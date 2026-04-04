Divatos női frizurák, melyeket a férfiak állítólag ki nem állhatnak

A frizura sokkal többet elárul a viselőjéről, mint gondolnánk: stílust, személyiséget, sőt hangulatot is közvetít. Ami azonban a nők szerint trendi és praktikus, az nem biztos, hogy a férfiak szemében is vonzó. Egy felmérés szerint az alábbi női frizurákat a férfiak titokban ki nem állhatják.
Divatos női frizurák, amelyeket a férfiak utálnak
Sok nő éveken át ugyanazt a frizurát viseli, mert illik hozzá, megszokta vagy szimplán azért, mert könnyű kezelni. De vajon mit gondolnak a divatos női frizurákról a férfiak? Egy felmérésből kiderült, mely hajstílusokat tartják a legkevésbé vonzónak az urak – és az is, melyek dobogtatják meg igazán a szívüket.
„Rendetlen” (messy) frizura
A laza, kócos hatás sok nő kedvence, hiszen gyors és kevés törődést igényel: egy kis rázás, száraz sampon, és kész is a „most keltem ki az ágyból” hajstílus. A férfiak viszont kevésbé rajonganak érte – a felmérésben a szexuális vonzerő skáláján mindössze 3 pontot kapott a 10-ből.
Pixie, azaz extra rövid haj
A nagyon rövid stílusú fazon a lista legaljára került. Sok férfi a hosszabb hajat tartja nőiesnek, és egyesek szerint a pixie túl határozott, fiús megjelenést kölcsönöz.
Félkonty (half bun)
A fejtetőn kis konty, alul kiengedett haj – főleg fiatalok körében népszerű ez a hajviselet, mert gyors és trendi. A férfiak azonban gyakran úgy érzik, mintha „félkész” lenne a frizura: szerintük olyan, mintha valaki megpróbált volna kezdeni valamit a hajával, de végül nem tudta befejezni.
Női mullet
A mullet a 80-as és 90-es évek frizurái közé tartozik. Akkor még nagyon népszerű volt, de a mullet hajat sokoldalúsága miatt van, aki még most is szereti. Nagy bátorság kell azonban a viseléséhez, hisz ez az a frizura, ami a férfiak szerint egyetlen nőnek sem áll jól.
Klasszikus konty
A hagyományos, alacsonyan elhelyezett konty sem tartozik a kedvencek közé. A férfiak túl komolynak látják, ráadásul sokan attól tartanak, hogy ha megérintik, „szétesik” a gondosan elkészített hajkorona.
Ezeket a frizurákat kedvelik a legjobban a férfiak
A legtöbb férfi a természetes hatású frizurákat tartja a legvonzóbbnak, különösen a hosszú frizurákat. A hosszú, egyenes haj a legnépszerűbb, főleg ha látványosan egészséges, fényes és ápolt. A vállig érő, klasszikus fazonok is vonzóak lehetnek, mert egyszerre elegánsak és játékosak. Összességében elmondható, hogy a férfiak számára a természetesség, a lágyság és az ápoltság fontosabb, mint az aktuális divat.
