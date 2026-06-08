A popkirály pere újratöltve: a netflixes Michael Jackson-doku, ami nem hagy nyugodni − KRITIKA

A dokumentumfilm szó mára szinte mindent jelent, csak azt nem, amit eredetileg: tárgyilagos, tényszerű visszatekintést. A streaming platformok korszakában inkább egyfajta narratív eszköz lett, amely egyszerre akar szórakoztatni, informálni és vitát, botrányt generálni. A Netflix új háromrészes sorozata, a Michael Jackson: The Verdict pontosan ebben a térben helyezkedik el. Egy olyan történetet hoz vissza a figyelem középpontjába, amelyet a popkultúra már többször újraértelmezett, de végleges konklúzió sosem született.

A Michael Jackson dokumentumfilm újra elővette a több, mint 20 éves ügyet.

Forrás: AFP

A Michael Jackson dokumentumfilm: kell-e még egy több, mint 20 éves ügyet boncolgatni? A Netflix sorozata a 2005-ös Michael Jackson-per részleteit dolgozza fel.

A különböző nézőpontok ütköztetése adja a történet erejét.

A biopic és a friss érdeklődés miatt ismét globális figyelem övezi, de mégsem hozott osztatlan sikert a rajongók körében.

A középpontban Michael Jackson 2005-ös nagy port kavart pere áll, ahol gyermekmolesztálási vádakkal illették. Végül azonban a bíróság minden vádpont alól felmentette. A sorozat ezt a történetet nem szenzációhajhász módon próbálja újramesélni, hanem inkább belülről: ügyvédek, esküdtek, újságírók és a perben részt vevő szereplők visszaemlékezésein keresztül, több kevesebb − inkább kevesebb − sikerrel.

És ami igazán érdekes, hogy mindezt egy olyan pillanatban teszik, amikor Michael Jackson neve ismét mindenhol ott van.

A közelmúltban megjelent mozifilm, a Jackson életét feldolgozó film, újra óriási érdeklődést váltott ki világszerte. A közösségi médiában, a streaming felületeken és a popkulturális beszélgetésekben újra fellángolt a vita:

Csak egy félreértett legenda volt vagy egy sötét ügyekkel árnyalt ikon?

Ebbe a frissen felizzott diskurzusba érkezett most meg a Netflix-doku, ami gyakorlatilag ráerősít a már amúgy is forró hangulatra, csak nem éppen pozitív irányban.

Nem olyan rossz, mint ahogy az elsőre kinéz

A Netflix-produkció egyik legnagyobb erőssége, hogy több nézőpontot enged egyszerre érvényesülni. Ügyvédek, esküdtek, újságírók és a perhez közel álló szereplők visszaemlékezései rajzolják ki a tárgyalóterem világát, miközben archív felvételek segítenek rekonstruálni a korszak hangulatát. Ezzel így érzékeltetik, hogy nem egyetlen igazságot akarnak kimondani, hanem inkább azt próbálják megmutatni, hogy mennyire összetett volt maga az egész történet.

A sorozat különösen átható akkor, amikor a média és a közvélemény szerepét vizsgálja.

A per idején Michael Jackson egyszerre volt a világ egyik legnagyobb popikonja és egy folyamatosan figyelt, elemzett és értelmezett közszereplő. A „Wacko Jacko” korszak tabloid-hangulata, a Neverland körüli legendák és a folyamatos médiavisszhang mind hozzájárultak ahhoz, hogy a történet messze túlmutasson egyetlen bírósági ügy keretein.