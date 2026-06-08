„Ő már nem érhette meg" Elballagott az általános iskolából Eric Dane lánya, Georgia – FOTÓ

Négy hónap telt Eric Dane halála óta. A világhírű sorozatsztár február 19-én, 53 éves korában vesztette életét. Utolsó hónapjaiban a gyógyíthatatlan ALS-betegséggel küzdött, ami végül az életét követelte. Eric Dane lánya, Georgia mindössze 13 éves volt, amikor nyilvánosságra került az édesapja betegsége. Számára az elmúlt másfél év nem a tinédzserkorral járó problémákkal telt, hanem meg kellett bírkóznia a bizonytalansággal, a fájdalommal és február óta a gyásszal is. Ennek ellenére a 14 éves Georgia sikeresen teljesítette a middle schoolt és június elején elballagott.

Eric Dane lányai: Georgia nemrég lett 14 éves, a nővére, Billie 16 éves

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Eric Dane lánya kiváló tanulmányi- és sporteredménnyel büszkélkedhet

Eric Dane gyermekeinek édesanyja, Rebecca Gayheart osztotta meg a közösségi médiában, hogy elballagott a kisebbik gyermekük, Georgia. A 14 éves tinilány most végezte el a middle schoolt, ami hazánkban a 7-8. osztállyal egyenértékű. Ezt követően nyerhet felvételt a középiskolába, amely kint a High School nevet viseli.

„Gratulálok Georgia! Elvégezted a middle schoolt és túléltél egy hihetetlenül nehéz évet! Annyira büszke vagyok rád! A kitartásod, keménységed és kecsességed teljes mértékben megmutatkozott. Üdv a középiskolában! Biztos vagyok benne, hogy készen állsz rá. Nagyon izgatott vagyok! A képen nem látszik, de az én kislányom még a strandröplabda MVP-trófeát is megnyerte! Gratulálok és nagyon szeretlek" – írta Rebecca a posztjában.

A gyászoló édesanya posztja felrobbantotta az internetet. Kommentelők és rajongók ezrei gratuláltak a teljesítményhez és rengetegen jelezték, hogy a tragikusan fiatalon elhunyt színész is biztosan büszkén tekint le rájuk odafentről:

„Ő már nem érhette meg, de apukád mindig is ott lesz melletted, hogy vigyázzon rád!" „Gratulálok Georgia! Túljutottál a nehezén és felnőtteket zavarba ejtő méltósággal viselted a sorsod!" „Ugyanolyan gyönyörű vagy, mint édesanyád! Sok sikert a továbbiakban!"

A bejegyzés alatt megjelent Ellen Pompeo is, aki Eric Dane mellett szerepelt a Grace Klinika című világhírű sorozatban.

„Szívből gratulálok Georgia! Szép munka! Anyukád szavai tökéletesen leírják, hogy milyen ember vagy és milyen nagyszerűen veszed az akadályokat!"