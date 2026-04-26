Túlélők, özvegyek és a sugárfertőzésbe belerokkant helyiek vallottak a csernobili tragédiáról

Negyven évvel ezelőtt történt a modern történelem egyik legsúlyosabb atombalesete: 1986. április 26-án hajnalban robbanás történt a csernobili atomerőmű 4-es reaktorában. Csernobil azóta nem csupán egy helység, sokkal inkább fogalom... Most két könyvet ajánlunk: mindkettő hátborzongató lenyomata a tragédiának.

Csernobil mára szellemvárossá változott.

Szvetlana Alekszijevics: Csernobili ima

A Nobel-díjas fehérorosz írónő, Szvetlana Alekszijevics két évtizedet szánt a ma 40 éve történt csernobili tragédia feldolgozására és nagyon sok emberrel beszélt ahhoz, hogy tisztán lásson és ezáltal mi is tisztán láthassuk a történteket és azt, hogy az ott élő emberek, az erőműben dolgozók, a helyszínre rendelt tűzoltók, likvidátorok és családtagjaik mit éltek át a katasztrófát követően.

A Csernobili ima tulajdonképpen szívszorító visszaemlékezések füzére. Túlélők, özvegyek és beteg, haldokló gyerekek mondják el, mi történt velük: hogyan lehet és egyáltalán lehet-e tovább élni, remélni vagy csak túlélni ebben a robbanás óta megváltozott világban.

Drámai vallomásokat is olvashatunk a könyvben arról, miként néztek szembe a tragédiával azok a szülők, akiknek a sugárfertőzés következtében beteg gyerekük született és mit éltek át azok, akik korábban egészséges gyermekeiket látták megbetegedni és meghalni. Az olvasás során megismerjük az áldozatokat, a felelősöket és az erőmű körüli munkába belerokkant vakmerő önkénteseket, de az írás jól tükrözi a humorba kapaszkodás fontosságát is, a dukumentumregényben számos „csernobili viccel” is találkozhatunk, mint például az alábbi.

"Egy ukrán menyecske szép nagy piros almákat árul a piacon. Így kínálja: 'Almácskát vegyenek! Csernobili almácskát!' Azt tanácsolja neki valaki: 'Asszonyság, ne vallja be, hogy csernobili az alma, mert a nyakán marad.' – 'Na ne mondja! Viszik, mint a cukrot! Ki az anyósának, ki a főnökének!'"

A könyv talán a legrészletesebben a Ljudmila Ignatyenko tűzoltófeleség visszaemlékezését írja le, aki várandósan napokig járt Moszkvába halálos beteg férjéhez és aki maga is belerokkant a történtekbe.