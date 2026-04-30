Az ördög Pradát visel 2. − Megszólalt a világhírű magyar modell: "A valóságban ez nagyon nem ilyen"

Végre, elérkezett, amit régóta vártunk, a mozikban Az ördög Pradát visel 2. része. A budapesti premiert a Cinema City Arénában tartották, ahol a hazai sztárvilágból többen is megjelentek.

Mészáros Lili Az ördög Pradát visel kapcsán nyilatkozott.

Mészáros Lili Az ördög Pradát visel kapcsán: „Nagyon komoly hatalmi játszmák vannak”

Az eseményen részt vett Mészáros Lili, a Next Top Model Hungary győztese, és elmondta, hogy Az ördög Pradát visel világa mennyiben tükrözi a modellek életét, magyarul, mennyire reális, amit a filmvásznon látunk.

„Nagyon sok ponton kapcsolódik hozzám Az ördög Pradát visel. Modellként tevékenykedem most már több éve, úgyhogy a divatszakmába van egyfajta belátásom, hogy ez az egész ténylegesen milyen. Szerintem a film egyrészt komikusan, másrészt kicsit kegyetlenül mutatja be, hogy milyen valójában ez a világ, amit szerintem a legtöbben csillogónak és egyszerűnek gondolnak, hogy az ember megjelenik egy eseményen, ilyen gyönyörű ruhákban, de a valóságban ez nagyon nem ilyen. Nagyon komoly hatalmi játszmák vannak. Ha az ember így nézi a filmet, akkor akár a divatszakmában dolgozik, akár nem, nagyon izgalmas tud lenni a számára” – nyilatkozta Lili a Borsnak.