Mi lenne, ha elhagynánk a várost, és egy vidéki kastélyban élnénk? Isten hozott Reni és Gustavo palotájában

Mi történik akkor, ha valaki megunja a párizsi belváros 60 négyzetméteres lakását és inkább egy 19. századi kastélyba költözik, méghozzá vidékre? Nos, nagyjából minden. Legalábbis ezt meséli Reni Lane amerikai zenész és modell, valamint Gustavo Weiss brazil építész története, akik 2024 nyarán radikális döntést hoztak: búcsút intettek a bohém Montparnasse negyednek, és beköltöztek a Loire menti Mayenne régió egyik történelmi kastélyába.
Otthagyták Párizst egy kastélyért: így lett egy romos château-ból művészrezidencia
Az 1854-ben épült Château de la Ferté egy csendes, mindössze csupán 1700 fő lakosú település, ami Saint-Denis-de-Gastines központjában áll. A romantikus történelmi épület azonban nem egyszerűen egy mesebeli díszlet, hanem inkább egy véget nem érő felújítási projekt. Ahogy Gustavo fogalmaz: egy kastély birtoklása valójában egy teljes munkaidős állás.
Amikor a felújítás életformává válik
A kastély minden részlete történelmet mesél. A márványkandallók, magas, díszes mennyezetek, eredeti parketták és elegáns csigalépcsők. De a romantikus hangulat mögött rengeteg munka lapul. A tetőt javítani kell, a nyílászárókat restaurálni, a fűtést korszerűsíteni és hát... ez még csak a kezdet.
A pár azonban kreatív megoldást talált a finanszírozásra. A felújítás minden lépését dokumentálják egy videósorozatban, amelyet a YouTube-on tesznek közzé „Oh No, Another Chateau” címmel. A csatorna meglepően gyorsan népszerű lett. Nézők ezrei követik, ahogy a kastély lassan újjászületik, hisz mindenki szeret más otthonába kukucskálni.
Valószínűleg van valami hipnotikus abban, ahogy egy romos tető új életre kel, vagy egy régi konyha darabjai ismét összeállnak. Vagy talán mindannyian titokban kastélytulajdonosok szeretnénk lenni – legalább egy kicsikét.
Kastélyélet, de nem elszigetelten
A vidéki kastélyról sokan magányos, elzárt életre gondolnak, de Reni és Gustavo tapasztalata ennek épp az ellenkezője. A kastély mindössze öt perc sétára van a helyi pékségtől, bolttól és postától. Ráadásul a környék meglepően pezsgő kulturális élettel rendelkezik. A település minden júliusban otthont ad az Au Foin de la Rue indie zenei fesztiválnak, amelyre évente több mint 17 ezer látogató érkezik. A fesztiválhoz tartozó közeli stúdióban már világsztárok is dolgoztak, mint például Sabrina Carpenter.
Kastélylakók 2.0 – Egy új közösség
A történet egyik legmeglepőbb része, hogy Reni és Gustavo nincsenek egyedül a döntésükkel. A környéken több fiatal pár is hasonló utat választott: otthagyták a nagyvárost, és régi kastélyokat kezdtek felújítani. Ez a modern „kastélyos közösség” valóságos segítségnyújtó hálózattá vált. Ha valakinek szüksége van egy darura, egy ásógépre vagy speciális szerszámokra, a szomszéd gyakran segít.
A kastély története ráadásul szorosan összefonódik a helyi lakosok emlékeivel. A környékbeliek gyakran mesélnek régi tulajdonosokról, legendákról és családi történetekről, amelyek új dimenziót adnak az épület múltjának.
Egy kastély, amely művészeket fogad majd
A pár végső célja azonban túlmutat a felújításon. A Château de la Ferté-t nemzetközi művészrezidenciává szeretnék alakítani. A kastély tíz hálószobával rendelkezik, mindegyik saját fürdőszobával, és három különálló épület is tartozik hozzá. Ezekből Gustavo önálló apartmanokat alakít ki, ahol művészek, zenészek és építészek dolgozhatnak majd.
A kastély parkja sem hétköznapi: szőlőültetvény, veteményes és gyümölcsös is található benne. Reni például már megtanult lekvárt főzni a rengeteg almából, körtéből és málnából.
„Átmentem a zenei jam sessionökből a gyümölcslekvár-jambe”
– viccelődik.
Egy kastély, egy szerelem, egy új élet
A kastély története valójában egy szerelmi történet is. Gustavo már évek óta keresett egy történelmi épületet, de nem találta a megfelelőt. A fordulat akkor jött, amikor megismerkedett Renivel. A nő talált rá egy hirdetésre egy régi ingatlanokat bemutató oldalon. Amikor meglátták a kastélyt, azonnal tudták: ez lesz az.
Azóta pedig az életük teljesen megváltozott. A pár 2025 karácsonyának előestéjén még egy új lakót is köszönthetett: megszületett kisfiuk, Marcel Florent.
És hogy hiányzik-e nekik Párizs? A válaszuk egyszerű: egyáltalán nem.
