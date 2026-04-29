Megszállott kamugép, beteg elme: azt hazudta pasijának, hogy rákos − Döbbenetes, hogy bukott le végül

Szinte mindenki életében feltűnt már egy őrült exbarátnő, aki hosszú távú rémálmokat okoz. Egy Reddit-felhasználó azonban olyan hajmeresztő sztorit osztott meg exéről, ami minden szappanopera forgatókönyvet kispadra száműz. A lány ugyanis rákosnak hazudta magát, de ennél már csak lebukásának körülményei döbbenetesebbek. Bevezetünk egy bizarr történetbe!

Egy őrült exbarátnő hazugsága döbbenetes módon lepleződött le.

A hazug exbarátnő megdöbbentő története Egy fiú fél évig járt gimis barátnőjével, aki az első randin közölte, hogy rákos.

Döbbenetes módon derült fény az őrült exbarátnő hazugságára.

Szörnyű betegség a gimis szerelem ellen

Egy Reddit-felhasználó osztotta meg nemrég történetét az egyik exéről, ami pont olyan, hogy mindenki azt hiszi: vele aztán nem eshet meg ilyen. A kommentelő – az egyszerűség kedvéért nevezzük John-nak – egy „Milyen őrült exbarátnő/barát sztorijaid vannak?” poszt alatt osztotta meg történetét.

Elmondása szerint amikor összejött gimis szerelmével, első randijuk végén a lány – nevezzük Katie-nek – közölte vele hogy rákos, ám John nem rettent meg. Katie arra kérte a fiút, meg se említse, hogy rákkal küzd: „Megkért, hogy ne mondjam el senkinek és mivel a szüleit nagyon megviselte, ha szóba került, ne beszéljek róla senkivel.” Mivel John szerelmes volt, így diszkréten kezelte barátnője betegségét.

Kapcsolatuk végül hat hónapig tartott, mely idő alatt Katie jelentősen lesoványodott, állapota rohamosan csökkent.

Csakhogy a hazug embert hamarabb utolérik mint a sánta kutyát mondás ezúttal is próféciának minősült.

Egy döbbenetes lebukás krónikája

Az igaz történetben már eddig is sok red flag volt, amire John gyanakvó barátai is rávilágítottak. Mint írta: „Senki sem értette, hogy miért vagyok vele és miért őrzöm a titkát.” A lebukás végül egy kabaréba illő geg képében jött el.

Katie egy hétfői napon ugyanis közölte, hogy nem csak aznap nem megy iskolába, de egész hétre ki lett véve, mivel kemoterápiája lesz. Ehhez képest John lepődött meg a legjobban, amikor első órája előtt meglátta a lányt: „Rajtakaptam, ahogy az első óra előtt megpróbált elbújni előlem.” Törődő barátként persze megkérdezte, hogy ment a kemoterápia, amire barátnője azt mondta, hogy olyan hatékony volt, hogy az összes haja kihullott.

És itt jön minden idők leghitelesebb kifogása: Katie azt mondta, hogy összegyűjtötték, összeöltötték, majd a fejére varrták kihullott haját.

Korábbi gyanakvására végül ez az átlátszó kifogás hozta meg John számára a végső lökést a kapcsolat lezárásához. A lány lesoványodása sem a rák, hanem fogyókúra eredménye volt: „Anorexiás lett, hogy betegnek tűnjön.” Valószínű, hogy nem jártak egy osztályba, ám az őrült exbarátnő motivációit a mai napig homály fedi, figyeleméhséget, Münchausen-szindrómát lehet mögötte sejteni.

A sztori tanulsága Ennek a megszállott exbarátnőről szóló sztorinak az a fő mondanivalója, hogy mindig hallgassunk a megérzéseinkre és barátaink intő szavaira. Katie kihasználta a rákot övező tabut, így hónapokig megvezetett egy reménytelenül szerelmes fiút, ám végül belesétált a saját csapdájába. Szerencsére John az utolsó pillanatban még időben kapcsolt.

