14 éve csalja a férjét, de még sosem bukott le: egy profi hűtlenkedő 8 aranyszabálya

Vannak, akik egy egyéjszakás kalandba is belebuknak, és van Caroline, aki tizennégy éve éli kettős életét anélkül, hogy a férjének vagy a gyerekeinek bármi feltűnt volna. Az Uniladnak elárulta azt a 8 szabályt, amivel te is elkerülheted a lebukást, ha szeretőt tartasz.

Caroline szerint sosem szabad belekeverni az érzelmeket egy szeretői kapcsolatba.

Hogyan ne bukj le, ha szeretőt tartasz? Caroline története.

Caroline 8 szabálya.

A szerelem és család közötti különség.

Kettős élet menedzselése.

A megcsalás csúnya dolog, de nem mindenkinek ez a véleménye. Caroline, a kétgyermekes, 51 éves anyuka egy munkakonferencián ismerte meg Dant még 2011-ben, és azóta is tíz naponta találkoznak. Bár imádja a szeretőjét, a családját nem akarja elhagyni. Szerinte a titka a gyakorlatiasságban és a következetességben rejlik és a lebukás szinte mindig a meggondolatlanság és a túláradó érzelmek következménye.

Így nem derült ki 14 éve alatt, hogy szeretője van

Caroline szerint a hűtlenség és a lebukás megúszása önfegyelem kérdése (kivéve, ha egy papagáj buktat le – a szerk.). Aki elszáll az érzelmeitől, az hibázni fog. Ő azonban hideg fejjel kezeli a helyzetet, és szigorúan betartja a saját maga által felállított rendszert.

Íme a 8 szabály, amivel Caroline-tól, ami lehetővé teszi, hogy észrevétlenül tartson szeretőt:

Kapcsold ki a helymeghatározót: az okostelefon a hűtlenek legnagyobb ellensége. Ne adj senkinek hozzáférést a telefonkeresőhöz. Csak egy bizalmasod legyen: minél többen tudják, annál nagyobb az esély a pletykára. Caroline szerint maximum egyetlen egy barátot avass be, aki a sírig hallgat. Maradj a gyümölcsleveknél: a randikon csak alkoholmentes italt fogyaszt, mert a pia csökkenti az akaraterőt és becsiccsentve olyat is kikotyoghatsz, amit egyébként nem tennél. Még az kéne, hogy egy részegen írt üzenet lerombolja, amit felépítettél. Ne avasd be a férjed az új hobbijaidba: ha hirtelen elkezdesz konditerembe járni, vagy olyan témákról beszélni, amik eddig hidegen hagytak, a párod gyanút fog. Maradj a megszokott rutinodnál! Mindig legyen B-terved: Caroline minden randi előtt felkészül a legrosszabbra, és van egy betonbiztos kifogása, ha véletlenül összefutna egy ismerőssel. Légy ködös és elérhetetlen: ne áruld el senkinek a napjaid pontos menetét, így nem kell magyarázkodnod, ha egy-két órára eltűnsz a radarról. Olyat válassz, akinek szintén van vesztenivalója: Caronline szerint a legjobb szerető a nős férfi, mert neki is ugyanolyan fontos a diszkréció, mint neked. Ne légy telhetetlen: Caroline és Dan szigorúan tartják a tíz naponkénti találkozót. Ha túl gyakran látnák egymást, az feltűnővé válna.

És mi van a bűntudattal?

Az nincs. Caroline szerint a gyerekek kérdezősködése az elején nehéz volt, de ma már nem érez lelkifurdalást. Úgy tartja, a viszony tette őt jobb anyává és elviselhetőbb feleséggé, mert Dantól kapja meg azt a figyelmet és szexuális energiát, amit a férjétől már rég nem. „A vágy szerelemmé alakult, de sosem hagyom, hogy az érzelmek elvakítsanak.” – nyilatkozta a nő a The Sun magazinnak.