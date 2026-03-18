Feng shui: 3 festmény, amelyekkel beengeded a gazdagságot és jólétet az otthonodba

A több ezer éves kínai szemlélet, amely a csí, vagyis az életenergia áramlásával foglalkozik, a nyugati lakberendezésben is évek óta jelen van. A feng shui tanításait szerint a környezetünk minden eleme hatással lehet arra, hogyan érezzük magunkat az otthonunkban. Sőt, egyetlen képpel még a pénzügyi helyzetünket is pozitív irányba billentheti.

Forrás: 123.rf.com

Festmények, amelyek a feng shui szerint a bőség energiáját erősítik

Bizonyos állatok a fejlődést és a szerencsét szimbolizálják.

A dinamikus jelenetek a sikert és az előrehaladást erősítik.

A festmények elhelyezése is számít, nem mindenhol áramoltatja a pénzenergiát.

Ha eddig azt hitted, lakásod berendezésénél és kialakításánál csak az esztétika vagy a lakberendezési trendek számítanak, még egészen biztosan nem hallottál a kínai térrendezési művészetről. A feng shui szerint ugyanis az életenergia áramlása az otthonunkban is előmozdítható vagy épp gátolható, attól függően, hogy bizonyos bútorokat, dekorációs elemeket hogyan helyezünk el. Most arra adunk ötleteket, hogy pár jól megválasztott képpel miként tudod erősíteni a jólét és a siker energiáit.

Ezekkel a képekkel áramolhat otthonodban a pénzenergia

Zubogó vízesés vagy folyó

Az áramló víz a pénzenergiát is előremozdítja.

Forrás: 123.rf.com

A kiegyensúlyozott otthoni légkör szakértője, a feng shui egyik legismertebb motívuma a mozgó víz. Egy vízesést vagy kanyargó folyót ábrázoló festmény a pénzügyi bőség és a folyamatos lehetőségek szimbóluma. A kínai lakberendezési filozófia szerint a víz az anyagi javak áramlását jelképezi. Az ilyen festmények különösen a nappaliban vagy egy dolgozószobában számítanak szerencsésnek. A cél az, hogy a kép már belépéskor pozitív, nyugodt, mégis mozgalmas energiát sugározzon.

Koi pontyok

A feng shui szerint a koi pontyok vonzzák a szerencsét és a bőséget.

Forrás: 123.rf.com

A koi pontyok az egyik legerősebb szerencseszimbólum a feng shui szerint. A kínai kultúrában a kitartás, a növekedés és a gazdagság jelképe. Különösen szerencsésnek tartják azokat a festményeket, amelyeken kilenc koi ponty úszik együtt, mivel a numerológiai legmagasabb szellemi szám, a kilences a bőséggel és a teljességgel kapcsolódik össze. A különböző színek – például az arany, a piros vagy a narancssárga – tovább erősíthetik a pozitív jelentést. Egy ilyen kép ideális választás lehet dolgozószobába vagy a dolgozó sarokba, ahol a karrierrel és az anyagi fejlődéssel kapcsolatos energiákat szeretnéd erősíteni.