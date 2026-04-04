Divatos női frizurák, melyeket a férfiak állítólag ki nem állhatnak

A frizura sokkal többet elárul a viselőjéről, mint gondolnánk: stílust, személyiséget, sőt hangulatot is közvetít. Ami azonban a nők szerint trendi és praktikus, az nem biztos, hogy a férfiak szemében is vonzó. Egy felmérés szerint az alábbi női frizurákat a férfiak titokban ki nem állhatják.

A rövid női frizurákért nincsenek oda a férfiak.

Divatos női frizurák, amelyeket a férfiak utálnak

Sok nő éveken át ugyanazt a frizurát viseli, mert illik hozzá, megszokta vagy szimplán azért, mert könnyű kezelni. De vajon mit gondolnak a divatos női frizurákról a férfiak? Egy felmérésből kiderült, mely hajstílusokat tartják a legkevésbé vonzónak az urak – és az is, melyek dobogtatják meg igazán a szívüket.

„Rendetlen” (messy) frizura

A laza, kócos hatás sok nő kedvence, hiszen gyors és kevés törődést igényel: egy kis rázás, száraz sampon, és kész is a „most keltem ki az ágyból” hajstílus. A férfiak viszont kevésbé rajonganak érte – a felmérésben a szexuális vonzerő skáláján mindössze 3 pontot kapott a 10-ből.

A laza, kócos, messy-hatású frizura sok nő kedvence, de a férfiak nem bírják.

Pixie, azaz extra rövid haj

A nagyon rövid stílusú fazon a lista legaljára került. Sok férfi a hosszabb hajat tartja nőiesnek, és egyesek szerint a pixie túl határozott, fiús megjelenést kölcsönöz.

A rövid haj ideje lejárt a fiúk szerint.

Félkonty (half bun)

A fejtetőn kis konty, alul kiengedett haj – főleg fiatalok körében népszerű ez a hajviselet, mert gyors és trendi. A férfiak azonban gyakran úgy érzik, mintha „félkész” lenne a frizura: szerintük olyan, mintha valaki megpróbált volna kezdeni valamit a hajával, de végül nem tudta befejezni.

Ez a hajviselet (félkonty) sem a legszebb a férfiak szerint.

Női mullet

A mullet a 80-as és 90-es évek frizurái közé tartozik. Akkor még nagyon népszerű volt, de a mullet hajat sokoldalúsága miatt van, aki még most is szereti. Nagy bátorság kell azonban a viseléséhez, hisz ez az a frizura, ami a férfiak szerint egyetlen nőnek sem áll jól.