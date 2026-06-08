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örök fiatalság

Így néz ki most az igazi Hulk: Lou Ferrigno 74 évesen is csupa izom – FOTÓ

örök fiatalság izomkolosszus Lou Ferrigno A hihetetlen Hulk
Komáromi Bence
2026.06.08.
Az eredeti Hulkot játszó színész 74 évesen is kirobbanó formában van. Lou Ferrigno nemrég a fiatalos megjelenésével és a továbbra is masszív izomzatával hívta fel magára a figyelmet.
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A hollywoodi akciósztárok megtalálták az örök fiatalság elixírjét. Elég csak Arnold Schwarzeneggerre, vagy Sylvester Stallonéra gondolnunk ahhoz, hogy lássuk, a filmsztárok 70 felett is lehetnek ugyanolyan keménykötésűek és fiatalosak, mint a korábbi évtizedekben. Úgy tűnik, hogy a testépítés lehet a titok nyitja, ugyanis Schwarzenegger korábbi riválisa és edzőtársa, Lou Ferrigno is bemutatta a hétvégén, hogy mennyire jól lehet kinézni több évtizednyi edzés hatására.

Lou Ferrigno 74 évesen is topformában van
Lou Ferrigno 74 évesen is topformában van
Forrás: Getty Images North America

Nem fog az idő vaskereke Lou Ferrigno testén

Lou Ferrigno Hulkként robbant be a köztudatba, miután a testépítő karrierjét ő is Hollywoodra cserélte a 70-es évek végén. A színész-testépítőt választották ugyanis az eredeti Hulk-sorozat címszereplőjévé és ezt követően 5 éven át zöldre festve láthattuk az izomkolosszust. A világsztár később több Hulk-filmben is magára öltötte a kedvenc szuperhőse szerepét, sőt, évtizedekkel később a 2003-as változatban még cameózott is egyet. Ebben a részben már Eric Bana játszotta a főszerepet, azonban Ferrigno is megjelent a filmben néhány másodpercre biztonsági őrként. Később sem kellett elengednie a képregényfilmeket, ugyanis a Hulk ikonikus hangját továbbra is ő kölcsönözte a vásznon.

Lou Ferrigno az elmúlt években több filmben és sorozatban is kipróbálta magát, ráadásul az edzést sem szorította soha háttérbe, ennek köszönhető, hogy 74 évesen továbbra is fiatalos és izmos. Ezt a rajongói is láthatták, amikor pénteken személyesen jelent meg az ontarói képregénytalálkozón. Itt még ahhoz is volt kedve a filmsztárnak, hogy Hulk-pózba vágja magát a fotósok kedvéért.

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