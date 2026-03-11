Ijesztőhárpia-teszt – Mennyire irányítja a féltékenység az életed?

A párkapcsolatok egyik legérzékenyebb pontja a bizalom kérdése. Egy kis rossz érzés még természetes, de amikor a gyanú átveszi az irányítást, az könnyen alááshatja a kapcsolatot – és az önbecsülésünket is. Sokan észre sem veszik, mikor csúsznak át a „csak kíváncsi vagyok” állapotból a folyamatos ellenőrzésbe. Ez a rövid személyiségteszt segít ránézni arra, mennyire befolyásolja a féltékenység a gondolataidat és a viselkedésedet.

Mennyire él benned a hárpiák energiája? Féltékenységi személyiségtesztünk felfedi!

Féltékenység-személyiségteszt: erre számíthatsz Hat kérdés és három válaszlehetőség.

Csak az igazán őszinte válaszokkal működik igazán.

Megmutatja, hogy hol állsz a bizalom skáláján.

A féltékenység önmagában nem ellenség, de a beteges rettegéssel átitatott bizalmatlanság már az. A kérdés tehát, hogy te uralod ezt a párkapcsolati érzést vagy ő irányít téged? Ezzel a pár perces személyiségteszttel most gyorsan a végére járhatsz.

A féltékenység tesztje

1. Mit teszel, ha a párod nem válaszol egy üzenetedre?

A) Nem tulajdonítok neki nagy jelentőséget, biztosan elfoglalt.

B) Kicsit aggódni kezdek, de türelmesen megvárom, amíg visszaír.

C) Azonnal arra gondolok, hogy talán valaki mással beszél.

2. Hogyan reagálsz, ha a párod pötyög a telefonján, de amikor odalépsz hozzá, elteszi?

A) Egyáltalán nem zavar, teljes mértékben bízom benne.

B) Ha furcsának tűnik a helyzet, rákérdezek, mi történik.

C) Elkérem a telefont, hogy megnézzem mit csinált rajta.

3. Mit érzel, amikor a párod megdicsér valaki mást?

A) Teljesen természetesnek tartom, és örülök, ha másokban is meglátja a jót.

B) Egy pillanatra elfog a féltékenység, de hamar túllépek rajta.

C) Bosszús leszek, és számonkérem.

4. Hogyan viszonyulsz ahhoz, ha a párod jó kapcsolatot ápol az exével?

A) Nem látok benne problémát, hiszen az már a múlt része.

B) Figyelemmel kísérem a helyzetet, de alapvetően bízom benne.

C) Esélytelen, hogy ezt megengedjem.

5. Mit gondolsz arról, ha a párod kettesben találkozik egy barát barátnőjével?

A) Rendben van, felnőttek vagyunk, és megbízom benne.

B) Kissé aggaszt a helyzet, de igyekszem bizalommal kezelni.

C) Kiborulnék, és nem engedném.