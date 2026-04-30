„Egy olyan kérdést tett fel, amit sosem gondoltam volna” − A vakrandi sokkolóan kínos fordulatot vett

Egy vakrandi kicsit mindig kínos eleinte, azonban a kérdéses első randin a folytatás is különösen kellemetlenre sikerült. Egy kérdés az egész randevút tönkretette. Mutatjuk, mi volt az!

Forrás: Getty Images

Ígéretesen indult a vakrandi

Egy első randin, különösen egy vakrandin sok téma felmerül, ami teljesen természetes is, azonban egy férfi beszámolója szerint az ő randevúján olyan kérdéssel találkozott, aminek szerinte nem is szabadna léteznie. A helyzet végül annyira kellemetlenné vált számára, hogy véget vetett a vakrandinak. Íme a részletek!

„Egy különleges péntek estére vágytam jó társasággal és egy elegáns vacsorával” – így indult a férfi számára az aste, amelyen eleinte tényleg minden adott volt egy kellemes első randihoz. „Amikor először megláttam Susie-t, rögtön az jutott eszembe: „szuper barátságos, és elképesztően könnyű vele beszélgetni. Nem volt erőltetett a hangulat, szinte magától jött minden téma”.

„Beszélgettünk a munkánkról, evezésről, biciklizésről, könyvekről, sőt még arról is, hogy hova szeretnénk legközelebb utazni. Egy ponton már azt éreztem, hogy csak úgy repül az idő, és tényleg észre sem vettük, mennyire belemerültünk a beszélgetésbe” – számolt be a férfi, aki szerint voltak kínos pillanatok, de végül a randipartnere egyetlen kérdése után döntötte el, hogy ennek nem lesz folytatása.

Ez volt a kínos kérdés, ami tönkretette a randit

„Amikor Susie majdnem felgyújtotta a borlapot az asztalon lévő gyertyával, akkor azt gondoltam, hogy ez lesz a legkínosabb, ami ma történhet, de nem sokkal később egy olyan kérdést tett fel, amit sosem gondoltam volna” – mesélte a férfi, aztán eljött az a pont, ami teljesen más irányba vitte az estét.

„Egyszer csak a világűrről beszélgettünk, amikor megkérdezte, hogy szerintem valóban megtörtént-e a holdraszállás. Ő ugyanis az ellenkezőjét gondolja. Őszintén? Nem tudtam pókerarcot vágni. És ekkor egy törést éreztem a beszélgetésben” – ez volt az a bizonyos sokkoló kérdés, ami után már érezhetően megváltozott a hangulat.

„Ennek ellenére mindketten végig udvariasak maradtunk, bár a romantikus szikra ezután valahogy hiányzott. Nem csókolóztunk, csak egy baráti ölelés volt búcsúzáskor. 8/10-et adnék: jó este volt, fantasztikus étteremmel, de nem volt meg az igazi kémia” – mondta a férfi.