Erzsébet királynő ikonikus ékszereit viselte Katalin a néhai brit uralkodó100. születésnapi megemlékezésén − Fotón a legendássá vált kiegészítők

Különleges gesztussal emlékezett meg Katalin hercegné a néhai II. Erzsébet királynő 100. születésnapjáról: az uralkodó egykori ékszereit viselte a Buckingham-palotában rendezett ünnepségen.
- Április 21-én lett volna 100 éves II. Erzsébet királynő.
- A Buckingham-palotában különleges fogadást tartottak.
- Katalin hercegné a királynő ékszereit viselte.
- A walesi hercegi pár közösségi médiában is megemlékezett az uralkodóról.
Katalin hercegné ikonikus ékszereinek személyes üzenete van
A Buckingham-palotában megrendezett eseményre Katalin hercegné, ahogy egyébként mindig, tudatosan választott öltözéket és kiegészítőket. A hercegnő egy háromsoros gyöngy nyakláncot viselt, amelyet korábban II. Erzsébet királynőn láthattunk. Bár az uralkodónak több hasonló ékszere is volt, ez a darab nagy valószínűséggel azonos azzal, amely a királynő utolsó, Ranald Mackechnie által készített portréján látható.
Kate Middleton már korábban is viselte ezt a nyakláncot, nem sokkal a királynő halála után.
A hercegnő egy másik szimbolikus darabot is viselt: egy pár bahreini gyöngy fülbevalót, amelyet annak idején a bahreini Hakim ajándékozott Erzsébetnek 1947-es esküvője napján.
A királynő ezeket az évek során számos hivatalos megjelenésen hordta.
A walesi herceg és hercegnő a közösségi médiában is tisztelegtek a néhai uralkodó előtt
Katalin és Vilmos egy képsorozatot osztottak meg, amelyhez a következő feliratot fűzték: „Emlékezés Őfelségére, II. Erzsébet királynőre születésének 100. évfordulóján. Generációkat inspirált egy életre szóló kötelességtudattal.”
