„A pincében születtem, és 24 évig nem láttam az eget” − Sokkoló vallomás a lánytól, akit fogva tartott az apja

Sok história kezdődik azzal, hogy „ez biztosan nem történhet meg a valóságban”. Az alábbi történet azonban valós. Ráadásul nem egy távoli országban, vagy egy háborús övezetben, hanem Európa szívében, egy rendezett utcában, ahol a szomszédok semmit sem sejtettek arról, milyen családi tragédia zajlik a közvetlen szomszédságukban.

Családi tragédia: 24 évig egy pincében tartotta fogva a családját egy férfi.

Forrás: Getty Images

Egy osztrák kisvárosban zajló történet sokkolta a helyieket.

Elisabeth édesapja, Josef Fritzl 24 éven át tartotta fogva egy titkos pincében a családját.

A család többi tagja is érintett volt: az anya és több gyermek is a pincében élt elzárva.

Elisabeth végül 24 év fogság után először látta a napfényt. Mutatjuk, mit érzett!

Családi tragédia az osztrák kisvárosban: „Elhitették velem, hogy nincs külvilág”

„Egy pincében születtem. Nem voltak ablakaim, nem volt nappal és éjszaka – csak a mesterséges fény, és az a szűk tér, amit mi világnak hívtunk. Sokáig nem is tudtam, hogy létezik más. A falak voltak a határaim, és minden, amit ismertem, az odabent történt, bezártságban” – fogalmazott Elisabeth Fritzlt, akit az apja, Josef Fritzl tartott fogva egy pincében 24 éven át. Az apa nemcsak Elisabeth-et, hanem testvéreit és édesanyját is fogva tartotta a családi ház pincéjében.

„Anyám mesélt néha arról, hogy odakint van valami más. Ég, fák, emberek. De ezek inkább tűntek mesének, mint valóságnak. Egy gyerek számára az a világ az igazi, amit lát, és én csak ezt a pincét láttam”

A csend, ami mindent elnyelt

„A legfurcsább talán nem is a bezártság volt, hanem a csend. Nem hallottunk utcazajt, nem hallottunk más embereket. Csak egymást. Egy idő után megtanultam, hogy nem kérdezek túl sokat. Volt egy rend, amit követni kellett, és amit nem lehetett megkérdőjelezni. Nem volt választásunk. A napok összefolytak, az idő értelmét vesztette. Nem volt hétfő vagy vasárnap. Csak ma volt, és ugyanúgy nézett ki minden nap” – mondta a nő, aki 24 év után látta először a napfényt.

Amikor először hallott a „kinti” világról

„Emlékszem, amikor először gondolkodtam el azon, mi lehet odakint. Egy apró részlet volt csak, egy félmondat, egy történet. De valami megváltozott bennem. Először éreztem azt, hogy talán van más élet is előttem. De a remény veszélyes dolog ilyen helyzetben. Mert ha nincs esély a változásra, akkor csak fájdalmat okoz” – emlékezett vissza a lány, aki végül 24 év után szabadult apja rabságából.