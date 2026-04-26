Fotókon, amit mi magunk nem is látunk: így változik meg az arcunk néhány pohár bor után

Egy pohár bor még csak a hangulatról szól, a második már felszabadít, a harmadik pedig teljesen új arcot mutat, legalábbis ezt állítja egy népszerű mondás. Egy brazil fotós most arra vállalkozott, hogy képeken is megmutassa, vajon tényleg így működik-e a valóságban.
- Marcos Alberti minden pohár bor után lefotózta a barátait
- A The Wine Projekt képei látványosan mutatják a hangulatváltozást
- Az első pohár bor után az emberek még visszafogottak
- Az alkohol hatására felszabadultabbak és közvetlenebbek lettek
A The Wine Projekt tökéletesen tükrözi, hogyan változik meg az ember a bor hatására
Marcos Alberti The Wine Project című fotósorozata első pillantásra játékos ötletnek tűnhet, valójában azonban meglepően pontos lenyomata annak, hogyan változik meg az emberek viselkedése néhány pohár bor hatására. A fotós a barátait kérte meg, hogy vegyenek részt a kísérletben: mindenkit lefotózott józanul, majd egy, két és három pohár bor elfogyasztása után is.
Az ötlet egy egyszerű megfigyelésből született. „Van egy mondás a borról, amit nagyon szeretek: az első pohár az ételről szól, a második a szerelemről, a harmadik pedig a káoszról” – mesélte Alberti. „Kíváncsi voltam, tényleg így van-e.”
A projekt elején a résztvevők még egy hosszú munkanap után érkeztek a stúdióba. A fotós szándékosan nem adott nekik időt arra, hogy feloldódjanak: azonnal elkészítette az első képet, így sikerült megörökítenie az arcukon ülő fáradtságot és stresszt. A képeken jól látszik: komoly tekintetek, visszafogott testbeszéd, távolságtartó hangulat.
- Az első pohár bor után azonban már szemmel látható a változás. Az arcok ellazulnak, megjelennek az első mosolyok, a testtartás nyitottabbá válik.
- A második pohárnál a hangulat még oldottabb: egyre több nevetés, gesztus, spontán reakció jelenik meg a képeken.
- A harmadik pohár után pedig sokaknál teljesen eltűnik a kezdeti feszültség. A résztvevők felszabadultan nevetnek, vicces arcokat vágnak, integetnek a kamerának, sőt, néhányan már csukott szemmel, teljesen átadva magukat a pillanatnak, pózolnak.
A fotók nemcsak az arckifejezéseket, hanem a hangulatok átalakulását is látványosan dokumentálják.
A bor nyitottabbá és felszabadultabbá tette az embereket
Marcus Alberti szerint a projekt eredetileg inkább egy könnyed kísérletnek indult, de végül sokkal többet mutatott meg az emberi viselkedésről. „Ha az interneten az alkoholra keresel, többnyire csak negatív dolgokat találsz. Én szerettem volna megmutatni a jó oldalát is – természetesen egy biztonságos, baráti környezetben” – mondta.
A fotózás hat estén keresztül zajlott, és a résztvevők között voltak olyanok is, akik korábban nem ismerték egymást. A kísérlet végére azonban mindenki közelebb került a másikhoz. „Nagyon érdekes volt látni, hogyan kommunikálnak az emberek bor előtt és után. A végére szinte mindenki barát lett” – mesélte a fotós.
Így hat az alkohol a szervezetre
A sorozat ugyanakkor nemcsak hangulati változásokat, hanem az alkohol élettani hatásait is eszünkbe juttatja. Amikor alkoholt fogyasztunk, az gyorsan bekerül a véráramba, és néhány percen belül eljut az agyba is. Az első hatások már 5–10 percen belül jelentkezhetnek, miközben a máj óránként körülbelül egy egység alkoholt képes lebontani.
Az alkohol hatására kitágulnak az erek, ami kipirulást, melegségérzetet okozhat. Ahogy nő a véralkoholszint, romlik a koordináció, lassul a reakcióidő, és a beszéd is bizonytalanná válhat. Az sem mindegy, hogy üres gyomorra iszunk-e: ilyenkor az alkohol gyorsabban szívódik fel, míg étkezés után lassabban jut a véráramba.
Alberti képei, – amelyekből itt szemezgethetsz még – azonban elsősorban nem az egészségügyi kockázatokról szólnak, hanem arról az apró, de jól felismerhető változásról, ahogyan az emberek megnyílnak egymás felé. A projekt egyszerre szórakoztató és elgondolkodtató: megmutatja, hogy egy-egy pohár ital milyen könnyen oldja fel a hétköznapi feszültséget – és azt is, hogy a határ nagyon vékony a felszabadultság és a kontroll elvesztése között.
