Imádsz a kanapén lustálkodni egész nap? A Feng Shui megmondja, mit vonzol be ezzel az életedbe

Kevés ember van, aki ne szeretne otthon semmit tenni és egész nap a kanapén heverészni. Csak hogy ez általában nem megvalósítható, pedig a Feng Shui szerint igazán nagy szükség lenne rá a nők esetében. A szakértők ugyanis azt mondják, hogy azt a nőt, aki otthon pihen és nem csinál semmit, nem szabad megzavarni, ugyanis éppen szerencsét és gazdagságot vonz be a családnak.

Ezek után senki nem hívhat lustának: lehet, hogy te vagy a család szerencsecsillaga

A Feng Shui szerint nagyon fontos, hogy harmóniát és jólétet optimalizáljon az otthonunk berendezése. Nem mindegy, hogy az ágy melyik felén alszunk, ahogy az sem, hogy a ház melyik sarkában van a konyhánk vagy a fürdőnk. A Feng Shui szakértői szerint azonban nemcsak a bútorokon múlik a szerencse és a jólét, hanem azon is, hogy mit csinálunk otthon.

Egy nő, aki otthon pihen, fekszik a kanapén és nem csinál semmit, valójában energiát szív be és jó hangulatot hoz a házba, nem lustálkodik. Épp ezért nem szabad megzavarni pihenésében, a Feng Shui szerint ugyanis a nők az otthon energikus hálózataként szolgálnak. Ha pihennek, akkor a háztartás is stabilizálódik.

– állítják a szakértők, hozzátéve, hogy az otthonnak erős női energiákkal kell bírnia, amihez egy női energiákban gazdag nőre is szükség van, ők hozzák ugyanis a harmóniát. Ha pedig pihennek, heverésznek és nem csinálnak semmit, akkor valójában szerencsét és bőséget, gazdagságot hoznak a házba a Feng Shui szerint. Ha valaki nem is hisz az ősi gyakorlatnak, akkor is ismerheti ezt az elméletet, csak más nézőpontból: „Ha anya boldog, mindenki boldog!"

Ha tehát legközelebb rosszul érzed magad, amiért pihensz és lustálkodsz a kanapén, gondolj arra, hogy talán többet teszel ezzel a családod lelki egyensúlyáért és jólétéért, mintha a fejeden pörögve kapkodnál.

