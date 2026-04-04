„Ma érdemes próbálkoznunk?” – Egy 34 éves nő a ChatGPT segítségével esett teherbe

A ChatGPT-t ma már mindenre használjuk: recepteket kérünk tőle, prezentációkat ír, sőt néha még életvezetési tanácsokat is ad. De vajon segíthet abban is, hogy valaki teherbe essen? Egy 34 éves nő története szerint igen – méghozzá egészen meglepő módon. Viszont senkinek nem javasoljuk, hogy kövesse a példáját!

Forrás: 123rtf

A történet egészen hétköznapi döntéssel indult. A hölgy – nevezzük Lilinek – és a párja elhatározták, hogy 2025-ben szeretnének gyereket. Az első próbálkozások azonban nem hoztak sikert. Mint sok nőnél, a menstruációs ciklusa nem volt teljesen kiszámítható, így az ovuláció pontos időpontját sem volt egyszerű meghatározni.

A klasszikus módszerek – naptár, cikluskövető alkalmazás – hamar kevésnek bizonyultak. Az ovulációs tesztcsíkok ugyan kimutatják a luteinizáló hormon (LH) hirtelen megugrását, ami az ovuláció közeledtét jelzi, de az eredmény értelmezése néha inkább tűnik művészetnek, mint tudománynak.

Egy halvány rózsaszín csík könnyen félreérthető, és sok nő ismeri azt a bizonytalanságot, amikor a fürdőszobában hunyorogva próbálja eldönteni: vajon ez most pozitív vagy sem?

A következő lépés egy fejlettebb eszköz volt: egy Bluetooth-os hormonmonitor, amely az LH mellett más hormonokat – például ösztrogént és progeszteront – is mér. Az alkalmazás grafikonokkal mutatta az adatokat, ám ezek első ránézésre inkább emlékeztettek egy laborjelentésre, mint egy könnyen értelmezhető útmutatóra.

És itt lépett be a képbe a ChatGPT.

A nő minden nap feltöltötte a hormonmonitor grafikonjainak képernyőfotóit, majd megkérte a chatbotot, hogy magyarázza el egyszerű nyelven, mi történik a szervezetében. Az AI elemezte az adatokat, és lépésről lépésre segített értelmezni a hormonváltozásokat.

„Az ösztrogén csökkent, de az LH még nem emelkedett – az ovuláció valószínűleg még nem történt meg.” „A LH-szint hirtelen megugrott – ez jó időpont lehet a fogantatásra.”

Az ilyen válaszokból lassan kirajzolódott a termékenységi ablak. A chatbot gyakorlatilag egy digitális „tolmácsként” működött a hormonok nyelvén. A nő végül rendszeresen feltette a legegyszerűbb kérdést is: „Ma érdemes próbálkoznunk?” A válasz gyakran rövid volt, de határozott: „Igen, még a termékeny időszakban vagy.”

Két héttel később pedig megtörtént az, amire vártak: késni kezdett a menstruációja. A terhességi teszt pozitív lett.

Bár az orvosi értelemben ez spontán terhességnek számított – hiszen nem volt szükség mesterséges megtermékenyítésre vagy hormonkezelésre –, a nő mégis úgy érezte, hogy egyfajta modern segítséget kapott. A mesterséges intelligencia nem helyettesítette az orvosát, de segített jobban megérteni a saját ciklusát.