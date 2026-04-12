A hűtlenség a DNS-ünkbe van kódolva? Egy szexológus szerint részben igen

Valóban lehet genetikai oka a hűtlenségnek? A kérdés régóta foglalkoztatja a kutatókat és a párokat egyaránt. Dr. Justin Garcia evolúciós biológus és szexkutató szerint a válasz sokkal összetettebb, mint azt elsőre gondolnánk: a vágy, az intimitás és az emberi evolúció bonyolult mintázata áll a háttérben.

A hűtlenség a génekben keresendő?

Hűtlenség és intimitás: mit keresnek valójában az emberek egy viszonyban?

Dr. Justin Garcia szakmai pályafutása során a romantikus és szexuális kapcsolatok működését vizsgálta. Kutatásai során a világ különböző pontjaira jutott el – többek között egy legális bordélyházba a nevadai Pahrumpban, a sivatag közepén, Las Vegastól mintegy egyórányi autóútra. A látogatás célja az volt, hogy kollégáival interjúkat készítsenek az ott dolgozókkal a mindennapjaikról, valamint az ügyfelek szokásairól és igényeiről.

Az épület egy átalakított, egyszintes motelre emlékeztetett. Két bejárata volt: az egyik egy étterembe és bárba vezetett, a másik a szolgáltatásokat kínáló részlegbe. Bent egy nagy plakát fogadta a látogatókat, amelyen részletesen felsorolták az elérhető szolgáltatásokat. Az olcsóbb lehetőségek meglehetősen hétköznapinak tűntek, ám a különlegességek között szerepelt egy szolgáltatás, amelynek ára 20 ezer dollártól indult.

A neve teljes barátnőélmény volt – és meglepő módon nem feltétlenül tartalmazott szexet. A vendégek valójában az intimitásért fizettek: beszélgetésért, közelségért, ölelésért, figyelemért. Dr. Justin Garcia számára ez a felismerés kulcsfontosságú volt. Szerinte az intimitás az emberi kapcsolatok egyik legfontosabb, mégis legkevésbé értett eleme.

Az evolúciós kutatások szerint az emberek már körülbelül 4,4 millió évvel ezelőtt elkezdtek tartós párkapcsolatokat kialakítani. Ez segítette az erőforrások megosztását, a terhes nők védelmét és a gyermeknevelés megosztását is. A szoros együttműködés így kulcsszerepet játszott az emberi faj fennmaradásában.