Már egészen fiatalon is vannak tünetei: 5 jel, ami előrevetítheti a demencia rémét

A demenciát sokan még mindig kizárólag az időskorhoz kötik, pedig egyre több kutatás mutat rá: a tünetek már jóval korábban, akár fiatal felnőttkorban is megjelenhetnek. Nézzük, hogy mikor érdemes odafigyelni ezekre!

Forrás: Shutterstock

A demencia nem kizárólag időskori probléma.

Korai tünetek már fiatalabb korban is megjelenhetnek.

A jelei gyakran banálisnak tűnnek.

A tudatos megfigyelés segíthet abban, hogy időben felismerjük.

Az életmód és a mentális aktivitás fontos a megelőzésében.

A demencia jelei egészen korán jelentkezhetnek

A demencia nem egyetlen betegség, hanem tünetegyüttes, amely a kognitív funkciók fokozatos hanyatlásával jár. Bár a leggyakoribb formája, az Alzheimer-kór, jellemzően idősebb korban alakul ki, a korai jelek sok esetben már évekkel, sőt évtizedekkel korábban felbukkanhatnak. A korai tünetek felismerése nemcsak diagnosztikai szempontból jelentős, hanem az életminőség megőrzése miatt is. A szakértők szerint a mentális aktivitás, a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód hozzájárulhat a kognitív hanyatlás lassításához. Fontos hangsúlyozni, hogy a felsorolt jelek önmagukban nem jelentik feltétlenül demencia kialakulását, ugyanakkor tartós fennállásuk esetén érdemes szakemberhez fordulni. Már csak azért is, mert a kutatások biztatóak: „Sokkal több remény van, mint 20 évvel ezelőtt, és sokkal több a lehetőség a betegség lassítására” – nyilatkozta Karen Schelberg az amerikai Alzheimer-társaság konzulzációs igazgatója.

Mik azok a kezdeti tünetek, amikor érdemes odafigyeli?

1. Az egyik leggyakoribb korai tünet a memória lassú romlása. Nem a megszokott feledékenységről van szó, hanem arról, amikor valaki rendszeresen elfelejti a közelmúlt eseményeit, beszélgetéseket vagy fontos információkat.

2. Szintén árulkodó lehet a koncentrációs nehézségek megjelenése. Ha egy korábban jól működő feladatvégzés – például munkahelyi projektek kezelése vagy egyszerűbb problémák megoldása – hirtelen nehezebbé válik, az már intő jel lehet.

3. A harmadik figyelmeztető jel a nyelvi nehézség: amikor valaki gyakran keresi a szavakat, vagy nehezen fejezi ki magát, esetleg sokszor elveszíti a beszélgetés fonalát. Ez nem csupán stressz vagy fáradtság miatt lehet.