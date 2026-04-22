Vastag a bokád? Mutatjuk, melyik cipőfazonnal karcsúsíthatod optikailag

sling a vastag bokájú nők mentőöve cipő
Jónás Ágnes
2026.04.22.
Végre valahára lecserélhetjük a nehéz bokacsizmákat és bakancsokat, és valami jóval sikkesebbel és kényelmesebbel kényeztethetjük a lábainkat. A 2026-os tavaszi szezon cipődivatját egyértelműen a slingback, vagy röviden sling cipők uralják, amelyek szinte minden outfithez kiválóan passzolnak. Tarts velünk ebbe a különleges cipőbirodalomba és inspirálódj termékválogatásunkból!

A tavasz meghozta a kedvünket a magas sarkú cipőkhöz, az újragondolt retrótrendek pedig izgalmasabbak, mint valaha. A legmenőbb cipők versenyét egyértelműen a sling nyerte 2026-ban: sikkes, visszafogottan szexi hatást keltenek, ráadásul a lapos talpú változatoktól a tűsarkúkig minden alkalomra megoldást kínálnak és a vastag bokát is karcsúsítják. 

A magasabb sarkú sling szoknyával az igazi, ha vastag a bokád, akkor pedig főnyeremény.
A magasabb sarkú sling szoknyával az igazi, ha vastag a bokád, akkor pedig főnyeremény. 
Eljött a sling uralma: a vastag bokájú nők mentőöve

  • Újra nagy kedvenc most a sling, más néven a slingback cipő.
  • Optikailag nyújtja a lábat, ezért nincs nő, akinek ne állna jól. 
  • A klasszikus sarokpántos lábbelikkel számos variációban találkozhatsz.

Miért szerethetők a sling cipők?

Az elöl zárt, hegyes vagy épp kerek orrkialakítású sling egyik legnagyobb előnye, hogy optikailag nyújtja a lábat, a pántos rögzítés stabilabb járást tesz lehetővé (nem kell folyton kapaszkodnod a lábujjaiddal séta közben). 

Sling cipő farmerrel
A hegyes orrú sling bő farmerrel is kiváló választás.
Így hordd a sling cipőt, ha trendi akarsz lenni 

A szűkített vagy egyenes szárú nadrágok kiemelik a sling sarokpántját és tökéletesek irodai viselethez. A széles szárú nadrágokhoz hegyes orrú modellt válassz,  ha pedig térd alá érő ruhára, ingruhára vagy szoknyára esik a választásod, magasabb sarkú slinget viselj. 

sling cipő szoknyával.
Ingruhához vagy szoknyához hegyes orrú, magasabb sarkú sling dukál.
A sling cipők típusai

A bőség zavarával fogsz szembesülni, ha sling cipővadászatra indulsz, de hát mi nők szeretjük az ilyesmit, ugye? Számos sarokformával, színben és fazonban érhetők el, de ne sajnáld az időt a próbára. 

Kitten heel sling

Ez a legegyszerűbb típus, szó szerinti fordításban cicasarkú sling cipőt jelent. Az ’50-es években terjedt el, és mivel Audrey Hepburn rendszeresen viselte, a lábbeli is gyorsan ikonikussá és közkedveltté vált. 

Na, persze Coco Chanel is hozzátette a magáét az ismert kéttónusú modellel, amely bézs alapszínnel hosszabbította a lábat, a fekete orral pedig kisebbnek mutatta a lábfejet. 

A kitten heel sling sarka 3-5 centiméteres, ebből adódóan rendkívül kényelmes. Mostanra az irodai outfitek egyik kulcsdarabja, kiránduláson és edzőtermen kívül bárhová felvehetjük. 

kerek orrú sling
A Chanel-féle bézs-fekete sling, tömbsarokkal.
Lapos talpú (balerina) sling

A lapos, avagy törpesarkú sling kiváló választás a hétköznapokra, amikor a kényelem az elsődleges, mégis elegánsabb és fiatalosabb hatást kelt, mint egy sportcipő

sling cipő szoknyával.
Kényelmesebb, mint a sportcipő és még elegáns is.
Tömbsarkú sling

Megfelelő stabilitást nyújt, épp ezért ideális hosszú munkanapokra, egy kellemes tavaszi sétára, vagy olyan eseményekre, ahol sokat kell állni. 

Tűsarkú sling

A klasszikus körömcipő nyitott sarkú alternatívája, amelyet kifejezetten alkalmi eseményekre, esküvőkre, randira és esti programokra ajánlunk.

Inspirálódj összeállításunkból és nyisd meg hivatalosan a tavaszt egy vadiúj darabbal:

1. Bardi, körömcipő piros, 31 995 Ft 2. SZEGECSES SLINGBACK BALERINACIPŐ 14.995 Ft 3. Bridgerton sling 15 990Ft 4. 64 990 Ft FULL RHINESTONE SLINGBACKS 5. MICHAEL Michael Kors Kasia farmer papucscipő, 78 000 Ft 6. Lapos, monogramos slingback, 59 990 Ft
Forrás: ccc.eu/hu, zara.com, deichmann.hu, zalando.hu, michaelkors.eu, kazar.com

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
