Kiderült Taylor Lautner születendő babájának neme: az Alkonyat szívtipró vérfarkasa alig várja az apaságot

Kiderült, hogy Taylor Lautnernek vajon kisfia vagy kislánya lesz. Az imádnivaló házaspár egy cuki gender reveal-videóban osztotta meg az örömhírt a a rajongókkal.

Kiderült Tay és Taylor Lautner gyerekének neme.

Forrás: Northfoto

Tay és Taylor Lautner gyereke Márciusban derült ki, hogy Taylor Lautner és felesége, Tay babát várnak.

Most kiderült a baba neme is.

Cuki videót posztoltak a gender revealről.

A kedvenc vérfarkasunk apa lesz

Az Alkonyat Jacob Blackjét alakító Taylor Lautner és felesége már márciusban nyilvánosságra hozták, hogy babát várnak. A feleségével – aki születési nevén Taylor Dome, de a házasságuk után ő is Taylor (Tay) Lautner lett – mindezt igazán frappáns módon jelentették be, mondván, hogy „Mi is lehetne jobb két Taylor Lautnernél…?”. Ezzel utalva arra, hogy a világ legviccesebb névadása a kezükben van, hiszen az apja és az anyja után a gyermek lehetne a harmadik Taylor Lautner.

A születendő baba neme

Taylor Lautner feleségével, Tayjel ismét felrobbantotta a netet: most derült ki, hogy vajon kisfiuk vagy kislányuk lesz. Otthon, pizsamában ülve a kanapén vették fel a videót, ahol kiderült, hogy a születendő baba kislány. Ez a felhajtásnélküliség, a szerelmük és szeretetük intimitása, és az egész jelenet őszintesége mindenkit elvarázsolt, a videó pedig virális lett.

A kommentelők között olyan nagy cégek is kifejezték gratulációjukat, mint a Chipotle (az amerikai gyorsétterem-lánc) vagy a Telemundo (az amerikai, spanyol nyelvű televíziós hálózat). De természetesen más hírességek neve is felbukkant a kommentszekcióban: Patrick Schwarzenegger és Gabiel Conte is gratulált, sőt, az Alkonyat Rosalie-je, Nikki Reed ezt írta:

Annyira örülök ennek a kislánynak! Nik néni már alig várja, hogy megölelhesse! Úgy szeretlek titeket, és annyira, de annyira örülök nektek!

A cuki videóhoz azt írták a leendő szülők hogy "A mi kis titkunk most már a tiétek is". A videót itt lehet megnézni:

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