Randizási trükk azoknak, akik túl gyorsan kötődnek: íme a detachment dating

Nem az a baj, hogy túl érzelmes vagy, hanem az, hogy túl hamar adod ki magad. Van egy új randizási módszer, a detachment dating, ami segít a földön tartani az érzéseidet.

Van az a típus, aki nem randizik – hanem egyből szerelembe esik. Egy jól sikerült első beszélgetés, két ígéretes találkozó, és máris tervez: közös utazás, barátok bemutatása, talán még a gyerekek neve is felvillan egy pillanatra. Ismerős? Üdv a „túl gyorsan kötődők” klubjában. De nyugi, erre is van megoldás! A detachment dating segít kordában tartani az érzelmi lavinákat. 

A detachment dating megmentheti a mentális jóléted!
Túl hamar beleszeretsz? Próbáld ki a detachment datinget!

  • Ha túl gyorsan kötődsz, nem te vagy a „túl sok”, csak túl hamar adsz túl sokat.
  • A „detachment dating” segít visszavenni a tempóból anélkül, hogy rideg lennél.
  • Az igazi power move: nem fantáziákat szeretsz, hanem azt, ami valóban történik.

Az appok, a közösségi média és az instant információk világában könnyű azt hinni, hogy ismersz valakit – miközben valójában még egy rendes beszélgetésetek sem volt. És itt kezdődik a probléma: nem az emberbe szeretsz bele, hanem a vízióba, amit a fejedben felépítettél róla.

Erre jött válaszként az új trend: a detachment dating. 

Ami elsőre úgy hangzik, mintha azt mondaná valaki, hogy „ne érezz semmit”. De valójában pont az ellenkezője. Ez a módszer nem arról szól, hogy kevesebbet adsz – hanem arról, hogy milyen időben és hogyan adod. 

Összegyűjtöttünk 5 pontot, ami segít megmaradni a valóságban és még a rózsaszín ködöt is átláthatóvá teszi

Ne rendezd át az életed valakiért, akit alig ismersz

Ha két randitok volt, az még nem ok arra, hogy lemond a barátnős vacsorát vagy átpakold az egész heted. Aki tényleg kíváncsi rád, az alkalmazkodni fog. És nem, ez nem játszma – ez önbecsülés.

Ne görcsölj a végkimenetelen

Nem minden randinak kell „valahova vezetnie”. Néha egy jó beszélgetés, egy kellemes este vagy akár egy „na, ő biztos nem az én emberem” felismerés is teljesen elég. Sőt, ez utóbbi néha a legnagyobb win.

Ne adj bele többet, mint amit kapsz

Ha ő három nap múlva válaszol, te ne írj vissza három perc múlva. Ha ő szervez, te is szervezz – de ne te húzd az egész kapcsolatot egyedül. A kölcsönösség nem extra, hanem bare minimum.

Ne önts ki mindent az első hetekben

Az érzelmi mélység nem gyorsétterem. Ha túl hamar osztod meg a legbelsőbb dolgaidat, könnyen kialakulhat egy hamis intimitás. Ami aztán ugyanilyen gyorsan össze is omlik.

Ne építs fantáziát

Talán ez a legnehezebb. Nem azon kell gondolkodni, hogy „mi lehetne ebből”, hanem azon, hogy mi van most. Felhív? Érdeklődik? Tervez veled? Vagy csak lebegtet és élvezi a figyelmet?

A valódi trükk: visszavenni az irányítást

A detachment dating lényege nem az, hogy távolságtartó legyél. Hanem az, hogy ne helyezz egy idegent saját magad elé. Amikor nem a képzeleted, hanem a valóság alapján döntesz, hirtelen minden letisztul.

Már nem azt nézed, ki lehetne ő. Hanem azt, hogy ki ő valójában.

És itt jön a csavar: amikor nem akarsz görcsösen „kiválasztva lenni”, hanem te választasz – a randizás hirtelen nem kimerítő lesz, hanem  inkább felszabadító.

Ezek is érdekelhetnek:

A szerelemfüggőség ugyanúgy pusztít, mint a drog – Ne keverd össze a romantikus érzelmekkel!

Beszűkíti az életet és a kapcsolatokat, ne keverd össze a romantikus érzelmekkel!

5 ok, amiért megéri idősebb nőkkel randizni

Gyere velünk, ismerjük meg együtt a társkeresés egyik — jelenleg még — unortodox szegletét. Megmutatjuk, miért nyithat új kapukat a randizásban, ha egy idősebb nő mellett keresed a boldogságot.

Szerelemkanáltól a swipe-ig – Így udvaroltak régen a pasik

A randizás ma gyors és digitális. Az udvarlástörténelem viszont tele van meglepő és néha furcsa hagyományokkal.

 

