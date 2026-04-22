Sorsdöntő információt kapott terhességéről Horváth Csenge

Horváth Csenge várandósságáról először tavaly ősszel röppentek fel hírek. A közösségi oldalakon találgatták, babát vár-e a fiatal modell. Eleinte nem cáfolta, de meg sem erősítette a hírt, majd ő maga tette közzé, hogy terhes.

Horváth Csenge megnyugodott: a babája teljesen egészséges.

Horváth Csenge vetett véget a találgatásoknak

A modell decemberben egy szerelmes fotóval vetett véget a találgatásoknak: elárulta, babát vár. Ezt követően nemsokára arról szóltak a hírek, hogy még a gyerekük megszületése előtt összeházasodik párjával, Barabás Ottóval, majd titkos esküvőn mondták ki egymásnak a boldogító igent.

„Biztos, hogy rosszul látok”

Horváth Csenge most elárulta, hogyan tudta meg a nagy hírt, a pici nemét, valamint azt is, hogy Ottó miként reagált a baba érkezésére. „Az első gondolatom az volt: biztos, hogy rosszul látok, a szememmel valami baj van, itt tuti nincs két csík, és ez valami félreértés lehet (...)” – emlékezett vissza Csenge arra, hogy miként tudta meg hogy babát vár.

Rengeteget izgult a genetikai vizsgálat előtt

Azt is elmesélte, hogy a genetikai vizsgálat eredményéig sokat aggódott. „Minden egyes nap remegő gyomorral feküdtem, és ezért nagyon izgultam, hogy minden legyen a lehető legnagyobb rendben. Reggel csörgött a telefon, hogy minden a legnagyobb rendben, és akkor ott a nemét is megtudtuk a kisbabánknak. Az különösen szép pillanat volt” – nyilatkozta Horváth Csenge.

