Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 22., szerda Csilla, Noémi

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
életmód

Már egészen fiatalon is vannak tünetei: 5 jel, ami előrevetítheti a demencia rémét

Losonci Edina
2026.04.22.
Évente több mint 10 millió embernél diagnosztizálnak demenciát világszerte. A tanulmányok azt mutatják, hogy a kezdeti tünetek egészen korán megjelenhetnek.

A demenciát sokan még mindig kizárólag az időskorhoz kötik, pedig egyre több kutatás mutat rá: a tünetek már jóval korábban, akár fiatal felnőttkorban is megjelenhetnek. Nézzük, hogy mikor érdemes odafigyelni ezekre!

A demencia jelei egészen fiatalon megmutatkozhatnak.
A demencia jelei egészen fiatalon megmutatkozhatnak.
Forrás: Shutterstock
  • A demencia nem kizárólag időskori probléma.
  • Korai tünetek már fiatalabb korban is megjelenhetnek.
  • A jelei gyakran banálisnak tűnnek. 
  • A tudatos megfigyelés segíthet abban, hogy időben felismerjük.
  • Az életmód és a mentális aktivitás fontos a megelőzésében.

A demencia jelei egészen korán jelentkezhetnek

A demencia nem egyetlen betegség, hanem tünetegyüttes, amely a kognitív funkciók fokozatos hanyatlásával jár. Bár a leggyakoribb formája, az Alzheimer-kór, jellemzően idősebb korban alakul ki, a korai jelek sok esetben már évekkel, sőt évtizedekkel korábban felbukkanhatnak. A korai tünetek felismerése nemcsak diagnosztikai szempontból jelentős, hanem az életminőség megőrzése miatt is. A szakértők szerint a mentális aktivitás, a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód hozzájárulhat a kognitív hanyatlás lassításához. Fontos hangsúlyozni, hogy a felsorolt jelek önmagukban nem jelentik feltétlenül demencia kialakulását, ugyanakkor tartós fennállásuk esetén érdemes szakemberhez fordulni. Már csak azért is, mert a kutatások biztatóak: „Sokkal több remény van, mint 20 évvel ezelőtt, és sokkal több a lehetőség a betegség lassítására”nyilatkozta Karen Schelberg az amerikai Alzheimer-társaság konzulzációs igazgatója. 

Mik azok a kezdeti tünetek, amikor érdemes odafigyeli?

1. Az egyik leggyakoribb korai tünet a memória lassú romlása. Nem a megszokott feledékenységről van szó, hanem arról, amikor valaki rendszeresen elfelejti a közelmúlt eseményeit, beszélgetéseket vagy fontos információkat.

2. Szintén árulkodó lehet a koncentrációs nehézségek megjelenése. Ha egy korábban jól működő feladatvégzés – például munkahelyi projektek kezelése vagy egyszerűbb problémák megoldása – hirtelen nehezebbé válik, az már intő jel lehet.

3. A harmadik figyelmeztető jel a nyelvi nehézség: amikor valaki gyakran keresi a szavakat, vagy nehezen fejezi ki magát, esetleg sokszor elveszíti a beszélgetés fonalát. Ez nem csupán stressz vagy fáradtság miatt lehet. 

4. Negyedik jelként említhető a hangulati és személyiségbeli változás. A korábban kiegyensúlyozott ember ingerlékenyebbé, visszahúzódóbbá válhat, vagy szorongás és bizonytalanság jelenhet meg nála.

5. Végül az ötödik jel a mindennapi rutinok megváltozása: ha valaki egyre nehezebben boldogul megszokott tevékenységekkel – például pénzügyek kezelése, időbeosztás, szervezés és egyre nagyobb nehézséget okoz a multitasking –, az szintén korai kognitív hanyatlásra utalhat.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu