Randizási trükk azoknak, akik túl gyorsan kötődnek: íme a detachment dating

Van az a típus, aki nem randizik – hanem egyből szerelembe esik. Egy jól sikerült első beszélgetés, két ígéretes találkozó, és máris tervez: közös utazás, barátok bemutatása, talán még a gyerekek neve is felvillan egy pillanatra. Ismerős? Üdv a „túl gyorsan kötődők” klubjában. De nyugi, erre is van megoldás! A detachment dating segít kordában tartani az érzelmi lavinákat.

A detachment dating megmentheti a mentális jóléted!

Túl hamar beleszeretsz? Próbáld ki a detachment datinget! Ha túl gyorsan kötődsz, nem te vagy a „túl sok”, csak túl hamar adsz túl sokat.

A „detachment dating” segít visszavenni a tempóból anélkül, hogy rideg lennél.

Az igazi power move: nem fantáziákat szeretsz, hanem azt, ami valóban történik.

Az appok, a közösségi média és az instant információk világában könnyű azt hinni, hogy ismersz valakit – miközben valójában még egy rendes beszélgetésetek sem volt. És itt kezdődik a probléma: nem az emberbe szeretsz bele, hanem a vízióba, amit a fejedben felépítettél róla.

Erre jött válaszként az új trend: a detachment dating.

Ami elsőre úgy hangzik, mintha azt mondaná valaki, hogy „ne érezz semmit”. De valójában pont az ellenkezője. Ez a módszer nem arról szól, hogy kevesebbet adsz – hanem arról, hogy milyen időben és hogyan adod.

Összegyűjtöttünk 5 pontot, ami segít megmaradni a valóságban és még a rózsaszín ködöt is átláthatóvá teszi

Ne rendezd át az életed valakiért, akit alig ismersz

Ha két randitok volt, az még nem ok arra, hogy lemond a barátnős vacsorát vagy átpakold az egész heted. Aki tényleg kíváncsi rád, az alkalmazkodni fog. És nem, ez nem játszma – ez önbecsülés.

Ne görcsölj a végkimenetelen

Nem minden randinak kell „valahova vezetnie”. Néha egy jó beszélgetés, egy kellemes este vagy akár egy „na, ő biztos nem az én emberem” felismerés is teljesen elég. Sőt, ez utóbbi néha a legnagyobb win.

Ne adj bele többet, mint amit kapsz

Ha ő három nap múlva válaszol, te ne írj vissza három perc múlva. Ha ő szervez, te is szervezz – de ne te húzd az egész kapcsolatot egyedül. A kölcsönösség nem extra, hanem bare minimum.