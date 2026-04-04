A magas derekú rövidnadrágokkal idén te is olyan stílusos lehetsz, mint Margot Robbie

Nagy Kata
2026.04.04.
A trendek 2026-ban a kevesebb néha több elvet követik. Ennek tökéletes példája a magas derekú rövidnadrág, ami letisztult, kényelmes és meglepően sokoldalú darab.

A magas derekú rövidnadrág nem akar harcba szállni a feltűnő trendekkel, mégsem lehet elmenni mellette. A titka a könnyed elegancia és a praktikum tökéletes egyensúlya, ráadásként pedig szinte minden ruhadarabbal istenien mutat. 

Margot Robbie magas derekú rövidnadrágban
Margot Robbie tökéletesen prezentálta, mennyire stílusos lehet egy egyszerű fekete felső egy magas derekú rövidnadrággal. 
A nyári kapszula gardrób elengedhetetlen eleme lesz a magas derekú rövidnadrág 

  • A női nyári divat egyik főszereplője lesz a magas derekú bermuda. 
  • Margot Robbie hordta először, azóta pedig az utcai divatba is alaposan beszivárgott. 
  • Az egyik legnagyobb előnye a sokoldalúsága: sportos, elegáns és hivatalos szettekben is jól mutat. 

Van az a pillanat, amikor a divat egyszer csak a nagyi szekrényébe nyúl inspirációként: ez történik idén is, amikor a granny shortsok minden más rövidnadrágot lesöpörnek az asztalról.

Ez a hosszabb, lezser szabású, de mégis nőies darab most úgy hódít, mint semmi más, pedig nem is olyan rég még a divat száműzöttje volt, és maximum a nagymamánk viselte kertészkedés közben.

 Aztán jött a divatdiktátor Margot Robbie ikonikussá vált monokróm szettje, és hirtelen minden lány bermudába bújt – és milyen jól tették! 

BERLIN, GERMANY - MAY 22: Sophia Geiss is seen wearing silver hoop earrings in two different sizes, oval brown glasses from Corlin, a silver nose ring, a black ribbed-knit cardigan with a fitted waistline and loose sleeves from & Other Stories, black pleated Bermuda shorts with wide leg from COS, a silver ring, and a small rectangular black leather handbag with a gold YSL buckle from Yves Saint Laurent, while holding a coffee cup on May 22, 2025 in Berlin, Germany. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images)
Margot Robbie stílusa rengeteg bloggert inspirál idén. 
Az új trend népszerűségének kulcsa az, hogy nem kell választani a kényelem és az esztétikus külső között: a magas derekú nadrág finoman karcsúsít, optikailag nyújtja a lábat és közben nem követeli meg azt, hogy egész nap behúzott hassal járkálj.

Ráadásul van valami efortless hangulata is: mintha csak felkaptad volna az első ruhadarabot, ami a kezed ügyébe került és mégis úgy festesz, mint aki egy párizsi kifutóról szabadult. 

Attól függőien, hogy elegáns, vagy laza megjelenést szeretnél, bármikor bevetheted ezt a kényelmes nadrágot, csupán a cipőválasztásnál kell okosnak lenned: egy tűsarkúval, magas sarkú szandállal, vagy mokaszinnal és egy blézerrel elegánssá és kifinomulttá teheted az összhatást. 

PARIS, FRANCE - JUNE 25: A Fashion Week guest is seen wearing a dark grey newsboy cap, a fine silver necklace, a cream-white long-sleeved ruffled blouse with a deep V-neck and lace details, a dark brown leather shoulder bag, wide-leg blue Bermuda denim shorts, and pointed brown suede mules with kitten heels, while holding an Apple iPhone during the Jeanne Friot Menswear Spring/Summer 2026 show as part of Paris Fashion Week on June 25, 2025 in Paris, France. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images)
A bermuda egy elegáns szettbe is tökéletesen beilleszthető. 
Ha viszont inkább a sportos és laza vibe-ot részesíted előnyben, válassz chunky szandált, espadrilles cipőt, vagy a szezon egyik nagy visszatérőjét, a balerina cipőt. Bárhogyan is döntesz, biztos, hogy sok örömödet fogod lelni ebben a kényelmes, mégis elképesztően stílusos darabban!

PARIS, FRANCE - MARCH 09: Celina Locks wears black sunglasses, white dark green polo shirt, black blazer jacket, shiny dark green Lacoste leather bag, black pattern high waisted bermuda shorts, white socks, white sneaker shoes, outside Lacoste, during the Paris Fashion week Women's Fall/Winter 2025-2026 on March 9, 2025 in Paris, France. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Ez a nadrág legalább annyira sokoldalú, mint amennyire kényelmes. 
