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Ne maradj le: elképesztő pénzt kereshetsz, ha ilyen CD-lejátszó lapul nálad

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Talán már azon is elgondolkodtál, hogy a következő lomtalanításkor megszabadulsz tőle, pedig akár több mint 100 ezret is kereshetsz vele. Van ugyanis egy olyan régi elektronikai eszköz, amely hihetetlen összegekért cserélhet gazdát. Érdemes lehet hát leporolni a régi CD-lejátszót.
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Az utóbbi években egyre népszerűbbek a régi, retro elektronikai eszközök. Sőt, annyira keresetté váltak, hogy a vintage-rajongók merész összegeket is hajlandóak kifizetni például egy kellően klasszikus és működő CD-lejátszóért. Mutatjuk, milyen típusok a legkelendőbbek!

CD-lejátszó
Csinos összeg vándorolhat a zsebedbe, ha ilyen CD-lejátszó porosodik nálad.
Forrás: Shutterstock

CD-lejátszó, ami aranyat érhet

  • Bizonyos régi, tökéletes állapotban lévő darabokért százezernél is többet fizetnek a gyűjtök.
  • Az eredeti tartozékok, doboz és kézikönyv is növelheti az értékét.
  • Érdemes tájékozódnod az online piactereken, mielőtt eladásra kínálnád a sajátodat. 

Arról korábban már írtunk, hogy bizonyos régi mobiltelefonokért akár kisebb vagyonokat is fizetnek a gyűjtők. Most pedig egy újabb, retro elektronikai eszköz került a gyűjtők radarjára. Nem kell extrán különleges darabokra gondolni, már azért is igen szép összeg ütheti a markodat, ha a CD-lejátszó jó állapotban van, működik és keresett, ismert márkájú. Az árat pedig még magasabbra tornázhatod, ha az eredeti tartozékai, netán a doboza is a birtokodban van. 

Milyen CD-lejátszó ér sokat?

Egyértelműen a vintage vagy audiofil CD-lejátszók érik a legtöbbet. Ezek a kompakt, különálló lejátszók híresen strapabíróak, ha pedig nálad lapul egy kifogástalan állapotú, hibátlanul működő darab, akár 80-150 ezer forinttal is gazdagabb lehetsz. Természetesen az ár sok mindentől függ. Egy-egy igazán különleges modell még ennél is többet érhet, de egy tömeggyártott, olcsóbb lejátszóért már jóval kevesebbet fognak ajánlani.

A retro termék márkáján és korán túl fontos szempont még a CD-lejátszó állapota: működik, karcos, megvannak a tartozékai, a doboza, az eredeti kézikönyve? Egy retro elektronikai eszköz eladásánál tehát minden számít. Ha összeszedtél otthon mindent, ami hozzá tartozik, érdemes körbenézned az online piactereken a pontos mákra és típus alapján, hogy mások milyen összegekért árulják. Így elkerülheted, hogy esetleg áron alul add el, vagy épp tovább porosodjon a padláson. 

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