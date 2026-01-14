Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
14 éve csalja a férjét, de még sosem bukott le: egy profi hűtlenkedő 8 aranyszabálya

párkapcsolat házasság hűtlenség
Pópity Balázs
2026.01.14.
14 év hűtlenség után most lerántja a leplet a technikáról egy nő, ami még sosem bukott le.

Vannak, akik egy egyéjszakás kalandba is belebuknak, és van Caroline, aki tizennégy éve éli kettős életét anélkül, hogy a férjének vagy a gyerekeinek bármi feltűnt volna. Az Uniladnak elárulta azt a 8 szabályt, amivel te is elkerülheted a lebukást, ha szeretőt tartasz.

Szeretői kapcsolat: hiba vágynak egymásra, sosem lehetnek igazán egymáséi és jól is van ez így,
Caroline szerint sosem szabad belekeverni az érzelmeket egy szeretői kapcsolatba.
Forrás: 123rf.com

Hogyan ne bukj le, ha szeretőt tartasz?

  • Caroline története.
  • Caroline 8 szabálya.
  • A szerelem és család közötti különség.
  • Kettős élet menedzselése.

A megcsalás csúnya dolog, de nem mindenkinek ez a véleménye. Caroline, a kétgyermekes, 51 éves anyuka egy munkakonferencián ismerte meg Dant még 2011-ben, és azóta is tíz naponta találkoznak. Bár imádja a szeretőjét, a családját nem akarja elhagyni. Szerinte a titka a gyakorlatiasságban és a következetességben rejlik és a lebukás szinte mindig a meggondolatlanság és a túláradó érzelmek következménye.

Így nem derült ki 14 éve alatt, hogy szeretője van

Caroline szerint a hűtlenség és a lebukás megúszása önfegyelem kérdése (kivéve, ha egy papagáj buktat le – a szerk.). Aki elszáll az érzelmeitől, az hibázni fog. Ő azonban hideg fejjel kezeli a helyzetet, és szigorúan betartja a saját maga által felállított rendszert.

Íme a 8 szabály, amivel Caroline-tól, ami lehetővé teszi, hogy észrevétlenül tartson szeretőt:

  1. Kapcsold ki a helymeghatározót: az okostelefon a hűtlenek legnagyobb ellensége. Ne adj senkinek hozzáférést a telefonkeresőhöz.
  2. Csak egy bizalmasod legyen: minél többen tudják, annál nagyobb az esély a pletykára. Caroline szerint maximum egyetlen egy barátot avass be, aki a sírig hallgat.
  3. Maradj a gyümölcsleveknél: a randikon csak alkoholmentes italt fogyaszt, mert a pia csökkenti az akaraterőt és becsiccsentve olyat is kikotyoghatsz, amit egyébként nem tennél. Még az kéne, hogy egy részegen írt üzenet lerombolja, amit felépítettél.
  4. Ne avasd be a férjed az új hobbijaidba: ha hirtelen elkezdesz konditerembe járni, vagy olyan témákról beszélni, amik eddig hidegen hagytak, a párod gyanút fog. Maradj a megszokott rutinodnál!
  5. Mindig legyen B-terved: Caroline minden randi előtt felkészül a legrosszabbra, és van egy betonbiztos kifogása, ha véletlenül összefutna egy ismerőssel.
  6. Légy ködös és elérhetetlen: ne áruld el senkinek a napjaid pontos menetét, így nem kell magyarázkodnod, ha egy-két órára eltűnsz a radarról.
  7. Olyat válassz, akinek szintén van vesztenivalója: Caronline szerint a legjobb szerető a nős férfi, mert neki is ugyanolyan fontos a diszkréció, mint neked.
  8. Ne légy telhetetlen: Caroline és Dan szigorúan tartják a tíz naponkénti találkozót. Ha túl gyakran látnák egymást, az feltűnővé válna.

És mi van a bűntudattal?

Az nincs. Caroline szerint a gyerekek kérdezősködése az elején nehéz volt, de ma már nem érez lelkifurdalást. Úgy tartja, a viszony tette őt jobb anyává és elviselhetőbb feleséggé, mert Dantól kapja meg azt a figyelmet és szexuális energiát, amit a férjétől már rég nem. „A vágy szerelemmé alakult, de sosem hagyom, hogy az érzelmek elvakítsanak.” – nyilatkozta a nő a The Sun magazinnak.

Bár Caroline szabályai profinak tűnnek, ne feledd: a lebukás veszélye mindig ott lebeg. Te mit gondolsz? Lehet valaki boldog egy ilyen kettős életben, vagy ez csak egy időzített bomba?

