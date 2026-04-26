Fotókon, amit mi magunk nem is látunk: így változik meg az arcunk néhány pohár bor után

Egy pohár bor még csak a hangulatról szól, a második már felszabadít, a harmadik pedig teljesen új arcot mutat, legalábbis ezt állítja egy népszerű mondás. Egy brazil fotós most arra vállalkozott, hogy képeken is megmutassa, vajon tényleg így működik-e a valóságban.

Döbbenetes fotóprojekt: így alakul át az arcod egy, két és három pohár bor után

Marcos Alberti minden pohár bor után lefotózta a barátait

A The Wine Projekt képei látványosan mutatják a hangulatváltozást

Az első pohár bor után az emberek még visszafogottak

Az alkohol hatására felszabadultabbak és közvetlenebbek lettek

A The Wine Projekt tökéletesen tükrözi, hogyan változik meg az ember a bor hatására

Marcos Alberti The Wine Project című fotósorozata első pillantásra játékos ötletnek tűnhet, valójában azonban meglepően pontos lenyomata annak, hogyan változik meg az emberek viselkedése néhány pohár bor hatására. A fotós a barátait kérte meg, hogy vegyenek részt a kísérletben: mindenkit lefotózott józanul, majd egy, két és három pohár bor elfogyasztása után is.

Az ötlet egy egyszerű megfigyelésből született. „Van egy mondás a borról, amit nagyon szeretek: az első pohár az ételről szól, a második a szerelemről, a harmadik pedig a káoszról” – mesélte Alberti. „Kíváncsi voltam, tényleg így van-e.”

A projekt elején a résztvevők még egy hosszú munkanap után érkeztek a stúdióba. A fotós szándékosan nem adott nekik időt arra, hogy feloldódjanak: azonnal elkészítette az első képet, így sikerült megörökítenie az arcukon ülő fáradtságot és stresszt. A képeken jól látszik: komoly tekintetek, visszafogott testbeszéd, távolságtartó hangulat.

A fotókon tökéletesen látszik, hogyan változnak meg az emberek a bor hatására.

Az első pohár bor után azonban már szemmel látható a változás. Az arcok ellazulnak, megjelennek az első mosolyok, a testtartás nyitottabbá válik.

A második pohárnál a hangulat még oldottabb: egyre több nevetés, gesztus, spontán reakció jelenik meg a képeken.

A harmadik pohár után pedig sokaknál teljesen eltűnik a kezdeti feszültség. A résztvevők felszabadultan nevetnek, vicces arcokat vágnak, integetnek a kamerának, sőt, néhányan már csukott szemmel, teljesen átadva magukat a pillanatnak, pózolnak.