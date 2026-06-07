Férje hűtlensége miatt 3 féle rákos megbetegedést diagnosztizáltak egy nőnél - 30 éve voltak házasok

Egy hosszú házasság vége nemcsak érzelmi válságot hozott a nő életébe, hanem súlyos egészségügyi következményeket is. A férje megcsalásának kiderülése után három különböző rákos megbetegedést állapítottak meg nála, amik összefüggésbe hozhatók a férj viselkedésével.

Eileen McGill Foxnál háromféle rákos megbetegedést diagnosztizáltak, miután kiderült férje hűtlensége.

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Rákos megbetegedéseket okozott férje hűtlensége

A hűtlenség mindenkinél máshogy csapódik le: van, aki magát hibáztatja, van, aki a partnerét, de olyan is akad, aki a harmadik személyt teszi felelőssé. És vannak olyanok is, akik szó szerint belebetegednek ebben a csalódásba, mint a négygyermekes édesanya, Eileen McGill Fox, aki 30 év után szembesült azzal, hogy a férje megcsalta őt. A lelki sokk önmagában is hatalmas teher volt számára, de a történet itt nem ért véget. Miután megtudta a történteket, a nő azonnal felkeresett egy helyi klinikát, ahol szexuális úton terjedő fertőzésekre végeztetett vizsgálatot. A tesztek szerencsére szifiliszre, gonorrhoeára és HIV-re is negatív eredményt mutattak, így akkor megnyugodott, és úgy gondolta, nincs komoly egészségügyi problémája.

Egy évvel később, a szokásos éves méhnyakrák-szűrés során azonban kiderült, hogy a humán papillomavírus (HPV) tesztje pozitív lett.

Ez egy gyakori, nemi úton terjedő vírus, amely nem minden esetben kerül be a rutin szűrővizsgálatok közé, ugyanakkor bizonyos típusai komoly egészségügyi kockázatot jelentenek. A HPV több mint kétszáz variánssal rendelkezik, amelyek közül egyes magas kockázatú törzsek különböző daganatos megbetegedések, például a méhnyakrák kialakulásáért is felelősek. A fertőzés ellen védőoltással és rendszeres szűréssel lehet védekezni, az orvosok pedig figyelmeztették, hogy nála ez több ráktípus esetében is fokozott kockázatot jelenthet, többek között a méhnyak, a végbélnyílás, a szeméremtest, a hüvely és a torok területén.

Nem sokkal később szeméremtesti rákot diagnosztizáltak nála, majd 2019-ben méhnyakrákkal is szembesült.

Néhány évvel később, 2023-ban végbélnyílás körüli daganatos megbetegedést is kimutattak, ami tovább súlyosbította az állapotát. A nő később arról beszélt, hogy ezek közül több betegség megelőzhető lett volna HPV elleni oltással, amelyet korábban nem adatott be, mert akkor úgy gondolta, hogy házasélet és család mellett nincs rá szüksége. Az évek során több komoly beavatkozáson is átesett, köztük méheltávolításon, valamint hosszan tartó kezeléseken.

Az orvosi tapasztalatok szerint a HPV bizonyos típusai ma már többféle daganattal is összefüggésbe hozhatók, nemcsak nőgyógyászati, hanem például fej-nyaki és férfiakat érintő daganatok esetében is.

A nő ma már a betegség megelőzésének fontosságára és a szűrések szerepére szeretné felhívni a figyelmet, valamint arra, hogy a HPV elleni védekezés hosszú távon életet menthet.