Ezeket a retró tárgyakat még véletlenül se dobd ki – Egy vagyont érhetnek

Sokan gondolják úgy, hogy a padláson vagy a régi szekrény mélyén porosodó tárgyak már semmit sem érnek. Pedig a retró korszakból megmaradt hétköznapi eszközök közül több ma már igazi kincsnek számít a gyűjtők szemében. Íme azok a retró tárgyak, amiket ne dobj ki, hanem inkább add el jó pénzért!

Retró tárgyak: egy walkman ma már aranyat érhet a gyűjtőknek.

Méregdrága retró tárgyak, amelyek nálad is otthon porosodhatnak

Az utóbbi években különösen felértékelődtek a 70-es, 80-as és 90-es évek retró tárgyai, amelyek akár egy kisebb vagyont is érhetnek. A nosztalgia mindig erős piaci keresletet teremt, ezért egyre több olyan régi holmi kerül a piacra, amelyet korábban sokan gondolkodás nélkül kidobtak volna. Talán a padlás mélyén te is találsz valamilyen rejtett értékkel bíró régiséget. Mutatjuk, melyek lehetnek ezek!

VHS-kazetták

Ha még mindig megvan VHS-en Az oroszlánkirály, a Titanic vagy az eredeti Star Wars-trilógia, akkor eszedbe ne jusson kidobni a gyűjteményt! Inkább bocsátsd áruba, hiszen ezeknek igenis van piaca. Sőt, a kereslet egyre csak nő irántuk! Egy nagyobb gyűjtemény ára akár több tízezer forintot is hozhat neked.

Bakelit lemezek

A bakelit lemezek iránti rajongás valószínűleg senkinek nem szolgál újdonságként, ugyanis az utóbbi években újra hatalmas lendületet kapott. Egy-egy népszerű darab több tízezer forintot is kóstálhat, miközben bizonyos albumok első kiadásai akár a több százezer forintot is érhetnek.

LEGO

Erre már kevesebben gondolnak valódi értékálló retró játékként, pedig tényleg sokat érhet egy-egy készlet. Ha a szekrényed mélyén lapul egy régi, mondjuk a 80-asévekben vásárolt LEGO-készlet, akkor nyugodtan próbáld meg online licitre bocsátani. Biztos, hogy lesz jelentkező szép számmal!