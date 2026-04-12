A hűtlenség a DNS-ünkbe van kódolva? Egy szexológus szerint részben igen

Valóban lehet genetikai oka a hűtlenségnek? A kérdés régóta foglalkoztatja a kutatókat és a párokat egyaránt. Dr. Justin Garcia evolúciós biológus és szexkutató szerint a válasz sokkal összetettebb, mint azt elsőre gondolnánk: a vágy, az intimitás és az emberi evolúció bonyolult mintázata áll a háttérben.
- Hűtlenség és intimitás: mit keresnek valójában az emberek egy viszonyban?
- A nyitott kapcsolatok, és ami mögöttük van
- A hűtlenség és a féltékenység a génjeinkbe van kódolva?
- A megcsalás nyolc leggyakoribb oka
Hűtlenség és intimitás: mit keresnek valójában az emberek egy viszonyban?
Dr. Justin Garcia szakmai pályafutása során a romantikus és szexuális kapcsolatok működését vizsgálta. Kutatásai során a világ különböző pontjaira jutott el – többek között egy legális bordélyházba a nevadai Pahrumpban, a sivatag közepén, Las Vegastól mintegy egyórányi autóútra. A látogatás célja az volt, hogy kollégáival interjúkat készítsenek az ott dolgozókkal a mindennapjaikról, valamint az ügyfelek szokásairól és igényeiről.
Az épület egy átalakított, egyszintes motelre emlékeztetett. Két bejárata volt: az egyik egy étterembe és bárba vezetett, a másik a szolgáltatásokat kínáló részlegbe. Bent egy nagy plakát fogadta a látogatókat, amelyen részletesen felsorolták az elérhető szolgáltatásokat. Az olcsóbb lehetőségek meglehetősen hétköznapinak tűntek, ám a különlegességek között szerepelt egy szolgáltatás, amelynek ára 20 ezer dollártól indult.
A neve teljes barátnőélmény volt – és meglepő módon nem feltétlenül tartalmazott szexet. A vendégek valójában az intimitásért fizettek: beszélgetésért, közelségért, ölelésért, figyelemért. Dr. Justin Garcia számára ez a felismerés kulcsfontosságú volt. Szerinte az intimitás az emberi kapcsolatok egyik legfontosabb, mégis legkevésbé értett eleme.
Az evolúciós kutatások szerint az emberek már körülbelül 4,4 millió évvel ezelőtt elkezdtek tartós párkapcsolatokat kialakítani. Ez segítette az erőforrások megosztását, a terhes nők védelmét és a gyermeknevelés megosztását is. A szoros együttműködés így kulcsszerepet játszott az emberi faj fennmaradásában.
Ugyanakkor az emberi természetben egyfajta ellentmondás is jelen van. Társadalmilag monogámok vagyunk, vagyis hajlamosak vagyunk tartós párkapcsolatokat kialakítani, ám szexuális értelemben nem feltétlenül vagyunk kizárólagosak.
Amikor a vágy és az érzelmi kötődés összhangban van, a kapcsolat harmonikus lehet. Ha azonban a kettő eltér egymástól, könnyen megjelennek a konfliktusok.
A nyitott kapcsolatok, és ami mögöttük van
Egyes párok a nyitott kapcsolatban látják a megoldást. Bár a terapeuták korábban gyakran figyelmeztettek az ilyen kapcsolati formák kockázataira, a legújabb kutatások szerint a konszenzuson alapuló nyitott kapcsolatok bizonyos emberek számára működőképesek lehetnek.
A szexológus azonban úgy véli, az emberi agy alapvetően nem arra van berendezkedve, hogy egyszerre több partnerrel alakítson ki mély intimitást.
A hűtlenség és a féltékenység a génjeinkbe van kódolva?
A hűtlenség mögött ráadásul biológiai tényezők is állhatnak. Egy 2010-es kutatás során Garcia és munkatársai azt találták, hogy bizonyos dopaminreceptor-gének hosszabb változatát hordozó emberek nagyobb eséllyel számoltak be hűtlenségről. Ezek a gének az élménykereséssel és a kockázatvállalással hozhatók összefüggésbe. Fontos azonban hangsúlyozni: a genetikai hajlam nem jelent sorsszerűséget.
Az emberek ráadásul a féltékenységre is programozva vannak. Ez az érzelem evolúciós szempontból a párkapcsolatok védelmét szolgálja. Egy Gallup-felmérés szerint az amerikaiak 89 százaléka erkölcstelennek tartja a hűtlenséget, és kétharmaduk megbocsáthatatlannak.
A hűtlenség nyolc leggyakoribb oka a kutatások szerint
A kutatások szerint a megcsalás mögött számos különböző motiváció állhat. Egy vizsgálat nyolc fő okot azonosított:
- a haragot vagy bosszút,
- a szexuális vágy kielégítetlenségét,
- a szeretet hiányát,
- az alacsony elkötelezettséget,
- az önbecsülés erősítésének vágyát,
- a pillanatnyi helyzet hatását – például az alkoholt vagy a stresszt,
- az érzelmi elhanyagolást,
- valamint az újdonság iránti igényt.
Érdekes módon a kutatások azt is kimutatták, hogy a tartós kapcsolatokban gyakran a szenvedély idővel csökken. Általában a kapcsolat első 18–36 hónapja után az intenzív, megszállott szerelem fokozatosan átalakul mélyebb, biztonságosabb kötődéssé. Sok párnál ezzel együtt a szex gyakorisága is csökken, miközben az érzelmi közelség erősödik.
Dr. Garcia szerint a hosszú távú szenvedély titka nem feltétlenül a gyakori szex vagy a változatos technikák sokasága. A kutatások inkább azt mutatják, hogy a párok akkor érzik magukat elégedettnek, ha tudatosan ápolják az intimitást: közös programokat szerveznek, figyelmet szentelnek egymásnak, és nyitottak az újdonságokra.
Végső soron az emberi kapcsolatok legnagyobb kihívása az, hogy egyensúlyt találjunk a vágy és az érzelmi kötődés között. Az evolúció mindkettőt belénk kódolta – a boldog párkapcsolatok pedig gyakran azon múlnak, hogyan tanuljuk meg ezt a két erőt összehangolni.
