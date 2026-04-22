A munkahely nem romkocsma − Az open office 7 viselkedési aranyszabálya

Rémes kietlen katlan, ahol megannyi veszély, váratlan zajok leselkednek az emberre. Nem, nem egy harcmező leírását adtuk meg, csupán a nyitott irodák jellemzését vázoltuk fel. Kevés megosztóbb téma létezik a munkavállalók körében, mint az open office. Egyesek rajonganak azért, hogy egész nap emberek veszik őket körül, míg mások legszívesebben lángszórót vinnének az uzsonna mellé. Ugyanakkor nem lehetetlen egy ilyen munkatérben is hatékonyan dolgozni: a lényeg az, hogy mindkét oldal mutasson hajlandóságot az együttműködésre!
Miért nem szeretik az open office-t?
- Sokan zajos, munkavégzésre alkalmatlan helynek tartják, ahol nincs magánszféra.
- Mások az open office-t remek lehetőségnek tartják a kapcsolatépítésre, hatékony kommunikációra.
- A munkahelyi viselkedés szabályainak betartásával mindkét fél kedvező helyzetbe kerül.
A nyitott iroda etikettjének 7 alapszabálya
A munkahelyi viselkedés alapvető elvárásait még elkülönített irodában is illendő betartani, nyitott irodában pedig hatványozottan fontos.
1. Légy rugalmas és alkalmazkodó
Amennyiben emberekkel dolgozunk együtt, muszáj némi rugalmasságot mutatni, hisz ez a közös munka alapja. Síri csönd például soha nem lesz egy ilyen környezetben, azt azonban senki nem köteles elviselni, ha romkocsmákat kenterbe verő decibellel megy a sztorizgatás. Nem várhatjuk el, hogy mindenki a mi személyes igényeinket lesse, de a másik félnek ugyanígy engednie kell. Ennek hiányában az értő kommunikáció az egyetlen megoldás.
2. Erős parfümök, ételek kíméljenek
Bizonyos ételek páratlan ízvilággal bírnak, ellenben orrfacsaró szaguk van. Ugyanígy az olcsó kölnik, túlzásba vitt dezodorhasználatot is kerüljük lehetőleg – en bloc mindent, ami esetleg mások orrának kellemetlen lehet. Ennek oka az, hogy a kellemetlen szagok igen zavaróak tudnak lenni.
3. Ne hallgatózz!
Nem csupán nyitott irodában, de akárhol tapintatlan dolog mások magánbeszélgetését kagylózni. Munkahelyen ez azonban az illetlenség új lépcsőfoka, mivel ott jószerivel nem idegenek, hanem ismerős személyek magánéletében vájkálunk. Ugyanígy bunkóság mások képernyőjét, asztalát, képeit bámulni, foglalkozzék mindenki a maga dolgával.
4. Tekerjük le a hangerőt, vigyük ki a pletykát a konyhába
Valószínűleg minden kedves olvasó erre a pontra várt, íme. Rettenetesen zavaró tud lenni, amikor egynéhány kolléga az irodát tartja a legalkalmasabb helynek, hogy megvitassák az élet nagy kérdéseit. A nagy zajok mellett azonban sokan nem tudnak koncentrálni feladataikra, ráadásul amikor értjük is a beszédet, csak még jobban elvonja a figyelmet.
Éppen ezért a pletykálkodást, beszélgetést intézzük a konyhában, közösségi térben. Ugyanez igaz a telefonálásra, ügyintézésre, zenehallgatáskor pedig használjunk fejhallgatót.
5. Rend a lelke mindennek
Mindenki szereti otthonossá varázsolni irodai asztalát, ám ez nem összetévesztendő az igénytelenséggel. Ha open offie-ban dolgozunk, nem úszhatjuk meg a rendrakást, takarítást, mert roppantul bántja a szemet a rumli, ami még közegészségügyileg sem ideális.
6. Ne menjünk be betegen
Azt hinné az ember, hogy 2 év Covid-járvány után az emberek betartják a higiéniai előírásokat és nem mennek betegen közösségbe. Mindez hiú ábrándnak bizonyult. Nem csak nyitott irodában, bármilyen munkahelyen alapszabály, hogy ne menjünk be kórral küzdve, különben mindenkit kiteszünk a betegségnek.
7. Tiszteljük mások személyes terét
A gáz halmazállapotú anyagok jellemzője, hogy mindig kitöltik a rendelkezésükre álló teret. Bizonyos emberek minden bizonnyal neonnak képzelik magukat, amikor saját munkaállomásukon túlterjeszkedve mások asztalait is megszállás alá vonják, de még a közös tereket is kidíszítik. Azonban nyitott irodában maradjunk szilárdak és saját munkaállomásunkon rendezkedjünk.
Hatékony munka open office-ban?
Amikor open office-ban dolgozunk, nehéz megtalálni az egyensúlyt, hogy hol kezdődik a személyes tér, és mit jelent a köztér. A legjobb megoldás az, ha rendben tartjuk környezetünket, tekintsük irányadónak az „élni és élni hagyni” elvet.
