Ijesztőhárpia-teszt – Mennyire irányítja a féltékenység az életed?

Van egy érzés, ami párkapcsolatok millióit képes tönkretenni, ez a túlzott féltékenység. Vajon nálad hol húzódik a határ az egészséges aggódás és a mindent felforgató bizalmatlanság között? Derítsd ki személyiségtesztünkkel!

A párkapcsolatok egyik legérzékenyebb pontja a bizalom kérdése. Egy kis rossz érzés még természetes, de amikor a gyanú átveszi az irányítást, az könnyen alááshatja a kapcsolatot – és az önbecsülésünket is. Sokan észre sem veszik, mikor csúsznak át a „csak kíváncsi vagyok” állapotból a folyamatos ellenőrzésbe. Ez a rövid személyiségteszt segít ránézni arra, mennyire befolyásolja a féltékenység a gondolataidat és a viselkedésedet.

Féltékenységi személyiségteszt
Mennyire él benned a hárpiák energiája? Féltékenységi személyiségtesztünk felfedi!
Forrás:  123rf.com

Féltékenység-személyiségteszt: erre számíthatsz

  • Hat kérdés és három válaszlehetőség.
  • Csak az igazán őszinte válaszokkal működik igazán.
  • Megmutatja, hogy hol állsz a bizalom skáláján.

A féltékenység önmagában nem ellenség, de a beteges rettegéssel átitatott bizalmatlanság már az. A kérdés tehát, hogy te uralod ezt a párkapcsolati érzést vagy ő irányít téged? Ezzel a pár perces személyiségteszttel most gyorsan a végére járhatsz.

A féltékenység tesztje

1. Mit teszel, ha a párod nem válaszol egy üzenetedre?

A) Nem tulajdonítok neki nagy jelentőséget, biztosan elfoglalt.
B) Kicsit aggódni kezdek, de türelmesen megvárom, amíg visszaír.
C) Azonnal arra gondolok, hogy talán valaki mással beszél.

2. Hogyan reagálsz, ha a párod pötyög a telefonján, de amikor odalépsz hozzá, elteszi?

A) Egyáltalán nem zavar, teljes mértékben bízom benne.
B) Ha furcsának tűnik a helyzet, rákérdezek, mi történik.
C) Elkérem a telefont, hogy megnézzem mit csinált rajta.

3. Mit érzel, amikor a párod megdicsér valaki mást?

A) Teljesen természetesnek tartom, és örülök, ha másokban is meglátja a jót.
B) Egy pillanatra elfog a féltékenység, de hamar túllépek rajta.
C) Bosszús leszek, és számonkérem.

4. Hogyan viszonyulsz ahhoz, ha a párod jó kapcsolatot ápol az exével?

A) Nem látok benne problémát, hiszen az már a múlt része.
B) Figyelemmel kísérem a helyzetet, de alapvetően bízom benne.
C) Esélytelen, hogy ezt megengedjem.

5. Mit gondolsz arról, ha a párod kettesben találkozik egy barát barátnőjével?

A) Rendben van, felnőttek vagyunk, és megbízom benne.
B) Kissé aggaszt a helyzet, de igyekszem bizalommal kezelni.
C) Kiborulnék, és nem engedném.

6. Előfordul, hogy attól félsz, a párod talál valakit, aki „jobb” nálad?

A) Nem, mert biztos vagyok a kapcsolatunk erejében.
B) Néha eszembe jut, de tudatosan elhessegetem a gondolatot.
C) Szinte állandóan rettegek ettől.

féltékenység, párkapcsolat
Tudd meg, mennyire vagy féltékeny egy párkapcsolatban!
Forrás: 123.rf.com

A féltékenység-személyiségteszt kiértékelése

Ha a legtöbb válaszod A: te a bizalom nagymestere vagy

Magabiztosan hiszel a párodban. Nem pörögsz rá minden apró jelre, ami stabil alapot ad a párkapcsolatodnak. Figyelj arra, hogy a nyitottság mellett a saját határaidat is tartsd szem előtt.

Ha a legtöbb válaszod B: te a figyelmes érzékelő vagy

Egészségesen reagálsz a helyzetekre, és észreveszed, ha valami nem stimmel. Ez védelmező ösztön, de fontos, hogy ne engedd szabadjára. Nálad a kommunikáció a kulcsszó.

Ha a legtöbb válaszod C: te kissé paranoiás vagy

Szuper féltékenyként könnyen átcsúszol a bizalmatlanságba. Lehet, hogy önértékelési problémáid vannak vagy korábbi csalódások dolgoznak benned. A kapcsolataid emiatt viharosabbak lehetnek, hiszen az állandó ellenőrzés és gyanakvás megterhelő a másik fél számára is.

