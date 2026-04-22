Vastag a bokád? Mutatjuk, melyik cipőfazonnal karcsúsíthatod optikailag

A tavasz meghozta a kedvünket a magas sarkú cipőkhöz, az újragondolt retrótrendek pedig izgalmasabbak, mint valaha. A legmenőbb cipők versenyét egyértelműen a sling nyerte 2026-ban: sikkes, visszafogottan szexi hatást keltenek, ráadásul a lapos talpú változatoktól a tűsarkúkig minden alkalomra megoldást kínálnak és a vastag bokát is karcsúsítják.

A magasabb sarkú sling szoknyával az igazi, ha vastag a bokád, akkor pedig főnyeremény.

Optikailag nyújtja a lábat, ezért nincs nő, akinek ne állna jól.

A klasszikus sarokpántos lábbelikkel számos variációban találkozhatsz.

Miért szerethetők a sling cipők?

Az elöl zárt, hegyes vagy épp kerek orrkialakítású sling egyik legnagyobb előnye, hogy optikailag nyújtja a lábat, a pántos rögzítés stabilabb járást tesz lehetővé (nem kell folyton kapaszkodnod a lábujjaiddal séta közben).

A hegyes orrú sling bő farmerrel is kiváló választás.

Így hordd a sling cipőt, ha trendi akarsz lenni

A szűkített vagy egyenes szárú nadrágok kiemelik a sling sarokpántját és tökéletesek irodai viselethez. A széles szárú nadrágokhoz hegyes orrú modellt válassz, ha pedig térd alá érő ruhára, ingruhára vagy szoknyára esik a választásod, magasabb sarkú slinget viselj.

Ingruhához vagy szoknyához hegyes orrú, magasabb sarkú sling dukál.

A sling cipők típusai

A bőség zavarával fogsz szembesülni, ha sling cipővadászatra indulsz, de hát mi nők szeretjük az ilyesmit, ugye? Számos sarokformával, színben és fazonban érhetők el, de ne sajnáld az időt a próbára.

Kitten heel sling

Ez a legegyszerűbb típus, szó szerinti fordításban cicasarkú sling cipőt jelent. Az ’50-es években terjedt el, és mivel Audrey Hepburn rendszeresen viselte, a lábbeli is gyorsan ikonikussá és közkedveltté vált.

Na, persze Coco Chanel is hozzátette a magáét az ismert kéttónusú modellel, amely bézs alapszínnel hosszabbította a lábat, a fekete orral pedig kisebbnek mutatta a lábfejet.

A kitten heel sling sarka 3-5 centiméteres, ebből adódóan rendkívül kényelmes. Mostanra az irodai outfitek egyik kulcsdarabja, kiránduláson és edzőtermen kívül bárhová felvehetjük.

A Chanel-féle bézs-fekete sling, tömbsarokkal.

Lapos talpú (balerina) sling

A lapos, avagy törpesarkú sling kiváló választás a hétköznapokra, amikor a kényelem az elsődleges, mégis elegánsabb és fiatalosabb hatást kelt, mint egy sportcipő.