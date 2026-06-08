Megható: az Operettszínházban kérte meg kedvese kezét egy nyugdíjas férfi – VIDEÓ

Szem nem maradt szárazon. Vasárnap délután az Operettszínház egyik előadása előtt különleges események történtek a nézőtéren. Az egyik színművész, Erdős Attila közreműködésével egy nyugdíjas férfi váratlanul felemelkedett a helyéről, majd megkérte a szerelme kezét. A nem mindennapi lánykérésről szívmelengető felvétel készült.

Eljegyzés az Operettszínházban: egy nyugdíjas férfi megkérte a szerelme kezét

Forrás: 123.rf.com

Az Operettszínház társulatát avatták csak be a lánykérés részleteibe

Ha azt gondolod, hogy egy előre megírt forgatókönyv alapján történt a szívmelengető eljegyzés, akkor hatalmasat tévedsz. Erdős Attila a Facebook-oldalán osztotta meg a lánykérésről készült felvételt, amelyen láthattuk, hogy a színművész az előadás kezdete előtt egyedül állt fel a színpadra, majd megénekeltette és megtáncoltatta a nézőket. Ezután megkérdezte, hogy van-e olyan bátor jelentkező a nézők közül, aki szeretne még valamit mondani. Ekkor egy nyugdíjas férfi, Solti László jelentkezett az első sorokból, aki kijelentette, hogy szeretné valóra váltani a szerelme legnagyobb álmát.

Mint kiderült, László kedvese, Ibolya régóta arra vágyott, hogy a párja egy különleges helyen, romantikus módon kérje meg a kezét. A férfi eleget tett ennek, miután több száz színházrajongó társaságában eljegyezte a partnerét. Ibolya természetesen zavarba jött a váratlan gesztustól, azonban igennel válaszolt, az Operettszínházban pedig kitört a tapsvihar.

A lánykérés boldog pillanatait itt tudod megtekinteni:

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