Öt jel a pasi lakásából, ami egyértelművé teszi, hogy unalmas férfival van dolgod

Az emberek a szabadidejük nagy részét az otthonukban töltik, így tudat alatt is odafigyelnek rá, hogy olyan bútorokkal, eszközökkel és személyes tárgyakkal vegyék körbe magukat, amelyek között jól érzik magukat. Emiatt pedig egyértelmű, hogy egy kalandvágyó és izgalmas személyiséggel rendelkező pasi lakása tükrözi a lakója lelkivilágát. Az unalmas férfiak viszont nem foglalkoznak ilyen szinten a lakberendezéssel, így könnyen lebuktathatják magukat. Mutatjuk a nyilvánvaló jeleket!
Az unalmas férfiak lakása egy steril műtőszobára hasonlít
Ha még az ismerkedési szakasz legelején jártok, akkor nem tudhatod, hogy mire számíts a jövőben. Lehet, hogy hónapok telnek el, mire megfogalmazódik benned, hogy az aktuális partneredből hiányzik az izgalom vagy a szenvedély. Ha pedig nem tud senkiért és semmiért rajongani, akkor lehet, hogy te sem leszel képes rá, hogy kirángasd őt az apátiából. Mutatjuk az unalmas pasik red flagjeit, egyenesen a lakásukból!
1. A tévé az egyetlen szórakozási lehetőség a lakásban
Ha belépsz az ingatlanba, és a tévé az egyetlen dolog, ami megkülönbözteti a szobát egy cellától, akkor biztos lehetsz benne, hogy a partnered nem egy szórakoztató figura. Ha az élete nagy részét csak a munka és az esti meccsnézés bűvös körforgása teszi ki, akkor egyértelmű, hogy nem mellette fogod megvalósítani a bakancslistád legmerészebb tételeit.
2. Üres polcok
Sehol egy könyv vagy egy társasjáték, esetleg egy növény? Akkor egyértelmű, hogy nem érzi szükségét annak, hogy az otthonában punnyadáson kívül bármilyen más kikapcsolódással töltse a szabadidejét. Ez pedig előrejelzi, hogy mire számíthatsz tőle egy közösen eltöltött szombat délutánon. Semmire.
3. Hiányzó dekoráció
Az emberekben alapvetően jelen van egy ösztön, ami azt sugallja, hogy egy üres lakás rideg és depresszív hangulatot áraszt. Ám ha a randipartnered számára jó a csupasz falak és üres polcok látványa, akkor valószínűleg az apátia gyakori vendég nála. Pedig manapság már forintos tételeknek számítanak a jobbnál jobb apró dekorációk, amik bármilyen lakást szeretettel telivé vagy hívogatóvá varázsolhatnak. Emiatt pedig egyetlen oka lehet annak, ha nem foglalkozik ilyen dolgokkal: egyáltalán nem érdekli a környezete vagy az, hogy milyen izgalmas és változatos is lehetne a mikrokörnyezete.
4. A személyes tárgyak hiánya
Ez az egyik legegyértelműbb red flag. Gondolj csak bele! Hány meg hány olyan apró emléktárgyad van, amit az évek alatt gyűjtöttél össze. Lehetnek ezek szuvenírek egy külföldi utazásról, karácsonyra kapott bögrék, közös fotók a barátaiddal vagy csak simán olyan játékok, amelyek gyerekkorod óta fontos helyet foglalnak el a szívedben és az otthonodban. Sokatmondó, ha egy férfi otthonából teljesen hiányoznak ezek. Mit mond el ez róla? Vagy azt, hogy nincsenek barátai vagy azt, hogy nem gyűjti a szép emlékeket. Nem tudjuk, hogy melyik hangzik lehangolóbban.
5. Hiányzó konyhai eszközök
Tedd a szívedre a kezed! Ritka az olyan pasi, akinek hiper-szuper felszereltségű konyhája van, és még használja is az ott lévő eszközöket. Ám akinek egy mikróból, egy tányérból és egy hűtőszekrényből áll a konyhája, attól a közös étkezések, kulináris élvezetek és a főzés öröme rendkívül messze állnak. Ha pedig még a vágy is hiányzik belőle, hogy változtasson ezen, akkor egyértelmű, hogy olyan a férfi, mint az újramelegített smack leves: tedd ki, hadd hűljön.
