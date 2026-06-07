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Esküvő a királyi családban: két váratlan vendég is megjelent a ceremónián

békülés Beatrix hercegnő Eugénia hercegnő királyi család
Komáromi Bence
2026.06.07.
Szombaton összeházasodott Anna hercegnő fia, Peter Phillips és a menyasszonya, Harriet Sperling. Az esküvőn megjelent a királyi család szinte minden fontos tagja. Sőt, kerülve a feltűnést, még Eugénia hercegnő és Beatrix hercegnő is részt vettek a ceremónián.
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Örömteli híreket érkeztek Angliából. Egy szűkkörű, ám impozáns esküvő keretében összeházasodott Peter Phillips és a menyasszonya, Harriet Sperling. Anna hercegnő fia és a civil életben ápolónőként dolgozó hölgy szombaton fogadtak örök hűséget egymásnak, a ceremónián pedig részt vett Károly király, Kamilla királyné, a trónörökös, Vilmos herceg és családja, valamint Eugénia hercegnő és Beatrix hercegnő is. Kettejük megjelenése kisebb felfordulást okozott a királyi szakírók körében.

Peter Phillips és Harriet Sperling esküvőjén részt vett a bukott András herceg két lánya, Eugénia hercegnő és Beatrix hercegnő is
Peter Phillips és Harriet Sperling esküvőjén részt vett a bukott András herceg két lánya, Eugénia hercegnő és Beatrix hercegnő is
Forrás: Profimedia

Peter Phillips esküvője

  • Lapunk korábban részletesen beszámolt arról, hogyan zajlott a királyi család legutóbbi esküvője.
  • A ceremónián összegyűlt a teljes rokonság, hogy megünnepeljék Harriet és Peter nászát, azonban 6 családtag kihagyta az eseményt.
  • A kegyvesztett András herceg, exfelesége, Sarah Ferguson, valamint az Amerikában élő Harry herceg és családja nem jelentek meg az esküvőn.
  • A kimaradó András herceg lányai azonban megjelentek az unokatestvérük esküvőjén és hiába próbáltak elbújni a fotósok elől, kiszúrták őket a képeken.

Beatrix hercegnő és a testvére kerülték a feltűnést az esküvőn

A Mirror hozta nyilvánosságra, hogy az őket is körülölelő botrány ellenére a hercegnők elfogadták a meghívást és megjelentek az esküvőn. Egyes királyi szakértők szerint ez nagy bátorságra vall, mivel az elmúlt hetekben rájuk vetült az emberek haragja, miután egyre több információ derült ki a gyerekkorukról és a szüleik sötét ügyeiről. Emiatt Beatrix és Eugénia a ceremónia során a hátsó sorokban bújkáltak, és odafigyeltek rá, hogy ne lopják el  a rivaldafényt az unokatestvérük nagy napjáról.

Jennie Bond királyi szakíró szerint dícsérendő, hogy a médiavisszhang ellenére el mertek jönni, azonban szerinte ez rosszul is elsülhetett volna.

„Nem lehetett könnyű meghozni nekik ezt a döntést, de megpróbáltak feltűnés nélkül jelen lenni. Az esküvő során odafigyeltek rá, hogy a szemek ne rájuk, hanem az ifjú párra figyeljenek. Peter mindig is népszerű tagja volt a királyi családnak, így nem meglepő, hogy ennyien eljöttek a rokonok közül. Beatrix és Eugénia azonban az elmúlt hónapokban kritikus sajtóvisszhangot kaptak, így pedig ritkán mutatkoznak már a családtagjaik társaságában. A menyasszony és a vőlegény azonban hihetetlenül nyugodtan és boldogan kezelték ezt a helyzetet, így pedig botrányok nélkül zajlott le a ceremónia" – árulta el a szakértő a lapnak.

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