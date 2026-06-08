Ezért sárgul a paradicsom levele, hiába öntözöd - A kertészek szerint ezt rontod el

A nyári kertek egyik leggyakoribb panasza: miért sárgul a paradicsom levele? Ilyenkor sokaknak egyből a szárazság és a locsolás jut az eszébe, de a kertészek szerint, nem csak − vagy egyáltalán nem − ez állhat a dolog hátterében. De akkor mi lehet a probléma?

Miért sárgul a paradicsom levele? Mutatjuk a válaszokat!

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Hiába gondozod a paradicsomot, mégis sárgul? Ez a hiba állhat a háttérben A paradicsom leveleinek sárgulása gyakran tápanyaghiányra utal.

A nitrogén-, vas- vagy magnéziumhiány jellegzetes tüneteket okoz.

A probléma időben felismerve egyszerűen kezelhető.

A kertészek szerint a paradicsom leveleinek sárgulása legtöbbször tápanyaghiányra vezethető vissza. Különösen a nitrogén hiánya okoz látványos tüneteket: az alsó, idősebb levelek először kifakulnak, majd fokozatosan besárgulnak. A paradicsom ugyanis a gyors növekedéshez és a termésképzéshez jelentős mennyiségű nitrogént használ fel − csak úgy, mint a többi növényünk is.

Viszont nem ritka a vas- vagy magnéziumhiány sem.

Ezekre akkor lehet gyanakodni, ha a levélerek zöldek maradnak, miközben a levelek közötti rész sárgára vált. A jelenséget klorózisnak nevezik, és gyakran a tömör, rossz szerkezetű talaj okozza, amely akadályozza a tápanyagok felvételét.

A sárguló levelek mögött gyökérproblémák vagy különböző betegségek is állhatnak.

Ha a növény gyökérzete sérült vagy nem fejlődik megfelelően, a paradicsom nem jut hozzá a szükséges tápanyagokhoz, ami gyorsan megmutatkozik a levelek színén.

Mi a megoldás?

A megoldás első lépése a talaj ellenőrzése. Érdemes megvizsgálni, hogy a föld nem túl tömör-e, illetve szükség esetén komposzttal kell javítani a szerkezetén. Nitrogénhiány esetén segíthet egy nitrogénben gazdag tápoldat vagy szerves trágya, például csalánlé vagy érett komposzt. A már elsárgult, beteg leveleket célszerű eltávolítani, hogy a növény az energiáját az egészséges részekre fordíthassa.

A paradicsom levele tehát néha éppen azért sárgul, mert „túl sok” törődést kap. A siker kulcsa a megfelelő egyensúly a víz, a tápanyagok és a talaj állapota között. A paradicsom − ha odafigyelünk rá− nem egy hisztis növény. Csak hallgatnunk kell rá, ha problémát jelez.