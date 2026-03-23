Tippelj, hány erdőt kellett kivágni Anne Hathaway étkezőjéhez? Ez lehet 2026 egyik nagy lakberendezési trendje

Nyaralókban és az erdei házakban már régóta természetes, hogy a falakat és a padlót is fával burkolják. Az azonban, hogy egy helyiségben szó szerint mindent ez a természetes anyag borítson, egyesek számára meglepően sok(k) lehet. A stíluskövetők azonban jobb, ha megszokják, hiszen a wood drenching lehet a legmeghatározóbb lakberendezési trend 2026-ban. Ráadásul nemcsak a sztárok otthonaiban, hanem a magánlakásokban is.

Anne Hathaway otthonában már évek óta tombol 2026 legnagyobb lakberendezési trendje.

A lakberendezés 2026-ban a fa éve lesz

Évről évre változnak, de az utóbbi időben egyértelműen a természetesség és az otthonosság került a lakberendezési trendek fókuszába. Bár az idei év színe a letisztult fehér terek utáni sóvárgást jelezte előre, az emberek mégsem a steril otthonokra vágynak. A millennial pink visszatérése mellett egy melegebb, karakteresebb irány látszik kibontakozni, ami elsősorban a fa dominanciáját jelenti. Ez pedig túlmutat az esztétikai kérdésen, ez egy életérzés, ami egyre több híresség otthonában is visszaköszön.

Anne Hathaway is nemet mondd a steril környezetre

A leglátványosabb példát erre, a nemrég arcplasztikájával címlapra kerülő Anne Hathaway kaliforniai otthonának étkezője. A wood drenching koncepció lényege, hogy gyakorlatilag minden felület – a padló, a falak, a mennyezet, sőt még a lépcső és a bútorok is – fából készülnek, így a tér egységes, meleg hangulatot kap.

Elsőre talán túlzásnak tűnhet, de a hatás meglepően harmonikus. A különböző faárnyalatok és textúrák – például sima felületek, bordázott panelek vagy halszálkás parketta – izgalmas rétegzettséget adnak a helyiségnek. A végeredmény pedig egyáltalán nem unalmas vagy egysíkú, sőt, kifejezetten gazdag és otthonos.

A Homes&Gardens szakértői szerint ez a lakberendezési trend nem véletlenül tör utat magának éppen 2026-ban. A fa természetes mintázata és meleg tónusai nyugtató hatással vannak, és segítenek egyfajta bekuckózós, biztonságos atmoszférát teremteni. Egy ilyen térben sokkal könnyebb lelassulni, ami a mai pörgős világban egyáltalán nem elhanyagolható térrendezési szempont.