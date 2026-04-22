Erzsébet királynő ikonikus ékszereit viselte Katalin a néhai brit uralkodó100. születésnapi megemlékezésén − Fotón a legendássá vált kiegészítők

Buckingham-palota erzsébet királynő II. Erzsébet királynő katalin hercegné ékszer
A 2022-ben elhunyt királynő tiszteletére április 21-én tartottak fogadást. Katalin hercegné az outfitjével is megidézte II. Erzsébetet.

Különleges gesztussal emlékezett meg Katalin hercegné a néhai II. Erzsébet királynő 100. születésnapjáról: az uralkodó egykori ékszereit viselte a Buckingham-palotában rendezett ünnepségen.

Katalin hercegné Erzsébet királynő ékszereit viselte.
Katalin hercegné Erzsébet királynő ékszereit viselte.
  • Április 21-én lett volna 100 éves II. Erzsébet királynő.
  • A Buckingham-palotában különleges fogadást tartottak.
  • Katalin hercegné a királynő ékszereit viselte.
  • A walesi hercegi pár közösségi médiában is megemlékezett az uralkodóról.

Katalin hercegné ikonikus ékszereinek személyes üzenete van 

A Buckingham-palotában megrendezett eseményre Katalin hercegné, ahogy egyébként mindig, tudatosan választott öltözéket és kiegészítőket. A hercegnő egy háromsoros gyöngy nyakláncot viselt, amelyet korábban II. Erzsébet királynőn láthattunk. Bár az uralkodónak több hasonló ékszere is volt, ez a darab nagy valószínűséggel azonos azzal, amely a királynő utolsó, Ranald Mackechnie által készített portréján látható. 

LONDON, UNITED KINGDOM - FEBRUARY 22: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK NEWSPAPERS UNTIL 24 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME) Queen Elizabeth II, Patron, The Royal Army Chaplains' Department, attends a service to celebrate the centenary of the granting by King George V of the prefix 'Royal' to the department, at The Guards' Chapel, Wellington Barracks on February 22, 2019 in London, England. The Army Chaplains' Department was formed in 1796 under the first Chaplain-General, the Reverend John Gamble. On 22nd February 1919, The Queen's grandfather, King George V, bestowed their Royal title in recognition of its outstanding service and sacrifice during the First World War. (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)
Erzsébet királynőnek több hasonló ékszere is volt: kedvelte a többsoros gyöngy nyakláncokat.
Kate Middleton már korábban is viselte ezt a nyakláncot, nem sokkal a királynő halála után.

A hercegnő egy másik szimbolikus darabot is viselt: egy pár bahreini gyöngy fülbevalót, amelyet annak idején a bahreini Hakim ajándékozott Erzsébetnek 1947-es esküvője napján. 

Nézd meg II. Erzsébet és Fülöp herceg esküvői videóját!

A királynő ezeket az évek során számos hivatalos megjelenésen hordta.

A walesi herceg és hercegnő a közösségi médiában is tisztelegtek a néhai uralkodó előtt

Katalin és Vilmos egy képsorozatot osztottak meg, amelyhez a következő feliratot fűzték: „Emlékezés Őfelségére, II. Erzsébet királynőre születésének 100. évfordulóján. Generációkat inspirált egy életre szóló kötelességtudattal.”

Károly király megemlékezéséről ebben a cikkünkben olvashatsz.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Mégsem kértek belőle − Komoly okkal vághatták ki Sydney Sweeney jelenetét a Az ördög Pradát visel 2. részéből

Bár leforgatta jelenetét, végül nem került be Sydney Sweeney cameoszerepe az Az ördög Pradát visel 2. résznek végleges változatába.

A fél világ erre várt: végre megmutatta 7 hónapos kislányát Rihanna − Címlapfotón pózol a babával

Az énekesnő legújabb fotósorozata felrobbantotta az internetet. Rihanna és Rocki Irish címlapon debütátak.

Gólyahír: megszületett Bangó Margit ükunokája

Új taggal bővült a népes család! Kedd délután megszületett Bangó Margit ükunokája. Hatalmas a boldogság a rokonságban. Mutatjuk a részleteket!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu