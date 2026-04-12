Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 12., vasárnap

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
the royalist

Károly király betegsége gyógyíthatatlan: "Ő is tudja, hogy az élete végéhez közeledik"

A Palota mindent megtesz, hogy a nyilvánosság felé az az üzenet jusson el, az uralkodó jól van. Bennfentesek szerint ez csak félig igaz, Károly király nem gyógyult meg, de amíg él, nem mond le a trónról.

Robert Jobson királyi író, a Károly király: Az ember, az uralkodó és Nagy-Britannia jövője című könyv szerzője a The Royalist podcast április 8-i epizódjában arról beszélt, Károly király nincs annyira jól, amennyire a britek azt gondolják. 

Forrás: Getty Images Europe
  • Károly király 2024 februárjában hozta nyilvánosságra, hogy rákkal küzd.
  • 2025. december 12-én Károly király elmondta, kevesebb kezelésen kell részt vennie 2026-ban
  • Robert Jobson királyi szakértő szerint a Palota a közvélemény felé optimizmust sugall.
  • Károly király betegsége gyógyíthatatlan.
  • Nem mond le a trónról. 
  • A festészet segíti őt a betegség feldolgozásában

Károly király nem gyógyult meg 

Robert Jobson királyi szakértő szerint a Palota Károly király egészségi állapotával kapcsolatban a jó híreket kommunikálja, de a helyzet ennél sokkal összetettebb. Úgy tudni, Károly király betegsége gyógyíthatatlan, az állapota rosszabb, mint amit mondanak róla, bár tény, hogy a korai felismerés és a kezelések meghossszabbíthatják az életét. „A király rákos, gyógyíthatatlan, együtt kell énie a betegségével.  És ez valószínűleg mindent elmond ” – fogalmazott Jobson. 

Betegen sem mond le a trónról 

A szakértő úgy véli, Károly király hozzáállását alapvetően a kötelességtudat határozza meg, ami a jövőbeni döntéseit is befolyásolhatja. Bár egészségi állapota romolhat, lemondása nem tűnik valószínűnek. „Láttam már rendezvényeken, ahol majdnem elaludt állva. De teljes szívvel hisz a kötelességében, és egy bátor ember” – idézi a szakírót a RadarOnline. Jobson úgy véli, ha Károly egészségi állapota romlana, inkább abbahagyná a fárasztó és mellékhatásokkal járó kezeléseket, és végezné a dolgát, amíg tudja, és hozzátette, lehetséges, hogy már most ezért vesz fel kevesebb kezelést, mint korábban. 

Károly király temetését is megtervezték

Egy ideje már azt is lehet tudni, hogy már a temetését is pontosan megtervezték, amelynek kódneve a Menai-híd hadműveletet. A terv tartalmazza halálának bejelentését, a hivatalos gyász időszakát, valamint állami temetésének részleteit. 

A festészet a szenvedélye 

A 2024-ben rákkal diagnosztizált Károly király a festészetben talált vigaszt, így enyhíti a betegség lelki terhét. „Tudja, hogy nagyon beteg, élete a végéhez közeledik, néhány kompozíciója meglehetősen melankolikus. A bánatát és a fájdalmát a festészetben fejezi ki” − nyilatkozta egy bennfentes. Hozzá közelállók pedig már korábban arról számoltak be, a korábban hűvösen viselkedő uralkodó sokkal érzelmesebb, amióta kiderült, hogy beteg. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Candice King és Steven Krueger összeházasodtak − Vajon rajtuk nem fog majd a Vámpírnaplók-átok?

Candice King és Steven Krueger hivatalosan is összekötötték az életüket. A Vámpírnaplók Caroline-ja babát vár.

Megvan A Nagy Duett győztes párosa: őket szerette a legjobban a közönség

A TV2 műsorának döntőjére négy páros maradt versenyben. A Nagy Duett nyertesei mindvégig elképesztő produkciókkal kápráztatták el a nézőket és a zsűrit.

Váratlan fejlemény: korábbi alapítványa beperelte Harry herceget

Jól olvastad! Az egyik jótékonysági szervezet, amelyet Harry herceg alapított, most úgy döntött, hogy pert indít ellene rágalmazás miatt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
