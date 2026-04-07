A nők végleg besokalltak attól a gusztustalan szokástól, ami a férfiak 75%-át érinti

Egyszerű apróságnak tűnik, mégis sok párkapcsolatban okoz feszültséget. Most pedig felmérés is készült a fürdőszoba etikettjének egyik legérzékenyebb pontjáról. Vajon miért képes egy látszólag mindennapi szokás ennyi nőt bosszantani? Ennek jártunk utána, nem mellékesen pedig tippekkel is érkezünk, ha változtatnál a férfiak szokásain. Hiszen ez nem arról szól, hogy nekünk nőnek mi tetszik jobban, ez bizony higiéniai kérdés is.

A fürdőszoba sok mindent elárulhat rólad, de egy biztos, a legtöbb otthonban intim tér. Mégis gyakran válik párkapcsolati konfliktusok színterévé. E mögött pedig a férfiak szokásai, vagyis azok a bizonyos undorító dolgok állnak. Az egyiket az elején még talán férfiasnak is tartjuk, de abban a pillanatban, hogy közös háztartásba kerülünk életünk férfijával, elkezd zavarni. A napok, hetek és hónapok múlásával pedig határozottan azt érezzük, hogy ez bőven benne van a férfiak legidegesítőbb szokásaiban.

A higiénia gyilkosai

Vannak párkapcsolatok, amiben a WC-papír körül zajlik háború, de akadnak olyanok is szép számmal, amiben az arctörülköző önkényesen a férfi csupasz és vizes fenekéhez kerül. Igen, tudjuk, ez aztán rémes, főleg, hogyha véletlenül veszed észre ezt a gerilla akciót, ő pedig bevallja, hogy hetek óta ezt csinálja. De a férfiak szokásai közül mégse ez viszi a prímet, ha undorító dolgokról van szó. Az egyik leggyakoribb és legszemélyesebb vita tárgya valami sokkal hétköznapibb. A WC körüli szabályok.

A férfiak legidegesítőbb szokásai: következzen az aranyérmes

A WC-deszka le- vagy felhajtása se piskóta, de még ennél is botrányosabb az, hogy a legtöbb pasinak egyszerűen nem megy az ülve pisilés. Egy friss felmérés szerint a férfiak közel 75 százaléka az állva pisilés mellett teszi le a voksát. Ez a statisztika önmagában talán nem hangzik drámainak – hiszen a férfiak állva pisilnek –, de amikor ez a szokás megszámlálhatatlan kis cseppel, fröccsenéssel és megannyi higiéniai problémával jár együtt, már jogos a nők felháborodása. Hiszen mikor láttál utoljára olyan férfit, aki az állva pisilést követően gondoskodik a vécé ülőke vagy a környezet tisztaságáról? Még álmodban sem, ugye?