Mintha egy mesébe csöppentél volna: 4 rózsaszín levelű szobanövény, amitől elragadó lesz az otthonod

Beköszöntött a kertészetbe a Barbie-láz és a tündérmese-esztétika! Ha eddig azt hitted, hogy egy rózsaszín levelű szobanövény csak a mesékben van, hatalmasat tévedsz. Hódítanak a vibráló fukszia, a finom pasztell és a neonrózsaszín dísznövények. Nemcsak elképesztően fotogének, de olyan különleges hangulatot varázsolnak a nappalidba, mintha egy luxusmagazin címlapjáról léptek volna elő. Olvass tovább, mert összegyűjtöttük azt a 4 abszolút kedvencet, ami neked sem hiányozhat a gyűjteményedből.

Íme a legszebb rózsaszín levelű szobanövények, amelyeket neked is be kell szerezned!

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A természetben nemcak zöld, hanem rózsaszín levelű növények is fellelhetőek.

Ezek a fajta növények a közvetett napfényt kedvelik.

Mutatunk négy gyönyörű szobanövényt, ami biztosan belopja magát a szívedbe.

Mi a titka a rózsaszín levelű szobanövényeknek?

Adódik a kérdés: hogyan képes egy rózsaszín levelű növény túlélni a hagyományos zöld klorofill nélkül, és hogyan tarthatod meg ezt a csodás árnyalatot? A titok szinte mindig a fényben rejlik. Bár a legtöbb rózsaszín szobanövény a szűrt, világos helyeket kedveli, a direkt, tűző nap megégetheti a finom szöveteiket. Viszont ha túl sötét sarokba kényszeríted őket, a növény pániküzemmódba kapcsol: elkezd több zöld klorofillt termelni, hogy több energiához jusson, és a csodás rózsaszín minták egyszerűen visszazöldülnek. Ha azt szeretnéd, hogy a rózsaszín árnyalatok élénkek és kontrasztosak maradjanak, biztosíts számukra bőséges, közvetett napfényt. Itt nem feltétlenül a rózsaszín virágok hozzák el a katarzist, hanem maguk az extravagáns megjelenésük.

A 4 legszebb rózsaszín levelű szobanövény, amit imádni fogsz

1. Philodendron Pink Princess (Philodendron erubescens 'Pink Princess')

Az abszolút királyi fenség, az instagrammerek és növénygyűjtők szent grálja. Sötét, már-már feketébe hajló burgundi leveleit olyan élénk rózsaszín foltok tarkítják, mintha egy festő fröccsentette volna rájuk a festéket. Nincs két ugyanolyan levele és pont ettől olyan előkelő. Minden új hajtás egy izgalmas meglepetés, vajon teljesen rózsaszín lesz, vagy félig zöld? Megfelelő támrendszer mellett gyönyörűen kúszik, és garantáltan a szoba fénypontja lesz. Az egyedi megjelenés egyébként egy végtelenül strapabíró és gyorsan nővő egyedet takar, így akár kezdő hobbi növénygondozók is beszerezhetik.