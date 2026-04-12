Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 12., vasárnap Gyula

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
régiségek

Ezeket a retró tárgyakat még véletlenül se dobd ki – Egy vagyont érhetnek

régiségek Retró játékok Padlás 90-es évek
Simon Benedek
2026.04.12.
Számtalan olyan régi holmi lehet az otthonodban, ami sokat kóstálhat a kufároknál. Ezek a retró tárgyak igazi kincsek.

Sokan gondolják úgy, hogy a padláson vagy a régi szekrény mélyén porosodó tárgyak már semmit sem érnek. Pedig a retró korszakból megmaradt hétköznapi eszközök közül több ma már igazi kincsnek számít a gyűjtők szemében. Íme azok a retró tárgyak, amiket ne dobj ki, hanem inkább add el jó pénzért!

Retró tárgyak: egy régi walkman zöld háttérrel.
Retró tárgyak: egy walkman ma már aranyat érhet a gyűjtőknek. 
Forrás:  Getty Images
  • A régi tárgyak gyakran úgy porosodnak a padláson, hogy tudomást sem veszel róluk.
  • Sok, korábban hétköznapi használati eszköz mára a gyűjtők számára igazi kincs.
  • A nosztalgia és a retró iránti kereslet folyamatosan növeli bizonyos régi tárgyak értékét.
  • Mielőtt lomtalanításkor megszabadulnál a régi holmiktól, érdemes átgondolni, melyek lehetnek értékesek. 

Méregdrága retró tárgyak, amelyek nálad is otthon porosodhatnak

Az utóbbi években különösen felértékelődtek a 70-es, 80-as és 90-es évek retró tárgyai, amelyek akár egy kisebb vagyont is érhetnek. A nosztalgia mindig erős piaci keresletet teremt, ezért egyre több olyan régi holmi kerül a piacra, amelyet korábban sokan gondolkodás nélkül kidobtak volna. Talán a padlás mélyén te is találsz valamilyen rejtett értékkel bíró régiséget. Mutatjuk, melyek lehetnek ezek!

VHS-kazetták

Ha még mindig megvan VHS-en Az oroszlánkirály, a Titanic  vagy az eredeti Star Wars-trilógia, akkor eszedbe ne jusson kidobni a gyűjteményt! Inkább bocsátsd áruba, hiszen ezeknek igenis van piaca. Sőt, a kereslet egyre csak nő irántuk! Egy nagyobb gyűjtemény ára akár több tízezer forintot is hozhat neked. 

Bakelit lemezek

A bakelit lemezek iránti rajongás valószínűleg senkinek nem szolgál újdonságként, ugyanis az utóbbi években újra hatalmas lendületet kapott. Egy-egy népszerű darab több tízezer forintot is kóstálhat, miközben bizonyos albumok első kiadásai akár a több százezer forintot is érhetnek.

LEGO

Erre már kevesebben gondolnak valódi értékálló retró játékként, pedig tényleg sokat érhet egy-egy készlet. Ha a szekrényed mélyén lapul egy régi, mondjuk a 80-asévekben vásárolt LEGO-készlet, akkor nyugodtan próbáld meg online licitre bocsátani. Biztos, hogy lesz jelentkező szép számmal!

Régi képregények

A képregények világa a bakelitekhez hasonlóan szintén hatalmas gyűjtői piac. Egy régi Pókember vagy Batman-képregény első kiadása akár több milliós(!) értéket is képviselhet, különösen, ha jó állapotban van. De a kisebb példányszámú, kevésbé népszerű képregények is szinte azonnal elkelnek. Semmiképp se dobd ki őket!

Kütyük

A 90-es évek jellegzetes technológiai vívmányai is sokat érnek napjainkban a retró cuccok piacán. Legyen szó Tetrisről, Tamagotchiról, walkmanről, vagy egyéb népszerű kütyükről. Ha ezek valamelyike nálad is megtalálható, akkor tedd pénzzé, és biztos, hogy nem fogsz rosszul járni!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

7 felesleges retró kacat, amelyeknek örök hűséget fogadtak az X generációsok

Neked is teli van a nappalid olyan régi holmikkal, amiket már semmire nem használsz? A nosztalgiafaktor nagy úr, és bár ezek a cuccok már csak porosodnak, minden szanáláskor a lakásban maradnak. Nézzük, mik azok a tárgyak, amik az X generációsoknak kincset érnek.

Retrokincsek: csekkold, használtad-e még ezeket az eszközöket, amelyeket a mai gyerekek hírből sem ismernek

Bekapcsoltuk az időgépet! Összeszedtük a retrokorszak ikonikus tárgyait, amelyeket a mai gyerekek már egyáltalán nem ismernének fel.

Retró: 10 dolog, ami minden háztartásban ott volt a 80-as években

A retróhangulat azonban nem tűnt el, ott van a tárgyakban, amelyek azóta is nosztalgikus érzéseket ébresztenek. Te melyikekre emlékszel ezek közül?

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
