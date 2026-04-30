Megölték Gáspárt: hidegvérrel lőtték le a csepeli tó mindenki által szeretett hattyúját

A csepeli Kavicsos-tó partján élők számára Gáspár nem csupán egy madár volt, hanem a környék egyik jelképe. A békésen úszó gúnárt nap mint nap csodálták a sétálók, most azonban gyász ül a tó körül, miután a szemtanúk szerint megölték a hattyút egy felfoghatatlan támadás során.

A helyieket sokkolta, hogy megölték a hattyút, aki évek óta a tó kedvence volt.

Forrás: Shutterstock

A csepeli Kavicsos-tó ismert hattyúját több ember szeme láttára lőtték le.

A férfi állítólag azzal indokolta tettét, hogy zavarta őt a madár.

A helyiek büntetést követelnek a kegyetlen pusztítás miatt.

Megölték a hattyút – közvetlen közelről végzett vele egy férfi több szemtanú előtt

A csepeli Kavicsos-tónál sokan egyszerűen csak úgy ismerték: Gáspár. A hatalmas fehér hattyú évek óta a környék egyik legismertebb és legkedveltebb állata volt, akit a helyiek rendszeresen etettek, fotóztak, és akinek látványa hozzátartozott a tó mindennapjaihoz. A békés madár most mégis értelmetlen és kegyetlen módon pusztult el.

A beszámolók szerint a napokban egy férfi jelent meg a tó partján, majd minden előzmény nélkül fegyvert emelt a madárra. Szemtanúk szerint a férfi egészen közel ment a hattyúhoz, majd közvetlen közelről rálőtt. A lövés a helyszínen tartózkodókat sokkolta, többen azonnal odarohantak, de a közkedvelt madáron már nem lehetett segíteni.

A helyieket nemcsak maga a pusztítás ténye rázta meg, hanem az is, ami ezután derült ki.

„Idegesítette a madár” – ezzel magyarázta tettét a férfi

A hírek szerint a férfi azt mondta, azért lőtte le Gáspárt, mert zavarta őt a hattyú jelenléte. Ez az indok még a sokat látott állatvédőket is megdöbbentette. Többen arról beszéltek, nehéz felfogni, hogyan képes valaki pusztán bosszúságból kioltani egy ártatlan állat életét.

Gáspár nem egyszerű vadmadár volt a környéken élők szemében. Sokan név szerint ismerték, gyerekek nőttek fel úgy, hogy rendszeresen látták a tónál úszni. A hattyú szinte a környék jelképévé vált, ezért halála különösen mélyen érintette az ott élőket.

A tragédia híre gyorsan elterjedt a közösségi oldalakon is, ahol egymást érték a felháborodott hozzászólások. Sokan példás büntetést követelnek, mert úgy érzik, az ilyen kegyetlenség nem maradhat következmények nélkül. Többen azt írták: nemcsak egy állat pusztult el, hanem egy olyan élőlény, amely hosszú idő alatt a közösség részévé vált.

A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, miközben a környéken élők továbbra is döbbenten próbálják feldolgozni a történteket. Sokan mécsest gyújtanának a tónál, hogy így búcsúzzanak attól a madártól, amely hosszú éveken át a csepeli tó egyik legismertebb lakója volt.

Gáspár halála után a Kavicsos-tó már nem ugyanaz a hely lett. A víz ugyan csendesen fodrozódik tovább, de akik ismerték a hattyút, most egy üres helyet látnak ott, ahol korábban a tó legszelídebb és legszebb lakója úszott.