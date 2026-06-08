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Utazási trükk: ezért KELL teniszlabdát tenned a bőröndödbe nyaraláskor

tipp bőrönd utazás nyaralás teniszlabda
Life
2026.06.08.
Sokan már hetekkel az indulás előtt pipálgatják a pakolós listájukat, de van egy apróság, amit a legtöbben kihagynak, pedig életmentő lehet a repülőn. Mutatjuk, hogy miért ajánlják a profi utazók a teniszlabdát!
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Mindannyian ismerjük a forgatókönyvet: alig telt el két óra a repülőútból, de a derekad már sajog, a nyakad beállt, a lábaidban pedig megállt a keringés. Mit lehet tenni a szűkös ülések fogságában? Nos, az utazási guruk és az egészségügyi szakértők szerint a megoldás egy egészen meglepő, filléres kellék: egy teniszlabda. Íme a részletek!  

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Egy filléres és szuper sikeres utazási tipp, amit neked is ki kell próbálnod!
Forrás: Shutterstock
  • A hosszas repülőutak meg tudják viselni a testünket.
  • A szakértők azt javasolják, hogy egy teniszlabdát mindenképp tegyél a kézipoggyászodba.
  • A labdával tested több pontját is tudod masszírozni.

Egy utazási tipp, amely tuti beválik 

Nem kell aggódnod, alig foglal helyet a bőröndödben, cserébe viszont úgy működik, mint egy privát masszőr. Tracy Hannigan bejegyzett alvásterapeuta az InsureandGo utasbiztosítási specialistával együttműködve rántotta le a leplet a legjobb utazási tippekről. Szerinte a teniszlabda önmagában is szuper, de egy másik apró kiegészítővel kombinálva válik igazán csodafegyverré: 

A legjobb trükk, ha fogsz egy kis kéztörlőt, a közepére teszed a labdát, és feltekered, mint egy kolbászt. Amikor így fejtesz ki nyomást a labdával, sokkal könnyebb lesz megtartani, és nem fog kicsúszni a hátad mögül, ami egyébként fájdalmas is lehet” – magyarázza a szakértő.

A labda finom görgetése a combokon, a vádlin vagy épp a vállakon azonnal serkenti a vérkeringést és oldja a feszültséget. Azokra a pontokra is elérsz vele, amiket a saját kezeddel egyébként képtelen lennél. 

A szakértő a labdás masszázs mellett egyszerű ülőnyújtásokat is javasol a merevség ellen. A nyakadat például úgy lazíthatod el, ha a álladat a hónaljad felé fordítod, és a kezeddel óvatosan rásegítve megnyújtod a túloldali izmokat. A derekadat pedig úgy mozgathatod át a szűkös székben, ha keresztbe teszed a lábad, és előre dőlsz, mintha a könyököddel meg akarnád érinteni a keresztbe tett lábfejedet. 

Nemcsak az orvosok, de a tapasztalt utazók is esküsznek erre a módszerre. A Reddit r/TravelHacks csoportjában valóságos ódákat zengenek a teniszlabdáról: „Tedd a gerinced alsó részéhez, a farokcsonk közelébe. Én hosszú autós utaknál is ezt csinálom, teljesen megszünteti a hátfájást!” – írja egy felhasználó. „Sérvem van a derekamban, ami a hosszú repülőutakon hajlamos kikészülni. Az ülés és a derekam közé szorított teniszlabda számomra igazi megváltás” – tette hozzá egy másik hálás utazó. 

Végeredményben ez a filléres trükk hatalmas sikert aratott 

Miközben utazol, a teniszlabda a legolcsóbb, legkönnyebb és leghatékonyabb eszköz a mélyszöveti masszázshoz. Javítja a vérkeringést a hosszú ülés során, megelőzi a lábak bedagadását és tökéletesen oldja a beállt hát- és nyakizmokat anélkül, hogy értékes helyet rabolna el a csomagodból. 

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