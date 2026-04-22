Erzsébet királynő ikonikus ékszereit viselte Katalin a néhai brit uralkodó100. születésnapi megemlékezésén − Fotón a legendássá vált kiegészítők

Különleges gesztussal emlékezett meg Katalin hercegné a néhai II. Erzsébet királynő 100. születésnapjáról: az uralkodó egykori ékszereit viselte a Buckingham-palotában rendezett ünnepségen.

Katalin hercegné ikonikus ékszereinek személyes üzenete van

A Buckingham-palotában megrendezett eseményre Katalin hercegné, ahogy egyébként mindig, tudatosan választott öltözéket és kiegészítőket. A hercegnő egy háromsoros gyöngy nyakláncot viselt, amelyet korábban II. Erzsébet királynőn láthattunk. Bár az uralkodónak több hasonló ékszere is volt, ez a darab nagy valószínűséggel azonos azzal, amely a királynő utolsó, Ranald Mackechnie által készített portréján látható.

Kate Middleton már korábban is viselte ezt a nyakláncot, nem sokkal a királynő halála után.

A hercegnő egy másik szimbolikus darabot is viselt: egy pár bahreini gyöngy fülbevalót, amelyet annak idején a bahreini Hakim ajándékozott Erzsébetnek 1947-es esküvője napján.