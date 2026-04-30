A Mary Poppins sztárja 100 évesen is energiabomba - Friss videójáért rajong a net

Az ikonikus szerepeiről ismert egykori Disney-sztár, Dick Van Dyke, még a 100. születésnapja után sem veszített lendületéből. A pozitív hozzáállásával, lélegzetálállító humorérzékével rendelkező színész ugyanis mai napig a szórakoztatóipar egyik leginspirálóbb alakja, aki életvidámságával és kitartásával generációk számára mutat példát.

Dick Van Dyke egyik legismertebb filmszerepét a Csiribiri (Chitty Chitty Bang Bang) című zenés filmben alakította, amelyben játékos, feltaláló karakterével vált ismertté világszerte.

Dick Van Dyke fiatalságának kulcsa

Dick Van Dike 2012-ben házasodott össze szerelmével, az amerikai rendezővel, Arlene Silver-rel, akivel évekkel azelőtt a SAG-díjátadón találkoztak össze. Habár a felesége közel feleannyi idős, mint ő, ez mit sem számít boldog házasságukban, ugyanis – elmondása szerint – csupán a korának töredékét érzi mellette.

A színészlegenda házassága évek óta stabil, és nyilvános, amialatt Dick többször is lelkitársaként és az élete szerelmeként hivatkozott rá, így nem csoda, hogy mellette érzi magát igazán fiatalnak magát.

Bár már nem mindenben olyan aktív, mint régen, ez továbbra sem akadályozza őt abban, hogy minden idejét szerelmével, a feleségével töltse.

A kor csak egy szám

Bár az idő múlása őt sem kíméli, lendülete és derűje mit sem kopott, hiszen továbbra is aktívan jelen van a nyilvánosság előtt, újabbnál újabb megjelenéseivel pedig csakis azt bizonyítja, hogy ez az évszám csupán csak papíron létezik, nem egy konkrét életérzés.

Habár a színészlegenda számos egészségügyi nehézséggel küzd, ez sem szegi kedvét, mindmáig lelkesen hangsúlyozza, hogy ha tehetné ő még ennél is tovább élne.

A most, fotósa által közzétett videó is ezt igazolja, amin botjával és cipőjével kopogtat és szinte ugrál a zenére, miközben feleségével a malibui sürgősségi ellátó alapkőtételén vesznek részt. Dick akármennyire is meghaladta jubileumi évének betöltését, a kor rajta mégsem látszik, ugyan azzal a fiatalos lelkesedéssel, és örömmel fejezi ki magát, mint a hosszú évei alatt, miközben a híres ikonok épp kezet fognak vele az eseményen.

A pillanatot a rajongók is imádták

A videó gyorsan bejárta az internetet, a kommentelők pedig ámulattal fogadták a híresség kitörő élni akarását, és a látványt, amit ezzel a felvétellel nyújtott nekik.

Sokan azt is kiemelték, mennyire imádnivaló a széken táncoló jelenettel, még mások úgy látták, van ami nem változott: „Az ikonok azok ikonok maradnak.”

Ezek is érdekelhetnek: