Ilyen egy toxikus férfi – Íme 11 red flag, ami pokollá teheti a párkapcsolatodat

Egy toxikus férfi jelenléte az életedben egy bizonyos ideig szinte észrevehetetlen, a vele való párkapcsolat eleinte teljesen jól funkcionál. Amíg úszol a rózsaszín ködben és a szerelem miatt minden tökéletesnek tűnik, addig a hétköznapok rutinjává válik számos olyan jelenség, amit egyébként nem kellene elfogadnod.
Ilyen az élet egy toxikus férfi oldalán
- A panaszkodás általános tendencia.
- A felelősség rendszerint „valaki másé”, leginkább a tiéd.
- Az együttműködés helyét kifogások és passzív ellenállás veszi át.
- A kapcsolat terhe lassan, de biztosan egyoldalúvá válik.
Így ismerhető fel egy toxikus férfi – Ha ezeket csinálja, rémálom vele az élet
1. Személyes sérelemnek tekinti a házimunkát
Nem azzal van a baj, ha nem szeret takarítani – elvégre senki sem ujjong tőle -, hanem azzal, ha a legegyszerűbb házimunkából is vita lesz. Ha egy porszívózást vagy egy mosogatást úgy kezel, mintha ő tenne szívességet neked, akkor ott komoly hiba csúszott a gépezetbe. Egy toxikus pasi felfogása szerint a háztartás vezetése a nő privilégiuma, neki pedig véletlenül sincs hozzá semmi köze.
2. Kiveri a frász az ügyintézéstől
Posta, patika, bevásárlás – ismét olyan feladatok, amiket az ember nem szeret, ám egy együttélés során biztosan felmerülnek. Egy ideális kapcsolatban ezek a feladatok egyformán hárulnak a felekre, ám egy toxikus férfi mellett inkább az a jellemző, hogy minden rád hárul. Amikor neki kellene valamit elintézni, hirtelen közbejön valami, és magadra maradsz.
3. Parádé a vacsorakészítésből is
Este hat van, mindenki fáradt. Életed párja pedig ilyenkor hirtelen nem tud főzni, nem ért hozzá vagy egyszerűen csak hangosan szenved tőle. Ha mégis beáll a konyhába, azt végig kommentálja. Az üzenet világos: ez nem az ő dolga, te pedig érezd magad rosszul tőle.
4. Feszült minden kiadástól
Óhatatlanul is előfordul, hogy a közös lakásban ezt-azt meg kell szereltetni, szakembert kell hívni. Mégis, egy toxikus férfi hajlamos minden forintnál sóhajtani, közben pedig rád tolni a stresszt és a felelősséget, ami a kiadással jár. Nem az a baj, ha egy férfi megfontolt a pénzügyek terén, hanem ha tényleg minden kiadásból patáliát csap. Még a rezsiből is.
5. Megalázó számára bocsánatot kérni
Olyan nincs, hogy egy kapcsolatban valaki soha nem hibázik. Van, hogy neked nincs igazad, van, hogy neki. A toxikus férfi mégis úgy kezeli a bocsánatkérést, mintha igazságtalanság érné. Ha el is hangzik a „ne haragudj”, gyakran követi egy hosszú magyarázat, hogy miért nem ő tehet róla igazán.
6. Szívességet tesz azzal, hogy vigyáz a közös gyermeketekre
Csak egy órára szeretnéd rábízni a felügyeletet, de máris jön a sóhajtozás és a szemforgatás? Ha a párod teherként éli meg a gyerekekkel töltött időt, az rendkívüli módon megnehezíti vele az együttélést. A gyermeknevelés egy közös feladat, vagyis elvárható, hogy részt vállal benne.
7. Kikészíti a sorban állás
Várakozni mindenki utál. A kasszánál hömpölygő végeláthatatlan sor pedig valóban az idegrendszer próbája. Egy toxikus férfi türelmetlensége azonban mindent überel. Képes inkább otthagyni a bevásárlást, minthogy kivárja a sort, majd később ezen is bosszankodik. Igazából nem a sor a problémája, hanem hogy számára bármilyen kellemetlenség kibírhatatlan.
8. Mindenkitől ideges, bárkit tud kritizálni
Szó szerint mindig van valaki, aki idegesíti. Soha nincs olyan, hogy elégedett lenne. Mindig hibát keres valakiben, folyamatosan kritizál, ebben a hangulatban pedig rém kellemetlen élni.
9. Nem képes beszélni az érzelmekről
Az érzelmeinek megtárgyalása abszolút lehetetlen. Ha valamiért felmerül, bezárkózik, bosszankodik. Egy biztos: sosem tudod vele érett felnőtt módjára megbeszélni, mi nyomasztja. Ezzel ráadásul kéz a kézben jár, hogy a te érzéseidre sem nyitott. Ha kérdezel, terel, ha te megosztasz vele valamit, elvicceli. Ettől hamar felszínessé válik a kapcsolat, és társas magányban találod magadat.
10. Személyes támadásként éli meg mások sikerét
Egy toxikus férfi soha nem képes őszintén örülni valaki más sikerének, még akkor sem, ha azt családtag vagy közeli barát érte el. Úgy viselkedik, mintha a mások előmenetele az ő személyes kudarca lenne, mintha ő lenne ezáltal kevesebb.
11. Egyszerű kérdéseket is vallatásnak él meg
Természetes, hogy nap végén megkérdezed, milyen volt a munkanapja vagy elintézte-e a csekkek befizetését, azonban ő azonnal fortyog és háborog, ingerültté válik. Ha folyamatosan a személye elleni támadásként éli meg a legegyszerűbb kérdéseket is, egy idő után inkább csendben maradsz, csak hogy elkerüld a konfliktust. Ez pedig nem egy egészséges kapcsolat jellemzője.
A toxikus férfi tönkre tudja tenni a legjobb kapcsolatot is
Egy-egy rossz nap, egy nyűgösebb, stresszesebb időszak nem jelenti azt, hogy a párod toxikus, de ha a panaszkodás állandó, ha mindig neked kell igazodni, alkalmazkodni, elnézni, akkor érdemes elgondolkodni a kapcsolat jövőjén.
