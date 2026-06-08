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„Ő már nem érhette meg" Elballagott az általános iskolából Eric Dane lánya, Georgia – FOTÓ

fontos esemény Eric Dane ballagás gyász
Komáromi Bence
2026.06.08.
Egy hihetetlenül fájdalmas és nehéz év után befejezte általános iskolai tanulmányait Georgia Dane. Eric Dane lánya az édesanyjával, Rebecca Gayhearttal vett részt a ballagási ceremónián. A gyászoló családtagok hihetetlen erőről tettek tanúbizonyságot az elmúlt hónapokban.
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Négy hónap telt Eric Dane halála óta. A világhírű sorozatsztár február 19-én, 53 éves korában vesztette életét. Utolsó hónapjaiban a gyógyíthatatlan ALS-betegséggel küzdött, ami végül az életét követelte. Eric Dane lánya, Georgia mindössze 13 éves volt, amikor nyilvánosságra került az édesapja betegsége. Számára az elmúlt másfél év nem a tinédzserkorral járó problémákkal telt, hanem meg kellett bírkóznia a bizonytalansággal, a fájdalommal és február óta a gyásszal is. Ennek ellenére a 14 éves Georgia sikeresen teljesítette a middle schoolt és június elején elballagott.

Eric Dane lányai: Georgia nemrég lett 14 éves, a nővére, Billie 16 éves
Eric Dane lányai: Georgia nemrég lett 14 éves, a nővére, Billie 16 éves
Forrás: Getty Images

Eric Dane lánya kiváló tanulmányi- és sporteredménnyel büszkélkedhet

Eric Dane gyermekeinek édesanyja, Rebecca Gayheart osztotta meg a közösségi médiában, hogy elballagott a kisebbik gyermekük, Georgia. A 14 éves tinilány most végezte el a middle schoolt, ami hazánkban a 7-8. osztállyal egyenértékű. Ezt követően nyerhet felvételt a középiskolába, amely kint a High School nevet viseli. 

„Gratulálok Georgia! Elvégezted a middle schoolt és túléltél egy hihetetlenül nehéz évet! Annyira büszke vagyok rád! A kitartásod, keménységed és kecsességed teljes mértékben megmutatkozott. Üdv a középiskolában! Biztos vagyok benne, hogy készen állsz rá. Nagyon izgatott vagyok! A képen nem látszik, de az én kislányom még a strandröplabda MVP-trófeát is megnyerte! Gratulálok és nagyon szeretlek" – írta Rebecca a posztjában. 

A gyászoló édesanya posztja felrobbantotta az internetet. Kommentelők és rajongók ezrei gratuláltak a teljesítményhez és rengetegen jelezték, hogy a tragikusan fiatalon elhunyt színész is biztosan büszkén tekint le rájuk odafentről:

„Ő már nem érhette meg, de apukád mindig is ott lesz melletted, hogy vigyázzon rád!"

„Gratulálok Georgia! Túljutottál a nehezén és felnőtteket zavarba ejtő méltósággal viselted a sorsod!"

„Ugyanolyan gyönyörű vagy, mint édesanyád! Sok sikert a továbbiakban!"

A bejegyzés alatt megjelent Ellen Pompeo is, aki Eric Dane mellett szerepelt a Grace Klinika című világhírű sorozatban. 

„Szívből gratulálok Georgia! Szép munka! Anyukád szavai tökéletesen leírják, hogy milyen ember vagy és milyen nagyszerűen veszed az akadályokat!"

A Georgia Dane ballagásán készült képeket itt tudod megtekinteni:

 

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