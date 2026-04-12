Mi lenne, ha elhagynánk a várost, és egy vidéki kastélyban élnénk? Isten hozott Reni és Gustavo palotájában

Mi történik akkor, ha valaki megunja a párizsi belváros 60 négyzetméteres lakását és inkább egy 19. századi kastélyba költözik, méghozzá vidékre? Nos, nagyjából minden. Legalábbis ezt meséli Reni Lane amerikai zenész és modell, valamint Gustavo Weiss brazil építész története, akik 2024 nyarán radikális döntést hoztak: búcsút intettek a bohém Montparnasse negyednek, és beköltöztek a Loire menti Mayenne régió egyik történelmi kastélyába.

Gustavo és Reni kastélya művészi hely lesz.

Otthagyták Párizst egy kastélyért: így lett egy romos château-ból művészrezidencia Egy amerikai zenész és egy brazil építész Párizsból vidékre költözött egy 19. századi kastélyba.

A romos épületet fokozatosan újítják fel, miközben a folyamatot online dokumentálják.

Céljuk, hogy a kastélyból nemzetközi művészrezidencia és kreatív közösségi tér legyen.

Az 1854-ben épült Château de la Ferté egy csendes, mindössze csupán 1700 fő lakosú település, ami Saint-Denis-de-Gastines központjában áll. A romantikus történelmi épület azonban nem egyszerűen egy mesebeli díszlet, hanem inkább egy véget nem érő felújítási projekt. Ahogy Gustavo fogalmaz: egy kastély birtoklása valójában egy teljes munkaidős állás.

Amikor a felújítás életformává válik

A kastély minden részlete történelmet mesél. A márványkandallók, magas, díszes mennyezetek, eredeti parketták és elegáns csigalépcsők. De a romantikus hangulat mögött rengeteg munka lapul. A tetőt javítani kell, a nyílászárókat restaurálni, a fűtést korszerűsíteni és hát... ez még csak a kezdet.

A pár azonban kreatív megoldást talált a finanszírozásra. A felújítás minden lépését dokumentálják egy videósorozatban, amelyet a YouTube-on tesznek közzé „Oh No, Another Chateau” címmel. A csatorna meglepően gyorsan népszerű lett. Nézők ezrei követik, ahogy a kastély lassan újjászületik, hisz mindenki szeret más otthonába kukucskálni.

Valószínűleg van valami hipnotikus abban, ahogy egy romos tető új életre kel, vagy egy régi konyha darabjai ismét összeállnak. Vagy talán mindannyian titokban kastélytulajdonosok szeretnénk lenni – legalább egy kicsikét.