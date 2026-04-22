A munkahely nem romkocsma − Az open office 7 viselkedési aranyszabálya

Rémes kietlen katlan, ahol megannyi veszély, váratlan zajok leselkednek az emberre. Nem, nem egy harcmező leírását adtuk meg, csupán a nyitott irodák jellemzését vázoltuk fel. Kevés megosztóbb téma létezik a munkavállalók körében, mint az open office. Egyesek rajonganak azért, hogy egész nap emberek veszik őket körül, míg mások legszívesebben lángszórót vinnének az uzsonna mellé. Ugyanakkor nem lehetetlen egy ilyen munkatérben is hatékonyan dolgozni: a lényeg az, hogy mindkét oldal mutasson hajlandóságot az együttműködésre!

Ha open office-ban dolgozunk, akkor bizony alkalmazkodni kell.

Miért nem szeretik az open office-t? Sokan zajos, munkavégzésre alkalmatlan helynek tartják, ahol nincs magánszféra.

Mások az open office-t remek lehetőségnek tartják a kapcsolatépítésre, hatékony kommunikációra.

A munkahelyi viselkedés szabályainak betartásával mindkét fél kedvező helyzetbe kerül.

A nyitott iroda etikettjének 7 alapszabálya

A munkahelyi viselkedés alapvető elvárásait még elkülönített irodában is illendő betartani, nyitott irodában pedig hatványozottan fontos.

1. Légy rugalmas és alkalmazkodó

Amennyiben emberekkel dolgozunk együtt, muszáj némi rugalmasságot mutatni, hisz ez a közös munka alapja. Síri csönd például soha nem lesz egy ilyen környezetben, azt azonban senki nem köteles elviselni, ha romkocsmákat kenterbe verő decibellel megy a sztorizgatás. Nem várhatjuk el, hogy mindenki a mi személyes igényeinket lesse, de a másik félnek ugyanígy engednie kell. Ennek hiányában az értő kommunikáció az egyetlen megoldás.

2. Erős parfümök, ételek kíméljenek

Bizonyos ételek páratlan ízvilággal bírnak, ellenben orrfacsaró szaguk van. Ugyanígy az olcsó kölnik, túlzásba vitt dezodorhasználatot is kerüljük lehetőleg – en bloc mindent, ami esetleg mások orrának kellemetlen lehet. Ennek oka az, hogy a kellemetlen szagok igen zavaróak tudnak lenni.

3. Ne hallgatózz!

Nem csupán nyitott irodában, de akárhol tapintatlan dolog mások magánbeszélgetését kagylózni. Munkahelyen ez azonban az illetlenség új lépcsőfoka, mivel ott jószerivel nem idegenek, hanem ismerős személyek magánéletében vájkálunk. Ugyanígy bunkóság mások képernyőjét, asztalát, képeit bámulni, foglalkozzék mindenki a maga dolgával.