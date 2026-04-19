2026. ápr. 19., vasárnap

A csenddel büntetés láthatatlan méregként rombolja a párkapcsolatot

Simon Benedek
2026.04.19.
A csenddel verés régóta jól ismert eszköz egy veszekedés után, a pszichológusok azonban óva intenek óva intenek attól, hogy ezt vesd be.

Bizonyára te is hallottál már arról – esetleg tapasztaltad is –, a csenddel büntetés jelenségét, amikor az egyik fél a másikat úgy bünteti meg egy veszekedés után, hogy nem szól hozzá, semmibe veszi, úgy kezeli, mintha ott sem lenne. A párkapcsolati viták természetesek, azonban az erre adott reakciók jelentősen ronthatnak egy kapcsolaton. Mutatjuk, miért. 

Egy nő és egy férfi csenddel büntetés közben az ágyban, nem kommunikálnak egymással.
A csenddel büntetés régóta ismert büntetési eszköz a párkapcsolatokban, de nagyon toxikus. 
  Hallottál már a csenddel verésről?
  • Ez a gyakorlat nagyon rossz irányba viheti el a párkapcsolatokat.
  • A csenddel büntetés általában toxikus, ezért jobb elkerülni. 

Ezért ne folyamodj soha a csenddel büntetéshez

A csenddel büntetés első pillantásra talán ártalmatlan reakciónak tűnhet egy veszekedés után, azonban valójában alattomosan rombolja a párkapcsolatot, mint egy láthatatlan méreg. Amikor valaki szándékosan nem szól a másikhoz, figyelmen kívül hagyja, vagy úgy tesz, mintha a partnere nem is létezne, az nem pusztán sértődöttség , hanem sok esetben olyan érzelmi nyomásgyakorlás, ami közel sem egészséges. A csenddel való büntetés hosszú távon súlyos párkapcsolati problémákhoz vezethet – írja a Medical News Today.

Mi is pontosan a csenddel büntetés?

A csenddel való büntetés az a viselkedés, amikor valaki egy vita után vagy valamilyen sérelem miatt megtagadja a kommunikációt a másik féllel, legtöbb esetben a párjával. Nem válaszol üzenetekre, nem reagál kérdésekre, vagy akár teljesen figyelmen kívül hagyja a másikat. A csenddel büntetés egyoldalú, és nem a konfliktus megoldását, hanem a másik fél megbüntetését szolgálja.

Hogyan rombolja a párkapcsolatot?

A csenddel verés több szinten is káros. A rendszeres csenddel büntetés olyan viselkedésminta, amely a legtöbbször nehezen orvosolható, ugyanis az illető alapvető személyiségéhez tartozik. Ezt az érzelmi fegyvert rendszeresen kihasználni nagyon súlyos párkapcsolati válságot idézhet elő. Mutatjuk, miért káros a csenddel büntetés:

  1. Bizonytalanságot szül: a másik fél nem tudja, mit rontott el, mennyire súlyos a helyzet vagy hogyan tehetné jóvá. Ez szorongáshoz és önbizalomvesztéshez vezethet.
  2. Feszültséget halmoz fel: a konfliktus nem oldódik meg, csak elhúzódik. Kutatások szerint azok a párok, akik kerülik a nyílt kommunikációt, gyakrabban ragadnak benne elhúzódó vitákban.
  3. Elszigetel: a csenddel büntetés érzelmi távolságot teremt. 
  4. Elmélyíti a párkapcsolati problémákat: ha a felek nem beszélik ki a sérelmeket, a felszín alatt gyűlnek az indulatok, amelyek később robbanásszerűen törhetnek elő.

Ha a csenddel büntetés rendszeressé válik, és a párkapcsolatban tartós feszültséget szül, akkor érdemes szakértőhöz fordulni, ugyanis szépen lassan megöli a szerelmet és szakításhoz vezethet.

