A vas a szervezet számára nélkülözhetetlen ásványi anyag, amely kulcsszerepet játszik az oxigénszállításban és az energiatermelésben. A hemoglobin alkotóelemeként biztosítja, hogy a sejtek elegendő oxigénhez jussanak. Ha a vasraktárak kiürülnek, a szervezet működése fokozatosan romlik, a vashiány pedig különböző tünetek formájában jelentkezik.

A vashiányos vérszegénység egyik tünete a fáradtság.

Miért alakul ki vashiány?

A vashiány több okból is kialakulhat, és gyakran nem egyetlen tényező áll a háttérben. Az egyik leggyakoribb ok a nem megfelelő vasbevitel, például egyoldalú étrend vagy húsmentes táplálkozás miatt, ha nem történik tudatos pótlás.

Nőknél a rendszeres vérvesztés – különösen erős menstruáció esetén – jelentős szerepet játszhat a vashiány kialakulásában. Terhesség alatt a szervezet vasigénye megnő, mivel a magzat fejlődése is igényli ezt az ásványi anyagot.

A felszívódási zavarok szintén gyakori kiváltó okok. Bizonyos bélrendszeri betegségek, például gyulladásos bélbetegségek vagy lisztérzékenység esetén a vas nem tud megfelelően felszívódni. Emellett krónikus vérvesztés – például gyomor-bélrendszeri vérzés – is vezethet tartós vashiányhoz.

Milyen tünetei lehetnek?

A vashiány tünetei gyakran fokozatosan alakulnak ki, és kezdetben könnyen összetéveszthetők más problémákkal. A leggyakoribb panasz a tartós fáradtság, gyengeség és csökkent terhelhetőség.

Jellemző lehet a sápadtság, a szédülés, a fejfájás és a koncentrációs nehézség. Sokaknál jelentkezik hajhullás, töredezett körmök vagy a bőr szárazsága is. Előfordulhat szapora szívverés, légszomj kisebb terhelésre, ami már a vérszegénység jele lehet.

Súlyosabb esetben a szervezet oxigénellátása romlik, ami tovább fokozza a tüneteket, és jelentősen befolyásolja a mindennapi életet.

Hogyan kezelhető a vashiány?

A vashiány kezelése minden esetben az okok feltárásával kezdődik. Fontos meghatározni, hogy a hiányt elégtelen bevitel, fokozott szükséglet vagy felszívódási zavar okozza-e. Az étrendi változtatás az első lépés lehet. A vasban gazdag élelmiszerek közé tartozik a vörös hús, a máj, a tojás, valamint a növényi források közül a hüvelyesek, a spenót és a teljes kiőrlésű gabonák. A C-vitamin segíti a vas felszívódását, ezért érdemes együtt fogyasztani ezeket az ételeket.