Ilyen egy toxikus férfi – Íme 11 red flag, ami pokollá teheti a párkapcsolatodat

Egy toxikus férfi jelenléte az életedben egy bizonyos ideig szinte észrevehetetlen, a vele való párkapcsolat eleinte teljesen jól funkcionál. Amíg úszol a rózsaszín ködben és a szerelem miatt minden tökéletesnek tűnik, addig a hétköznapok rutinjává válik számos olyan jelenség, amit egyébként nem kellene elfogadnod.

A toxikus férfi viselkedése elnyomhatja a párját, folyamatos kritika és egyoldalú terhek jellemzik a kapcsolatot

Forrás: 123rf.com

Ilyen az élet egy toxikus férfi oldalán A panaszkodás általános tendencia.

A felelősség rendszerint „valaki másé”, leginkább a tiéd.

Az együttműködés helyét kifogások és passzív ellenállás veszi át.

A kapcsolat terhe lassan, de biztosan egyoldalúvá válik.

Így ismerhető fel egy toxikus férfi – Ha ezeket csinálja, rémálom vele az élet

1. Személyes sérelemnek tekinti a házimunkát

Nem azzal van a baj, ha nem szeret takarítani – elvégre senki sem ujjong tőle -, hanem azzal, ha a legegyszerűbb házimunkából is vita lesz. Ha egy porszívózást vagy egy mosogatást úgy kezel, mintha ő tenne szívességet neked, akkor ott komoly hiba csúszott a gépezetbe. Egy toxikus pasi felfogása szerint a háztartás vezetése a nő privilégiuma, neki pedig véletlenül sincs hozzá semmi köze.

2. Kiveri a frász az ügyintézéstől

Posta, patika, bevásárlás – ismét olyan feladatok, amiket az ember nem szeret, ám egy együttélés során biztosan felmerülnek. Egy ideális kapcsolatban ezek a feladatok egyformán hárulnak a felekre, ám egy toxikus férfi mellett inkább az a jellemző, hogy minden rád hárul. Amikor neki kellene valamit elintézni, hirtelen közbejön valami, és magadra maradsz.

3. Parádé a vacsorakészítésből is

Este hat van, mindenki fáradt. Életed párja pedig ilyenkor hirtelen nem tud főzni, nem ért hozzá vagy egyszerűen csak hangosan szenved tőle. Ha mégis beáll a konyhába, azt végig kommentálja. Az üzenet világos: ez nem az ő dolga, te pedig érezd magad rosszul tőle.

4. Feszült minden kiadástól

Óhatatlanul is előfordul, hogy a közös lakásban ezt-azt meg kell szereltetni, szakembert kell hívni. Mégis, egy toxikus férfi hajlamos minden forintnál sóhajtani, közben pedig rád tolni a stresszt és a felelősséget, ami a kiadással jár. Nem az a baj, ha egy férfi megfontolt a pénzügyek terén, hanem ha tényleg minden kiadásból patáliát csap. Még a rezsiből is.