Károly király betegsége gyógyíthatatlan: "Ő is tudja, hogy az élete végéhez közeledik"

Robert Jobson királyi író, a Károly király: Az ember, az uralkodó és Nagy-Britannia jövője című könyv szerzője a The Royalist podcast április 8-i epizódjában arról beszélt, Károly király nincs annyira jól, amennyire a britek azt gondolják.

Károly király betegen se mond le a trónról.

Károly király 2024 februárjában hozta nyilvánosságra, hogy rákkal küzd.

2025. december 12-én Károly király elmondta, kevesebb kezelésen kell részt vennie 2026-ban

Robert Jobson királyi szakértő szerint a Palota a közvélemény felé optimizmust sugall.

Károly király betegsége gyógyíthatatlan.

Nem mond le a trónról.

A festészet segíti őt a betegség feldolgozásában

Károly király nem gyógyult meg

Robert Jobson királyi szakértő szerint a Palota Károly király egészségi állapotával kapcsolatban a jó híreket kommunikálja, de a helyzet ennél sokkal összetettebb. Úgy tudni, Károly király betegsége gyógyíthatatlan, az állapota rosszabb, mint amit mondanak róla, bár tény, hogy a korai felismerés és a kezelések meghossszabbíthatják az életét. „A király rákos, gyógyíthatatlan, együtt kell énie a betegségével. És ez valószínűleg mindent elmond ” – fogalmazott Jobson.

Betegen sem mond le a trónról

A szakértő úgy véli, Károly király hozzáállását alapvetően a kötelességtudat határozza meg, ami a jövőbeni döntéseit is befolyásolhatja. Bár egészségi állapota romolhat, lemondása nem tűnik valószínűnek. „Láttam már rendezvényeken, ahol majdnem elaludt állva. De teljes szívvel hisz a kötelességében, és egy bátor ember” – idézi a szakírót a RadarOnline. Jobson úgy véli, ha Károly egészségi állapota romlana, inkább abbahagyná a fárasztó és mellékhatásokkal járó kezeléseket, és végezné a dolgát, amíg tudja, és hozzátette, lehetséges, hogy már most ezért vesz fel kevesebb kezelést, mint korábban.

Károly király temetését is megtervezték

Egy ideje már azt is lehet tudni, hogy már a temetését is pontosan megtervezték, amelynek kódneve a Menai-híd hadműveletet. A terv tartalmazza halálának bejelentését, a hivatalos gyász időszakát, valamint állami temetésének részleteit.

A festészet a szenvedélye

A 2024-ben rákkal diagnosztizált Károly király a festészetben talált vigaszt, így enyhíti a betegség lelki terhét. „Tudja, hogy nagyon beteg, élete a végéhez közeledik, néhány kompozíciója meglehetősen melankolikus. A bánatát és a fájdalmát a festészetben fejezi ki” − nyilatkozta egy bennfentes. Hozzá közelállók pedig már korábban arról számoltak be, a korábban hűvösen viselkedő uralkodó sokkal érzelmesebb, amióta kiderült, hogy beteg.