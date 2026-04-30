Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 30., csütörtök Katalin, Kitti

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kegyetlenség

Megölték Gáspárt: hidegvérrel lőtték le a csepeli tó mindenki által szeretett hattyúját

Shutterstock - Adrian Eugen Ciobaniuc
kegyetlenség csepel hattyú
Tóth Hédi
2026.04.30.
Megdöbbentő kegyetlenség rázta meg Csepelt. A helyiek szerint megölték a hattyút, amely hosszú éveken át a Kavicsos-tó legkedvesebb lakója volt.

A csepeli Kavicsos-tó partján élők számára Gáspár nem csupán egy madár volt, hanem a környék egyik jelképe. A békésen úszó gúnárt nap mint nap csodálták a sétálók, most azonban gyász ül a tó körül, miután a szemtanúk szerint megölték a hattyút egy felfoghatatlan támadás során.

A helyieket sokkolta, hogy megölték a hattyút, aki évek óta a tó kedvence volt.
A helyieket sokkolta, hogy megölték a hattyút, aki évek óta a tó kedvence volt.
Forrás: Shutterstock
  • A csepeli Kavicsos-tó ismert hattyúját több ember szeme láttára lőtték le. 
  • A férfi állítólag azzal indokolta tettét, hogy zavarta őt a madár. 
  • A helyiek büntetést követelnek a kegyetlen pusztítás miatt.

Megölték a hattyút – közvetlen közelről végzett vele egy férfi több szemtanú előtt 

A csepeli Kavicsos-tónál sokan egyszerűen csak úgy ismerték: Gáspár. A hatalmas fehér hattyú évek óta a környék egyik legismertebb és legkedveltebb állata volt, akit a helyiek rendszeresen etettek, fotóztak, és akinek látványa hozzátartozott a tó mindennapjaihoz. A békés madár most mégis értelmetlen és kegyetlen módon pusztult el.

A beszámolók szerint a napokban egy férfi jelent meg a tó partján, majd minden előzmény nélkül fegyvert emelt a madárra. Szemtanúk szerint a férfi egészen közel ment a hattyúhoz, majd közvetlen közelről rálőtt. A lövés a helyszínen tartózkodókat sokkolta, többen azonnal odarohantak, de a közkedvelt madáron már nem lehetett segíteni.

A helyieket nemcsak maga a pusztítás ténye rázta meg, hanem az is, ami ezután derült ki.

„Idegesítette a madár” – ezzel magyarázta tettét a férfi

A hírek szerint a férfi azt mondta, azért lőtte le Gáspárt, mert zavarta őt a hattyú jelenléte. Ez az indok még a sokat látott állatvédőket is megdöbbentette. Többen arról beszéltek, nehéz felfogni, hogyan képes valaki pusztán bosszúságból kioltani egy ártatlan állat életét.

Gáspár nem egyszerű vadmadár volt a környéken élők szemében. Sokan név szerint ismerték, gyerekek nőttek fel úgy, hogy rendszeresen látták a tónál úszni. A hattyú szinte a környék jelképévé vált, ezért halála különösen mélyen érintette az ott élőket.

A tragédia híre gyorsan elterjedt a közösségi oldalakon is, ahol egymást érték a felháborodott hozzászólások. Sokan példás büntetést követelnek, mert úgy érzik, az ilyen kegyetlenség nem maradhat következmények nélkül. Többen azt írták: nemcsak egy állat pusztult el, hanem egy olyan élőlény, amely hosszú idő alatt a közösség részévé vált.
A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, miközben a környéken élők továbbra is döbbenten próbálják feldolgozni a történteket. Sokan mécsest gyújtanának a tónál, hogy így búcsúzzanak attól a madártól, amely hosszú éveken át a csepeli tó egyik legismertebb lakója volt.
Gáspár halála után a Kavicsos-tó már nem ugyanaz a hely lett. A víz ugyan csendesen fodrozódik tovább, de akik ismerték a hattyút, most egy üres helyet látnak ott, ahol korábban a tó legszelídebb és legszebb lakója úszott.

Olvass tovább!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
