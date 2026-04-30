„Vagy fogysz 20 kilót, vagy elfelejtheted, hogy valaha is hozzád érjek!"– A 33 éves anya kegyetlen ultimátumot kapott férjétől

„Választhatsz: vagy fogysz húsz kilót, vagy elfelejtheted, hogy valaha is hozzád érjek!"– hangzott el a kegyetlen ultimátum egy édesanya hálószobájában, aki a szülés utáni depresszió és betegségei miatt nem tudta visszanyerni lánykori alakját. A férj sokkoló kijelentéseitől még a sokat látott Reddit felhasználóknak is elállt a szava, mutatjuk a párkapcsolati botrány részleteket!

Párkapcsolat válság és irreális elvárások a nők felé.

Párkapcsolati válság a testsúly körül

Vannak mondatok, amiket soha, senkinek nem szabadna hallania a partnerétől, pláne nem egy közös gyermek születése és évekig tartó egészségügyi küzdelmek után. Egy elkeseredett feleség a Redditen tálalt ki arról a mentális terrorról, amit otthon kell elszenvednie, miután a teste megváltozott az anyaság és a betegségei hatására.

A történet klasszikusan indult: amikor tíz évvel ezelőtt megismerkedtek, a nő alig 63 kiló volt. Ám ahogy ő fogalmaz, ez egy sötét időszak volt az életében: „A húszas éveim elején jártam, depressziós voltam, szorongtam, és folyamatosan ittam, hogy kitöltsem az űrt magamban. Akkoriban jöttem ki egy mérgező kapcsolatból, ami minden életkedvemet elszívta” – emlékszik vissza. A férje ebbe a vékony, de roncs lányba szeretett bele. Azóta azonban nagyot fordult a világ: összeházasodtak, született egy kisbabájuk, a nőnél pedig szülés utáni szorongást, depressziót és pajzsmirigy-alulműködést diagnosztizáltak. A gyógyszerek és a hormonális változások miatt a súlya 80 kiló körül állapodott meg, amit minden erőfeszítése, diétája és edzése ellenére sem tudott leadni az elmúlt négy évben.

Sokkoló őszinteség vagy nettó gonoszság?

A férj türelme az utóbbi hónapokban elfogyott, és a legnyersebb módon kezdte alázni hitvesét. A verbális bántalmazás egy olyan mondatban csúcsosodott ki, ami után minden jóérzésű embernek elakad a szava:

A férjem közölte velem: nem érdemlek szeretetet, amíg újra nem leszek 63 kiló. Szerinte ugyanis még magamat sem szeretem eléggé ahhoz, hogy kontrolláljam a súlyomat, így ő miért is szeretne?”

A férfi nem állt meg itt, a hálószobai intimitást is undorító megjegyzésekkel utasítja el. „Azt mondta, már nem érez semmit szex közben, és hogy egyszerűen agyonnyomom őt, amikor felül vagyok. Pedig 172 centi magas vagyok, és valójában jól oszlik el rajtam a súly... a szavai egyszerűen értelmetlenek és mérhetetlenül fájdalmasak” – írja az elkeseredett anya.