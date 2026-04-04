A magas derekú rövidnadrágokkal idén te is olyan stílusos lehetsz, mint Margot Robbie

A magas derekú rövidnadrág nem akar harcba szállni a feltűnő trendekkel, mégsem lehet elmenni mellette. A titka a könnyed elegancia és a praktikum tökéletes egyensúlya, ráadásként pedig szinte minden ruhadarabbal istenien mutat.

Margot Robbie tökéletesen prezentálta, mennyire stílusos lehet egy egyszerű fekete felső egy magas derekú rövidnadrággal.

A nyári kapszula gardrób elengedhetetlen eleme lesz a magas derekú rövidnadrág A női nyári divat egyik főszereplője lesz a magas derekú bermuda.

Margot Robbie hordta először, azóta pedig az utcai divatba is alaposan beszivárgott.

Az egyik legnagyobb előnye a sokoldalúsága: sportos, elegáns és hivatalos szettekben is jól mutat.

Van az a pillanat, amikor a divat egyszer csak a nagyi szekrényébe nyúl inspirációként: ez történik idén is, amikor a granny shortsok minden más rövidnadrágot lesöpörnek az asztalról.

Ez a hosszabb, lezser szabású, de mégis nőies darab most úgy hódít, mint semmi más, pedig nem is olyan rég még a divat száműzöttje volt, és maximum a nagymamánk viselte kertészkedés közben.

Aztán jött a divatdiktátor Margot Robbie ikonikussá vált monokróm szettje, és hirtelen minden lány bermudába bújt – és milyen jól tették!

Margot Robbie stílusa rengeteg bloggert inspirál idén.

Az új trend népszerűségének kulcsa az, hogy nem kell választani a kényelem és az esztétikus külső között: a magas derekú nadrág finoman karcsúsít, optikailag nyújtja a lábat és közben nem követeli meg azt, hogy egész nap behúzott hassal járkálj.

Ráadásul van valami efortless hangulata is: mintha csak felkaptad volna az első ruhadarabot, ami a kezed ügyébe került és mégis úgy festesz, mint aki egy párizsi kifutóról szabadult.

Attól függőien, hogy elegáns, vagy laza megjelenést szeretnél, bármikor bevetheted ezt a kényelmes nadrágot, csupán a cipőválasztásnál kell okosnak lenned: egy tűsarkúval, magas sarkú szandállal, vagy mokaszinnal és egy blézerrel elegánssá és kifinomulttá teheted az összhatást.

A bermuda egy elegáns szettbe is tökéletesen beilleszthető.

Ha viszont inkább a sportos és laza vibe-ot részesíted előnyben, válassz chunky szandált, espadrilles cipőt, vagy a szezon egyik nagy visszatérőjét, a balerina cipőt. Bárhogyan is döntesz, biztos, hogy sok örömödet fogod lelni ebben a kényelmes, mégis elképesztően stílusos darabban!