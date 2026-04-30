Rács mögé került a Netflix sztárja: gyilkossági kísérlet miatt 15 éves börtönbüntetésre ítélték

Véget ért Santiago Martínez bírósági tárgyalása. Az esküdtszék bűnösnek találta a valóságshow-szereplőt gyilkossági kísérlet, jogellenes fogvatartás és nemi erőszak vádjaiban. A jogi dokumentumok szerint a Netflix sztárja brutálisan bánt a Vak szerelem című sorozatban megismert szerelmével, Emily Cecoval a forgatások után. Mutatjuk a részleteket!

15 éves börtönbüntetésre ítélték a Netflix sztárját

Forrás: Tetra images RF

A rózsaszín köd után tragikus fordulatot vett a Netflix sztárjainak kapcsolata

Santiago és Emily kapcsolata egy igazi hollywoodi tündérmeseként kezdődött. A fél világ végignézte, ahogy megismerkedtek egymással a népszerű valóságshowban, majd folytatták a kapcsolatukat a kamerákon kívül is. A szerelmesek a műsor során hivatalosan is összeházasodtak, így később már férjként és feleségként folytatták az életüket. Pár évvel később azonban Emily feljelentette a párját, miután a férfi állítólag rendszeresen bántalmazta őt. A nő ezután távoltartási végzést kért a férje ellen, akit ennek hatására elküldtek a Netflixtől. Itt azonban korántsem ért véget a drámai történet. Santiago ugyanis nem hagyta ennyiben a dolgot. A vádirat szerint többször is párnával fojtogatta a korábbi kedvesét, majd bezárta őt a lakásukban. Emily a szabadulása után újabb feljelentést tett a volt férje ellen, ezután pedig a rendőrség letartóztatta a férfit.

Az ügyet végül 2026 áprilisában tárgyalták, majd a bizonyítékok alapján bűnösnek találták Santiagot, aki az elkövetkező 15 évét egy argentin börtönben fogja tölteni.

Emily Ceco szívszorító bejegyzésben reagált a volt férje elítélésére:

„Voltak napok, amikor annyira féltem és elveszettnek éreztem magamat, hogy nem tudtam, hogyan tudnám folytatni. De volt bennem egy hang, ami a legsötétebb pillanatokban sem adta fel a reményt. Nem voltam egyedül! Ma pedig erősebbnek érzem magam, mint bármikor. Most gyógyulnom kell, de tudatosabb és bátrabb vagyok, mint valaha. Ma újra kezdődik az életem" – írta bejegyzésében a tévés.

“No te creo tus lágrimas de cocodrilo”: las revelaciones del expediente del intento de femicidio de Emily Ceco de “Love is Blind” | Por Federico Fahsbender https://t.co/obnqOFPnLi — infobae (@infobae) April 7, 2026

