Egy mimika azonnal leleplezi a nárcisztikus embereket - Azelőtt árulkodik, hogy megszólalnának

A legfrissebb kutatások szerint a nyomás alatt mutatott arckifejezéseink már azelőtt rengeteget elárulnak rólunk, mielőtt egyáltalán szóhoz jutnánk. Ez a nárcisztikus emberekkel sincs másképp. Mutatjuk, mi az az egy arcvonás, amely azonnal jelzi a nárcizmust!

Ez az egy arcvonás jellemzi a nárcisztikus embereket!

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A nárcisztikus személyiségjegy buktatója

Valljuk be, legtöbbünk egy folyton önmagáról beszélő, figyelmet kedvelő főgonoszra gondol, amikor a nárcisztikus jelző előkerül. De mit szólnál ahhoz, ha hosszas beszélgetések vagy traumák nélkül is meg tudnád állapítani, hogy valaki nárcisztikus-e?

Pár évvel ezelőtt finn kutatók azt vizsgálták, hogy mit árul el az emberekről a kritikára adott reakciójuk. Ezeket a nonverbális jeleket (mimika, arcvonások, grimaszok) figyelve rátaláltak egy mintára. Tulajdonképpen azt figyelték meg, hogyan reagál egy ember a negatív visszajelzésekre, még mielőtt válaszolna. A tudósok a kutatás során arcizom-elektromiográfiát használtak, amely az arcizmok aktivitását méri – olyan pontosan, hogy még azokat a rángásokat is észleli, amelyeket szabad szemmel nem láthatunk. Tehát ezt a gépet senki sem tudja átverni!

Mi az a mimika, amely minden nárcisztikus embernél észlelhető?

A kutatók azt találták, hogy a magasabb nárcisztikus jegyeket mutató alanyok szinte mindegyike ráncolta a homlokát vagy pislogott a negatív kritikára. Ugyanakkor fontos hozzátenni, hogy a kutatás kis minta alapján készült, amely nem feltétlenül tükrözi a valós szociális helyzeteket. Azt is ki kell emelni, hogy a gyakori homlokráncolás vagy pislogás nem feltétlenül egyenlő egy nárcisztikus személyiségjeggyel.

Összességében erről a kutatásról

Bár minden kisebb kutatás és állítás közelebb visz minket az igazsághoz, nem szabad egy ilyen eredményt abszolút igazságként kezelnünk. A klinikai nárcizmus inkább visszatérő viselkedésmintázatok alapján ismerhető fel, mintsem egy akaratlan, rövid mimika alapján. Míg a kutatás maga izgalmas kérdést dolgoz fel, amíg nem ismétlik meg nagyobb keretek között, ez csak egy érdekességnek tekinthető.