbie

A magas derekú rövidnadrág nem akar harcba szállni a feltűnő trendekkel, mégsem lehet elmenni mellette. A titka a könnyed elegancia és a praktikum tökéletes egyensúlya, ráadásként pedig szinte minden ruhadarabbal istenien mutat.
A nyári kapszula gardrób elengedhetetlen eleme lesz a magas derekú rövidnadrág
- A női nyári divat egyik főszereplője lesz a magas derekú bermuda.
- Margot Robbie hordta először, azóta pedig az utcai divatba is alaposan beszivárgott.
- Az egyik legnagyobb előnye a sokoldalúsága: sportos, elegáns és hivatalos szettekben is jól mutat.
Van az a pillanat, amikor a divat egyszer csak a nagyi szekrényébe nyúl inspirációként: ez történik idén is, amikor a granny shortsok minden más rövidnadrágot lesöpörnek az asztalról.
Ez a hosszabb, lezser szabású, de mégis nőies darab most úgy hódít, mint semmi más, pedig nem is olyan rég még a divat száműzöttje volt, és maximum a nagymamánk viselte kertészkedés közben.
Aztán jött a divatdiktátor Margot Robbie ikonikussá vált monokróm szettje, és hirtelen minden lány bermudába bújt – és milyen jól tették!
Az új trend népszerűségének kulcsa az, hogy nem kell választani a kényelem és az esztétikus külső között: a magas derekú nadrág finoman karcsúsít, optikailag nyújtja a lábat és közben nem követeli meg azt, hogy egész nap behúzott hassal járkálj.
Ráadásul van valami efortless hangulata is: mintha csak felkaptad volna az első ruhadarabot, ami a kezed ügyébe került és mégis úgy festesz, mint aki egy párizsi kifutóról szabadult.
Attól függőien, hogy elegáns, vagy laza megjelenést szeretnél, bármikor bevetheted ezt a kényelmes nadrágot, csupán a cipőválasztásnál kell okosnak lenned: egy tűsarkúval, magas sarkú szandállal, vagy mokaszinnal és egy blézerrel elegánssá és kifinomulttá teheted az összhatást.
Ha viszont inkább a sportos és laza vibe-ot részesíted előnyben, válassz chunky szandált, espadrilles cipőt, vagy a szezon egyik nagy visszatérőjét, a balerina cipőt. Bárhogyan is döntesz, biztos, hogy sok örömödet fogod lelni ebben a kényelmes, mégis elképesztően stílusos darabban!
