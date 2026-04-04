A március 19-én 86 éves korában elhunyt Chuck Norrisról álhírek terjednek a neten. A család április elején figyelmeztette a rajongókat, hogy ezek mesterséges intelligencia által generált, valótlan információk.

Norris családja az Instagramon figyelmeztette a rajongókat, hogy ne higgyenek el vagy osszanak meg kamu információkat.

Chuck Norris halálát követően rengeteg, mesterséges intelligenciával előállított videó és bejegyzés kezdett terjedni az online felületeken.A Norris család szerdán, az Instagramon közzétett nyilatkozatában így fogalmazott: „Tudatában vagyunk annak, hogy Chuck halála óta számos mesterséges intelligencia által generált videó és bejegyzés kering az interneten, amelyek hamis és félrevezető információkat tartalmaznak a halálának körülményeiről, egészségi előzményeiről és arról, hogy kik voltak jelen a halálakor” − idézi a Variety. „Ezek az állítások teljesen valótlanok. Kérjük, ne higgyenek el és ne osszanak meg semmilyen információt, kivéve, ha azok közvetlenül a Norris családtól vagy a család hivatalos képviselőitől származnak” − tették hozzá.

A félrevezető tartalmak között olyan, manipulált képek is megjelentek, amelyeken hollywoodi sztárok – többek között Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis és Mel Gibson – egy amerikai zászlóval letakart koporsó előtt láthatók, noha ez nem történt meg.

Az akciósztár halála után kiderült: Chuck Norris még egyszer, utoljára visszatér a képernyőre. Úgy tudni, másfél évvel ezelőtt még forgatott, jelenleg a film utómunkálatai folynak, várhatóan jövő év elején kerül a mozikba. A Zombie Plane producere, Shaked Berenson elmondta, hogy Chuck Norris egy kőkemény kémfőnököt alakít a filmben, aki egy celebekből álló ügynökséget irányít. És ami igazán különleges, a saját texasi ranchán állt a kamerák elé Chuck Norris, akivel a családja is ott volt, így a forgatásnak különleges, bensőséges hangulata volt.