A nők végleg besokalltak attól a gusztustalan szokástól, ami a férfiak 75%-át érinti

Egyszerű apróságnak tűnik, mégis sok párkapcsolatban okoz feszültséget. Most pedig felmérés is készült a fürdőszoba etikettjének egyik legérzékenyebb pontjáról. Vajon miért képes egy látszólag mindennapi szokás ennyi nőt bosszantani? Ennek jártunk utána, nem mellékesen pedig tippekkel is érkezünk, ha változtatnál a férfiak szokásain. Hiszen ez nem arról szól, hogy nekünk nőnek mi tetszik jobban, ez bizony higiéniai kérdés is.
A férfiak szokásai közül ez az egy mindent visz az undorítósági skálán
A fürdőszoba sok mindent elárulhat rólad, de egy biztos, a legtöbb otthonban intim tér. Mégis gyakran válik párkapcsolati konfliktusok színterévé. E mögött pedig a férfiak szokásai, vagyis azok a bizonyos undorító dolgok állnak. Az egyiket az elején még talán férfiasnak is tartjuk, de abban a pillanatban, hogy közös háztartásba kerülünk életünk férfijával, elkezd zavarni. A napok, hetek és hónapok múlásával pedig határozottan azt érezzük, hogy ez bőven benne van a férfiak legidegesítőbb szokásaiban.
A higiénia gyilkosai
Vannak párkapcsolatok, amiben a WC-papír körül zajlik háború, de akadnak olyanok is szép számmal, amiben az arctörülköző önkényesen a férfi csupasz és vizes fenekéhez kerül. Igen, tudjuk, ez aztán rémes, főleg, hogyha véletlenül veszed észre ezt a gerilla akciót, ő pedig bevallja, hogy hetek óta ezt csinálja. De a férfiak szokásai közül mégse ez viszi a prímet, ha undorító dolgokról van szó. Az egyik leggyakoribb és legszemélyesebb vita tárgya valami sokkal hétköznapibb. A WC körüli szabályok.
A férfiak legidegesítőbb szokásai: következzen az aranyérmes
A WC-deszka le- vagy felhajtása se piskóta, de még ennél is botrányosabb az, hogy a legtöbb pasinak egyszerűen nem megy az ülve pisilés. Egy friss felmérés szerint a férfiak közel 75 százaléka az állva pisilés mellett teszi le a voksát. Ez a statisztika önmagában talán nem hangzik drámainak – hiszen a férfiak állva pisilnek –, de amikor ez a szokás megszámlálhatatlan kis cseppel, fröccsenéssel és megannyi higiéniai problémával jár együtt, már jogos a nők felháborodása. Hiszen mikor láttál utoljára olyan férfit, aki az állva pisilést követően gondoskodik a vécé ülőke vagy a környezet tisztaságáról? Még álmodban sem, ugye?
A kifröccsenő cseppek és a nedvesen maradt ülőke nemcsak ízlésbeli és esztétikai gond, hanem higiéniai szempontból is zavaró. Képzeld el, ahogy a szép fehér zoknidban keresztülgyalogolsz a párod pisifoltján. Juj!
Hol élnek az állva pisilés bajnokai?
Ez a probléma nem korlátozódik Magyarországra, nemzetközi jelenség. Pontos hazai adatokat nem tudunk, de pár országból biztos információkkal rendelkezünk. A legjobbak a német férfiak, 62 százalékuk preferálja az ülve pisilést, és mindössze 10 százalékuk jelentette ki, hogy csakis állva hajlandó pisilni. A lista végén kullog Nagy-Britannia és Lengyelország, ahol az állva pisilésért a férfiak 33 százaléka rajong, de Mexikó még őket is alulmúlja.
Így szoktasd rá az ülve pisilésre
Ha te is elgondolkodtál már azon, hogy miként lehetne megoldani ezt a párkapcsolati konfliktust, ráadásul veszekedés nélkül, akkor most figyelj! Íme néhány tipp, amikkel megtaníthatod a pasidnak, hogyan is működik a WC helyes használata:
- Beszélj nyíltan a problémáról – nem vádaskodva, hanem kimondva, mi zavar benne.
- Kérj konkrét viselkedést – ülve pisilést vagy takarítást, te döntesz.
- Tedd kényelmessé a változást – helyezz el a WC közelében törlőkendőt és tisztítót.
- Legyen közös elhatározás – ha mindketten egyetértetek az új rendszerben, sokkal könnyebb betartani azokat.
Állva pisilés, avagy a férfiak szokásai igenis lehetnek gusztustalanok
Nem véletlen, hogy egy ennyire hétköznapi dolog, mint a WC helyes használata komoly érzelmeket tud kiváltani. A higiénia és a kölcsönös tisztelet mind szerepet játszanak benne. Egy friss felmérés szerint a férfiak nagy többsége az állva pisilést részesíti előnyben, ami könnyen eredményezhet párkapcsolati konfliktust. A jó hír, hogy tudatos kommunikációval és apró házi szabályokkal a férfiak legidegesítőbb szokásai is orvosolhatóak.
Ezek is érdekelhetnek: