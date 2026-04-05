Tedd el a kesztyűket: ez a nagyihobbi tarol most a TikTokon

A közösségi média tele van haszontalan ötletekkel és életvezetési tanácsokkal, de időnként akadnak üdítő kivételek. A kertészkedést népszerűsítő TikTok-trend is ide tartozik, azonban nem teljesen úgy, ahogyan azt a nagymamáinktól láttuk. A célja ugyanis nem elsősorban a fűszernövénykék vagy palánták nevelése, és a virágok is másodlagosak.

A kertészkedésnél nem is történhetne veled jobb dolog – itt az új tavaszi hobbid.

Forrás: Shutterstock

A TikTok kedvenc hobbija most épp a kertészkedés

A rövid videós platform nemcsak őrült kihívásokból és táncoló AI-állatokból áll. Találunk rajta valóban hasznos tartalmakat is, például TikTok-trendé vált már egy gyengéd dühkezelési technika is. Mi most azonban a kertészkedés jótékony hatásaival, és egy újfajta megközelítésével fogunk foglalkozni.

Egyre többen fedezik fel a földdel való közvetlen kapcsolat nyugtató erejét, amit előszeretettel mutatnak meg a közösségimédia-oldalaikon. Ezekben a videókban növényeket ültetnek vagy egyszerűen csak a kezükkel túrják a földet, de tudatosan nem vesznek hozzá kesztyűt. Pedig talán ez az első, amit nagymamáinktól megtanultunk gyerekként, hogy a kertészkedéshez elengedhetetlen legalább a textilkesztyű. Feltéve persze, ha utána nem akarunk körömkefével és speciális szappannal bevonulni a fürdőszobába.

A mentális és fizikai egészségéért túrd a földet

A TikTok-trendben azonban nem a végeredményre, hanem a folyamatra helyezik a hangsúlyt. A mostani kertészkedés lényege tehát nem a tökéletes kert vagy a látványos virágágyás. Sokkal inkább a közben megélt élmény számít. A trend követői szerint a földdel való közvetlen kapcsolat segít lelassulni, kiszakadni a hétköznapi stresszkerékből és újra kapcsolódni a természethez.

A jelenség mögött az úgynevezett „earthing” szemlélet áll. Ez röviden arra épül, hogy ha közvetlenül érintkezünk a földdel – például kertészkedünk, mezítláb sétálunk a fűben vagy egyszerűen csak megérintjük a talajt –, az segíthet a test és az idegrendszer megnyugtatásában. Hasonló a magyarázata a fák ölelgetésének is.

Persze ez a TikTok-trend nem csak a spirituális földérintésről szól. A kertészkedés ugyanis meglepően komplex és élvezetes tevékenység. Megmozgatja a testet, kreativitást igényel, és segít a jelen pillanatra koncentrálni. Ráadásul kutatások bizonyítják, hogy ha egy speciális talajbaktériummal (mycobacterium vaccae) érintkezünk, a szervezetünkben szerotonin szabadul fel, amitől boldogabbnak, gondtalanabbnak érezzük magunkat.

Mit adhat neked a hobbi kertészkedés, mint hobbi? A TikTok legújabb trendje nem egy drága eszközről vagy haszontalan tanácsokról szól. Nem kell hozzá más, csak egy kis föld, néhány növény, csupasz kezek és egy kis idő a szabadban. A kertészkedés, amellett, hogy sokak szerint kiváló stresszcsökkentő hatással bír, egyszerre lehet mozgás, kreatív kikapcsolódás és természetközeli meditáció.

